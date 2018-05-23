Мяч раздора: вокруг футбола вскипают совсем не спортивные страсти

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Чем ближе начало Чемпионата мира по футболу, который должен состояться в России с 14 июня по 15 июля нынешнего года, тем более разнузданную и агрессивную реакцию этот спортивный праздник вызывает на соседней Украине. Ужасные "прогнозы" и страшные "предупреждения" как из рога изобилия сыплются на головы тех жителей "незалэжной", которым, пусть даже чисто теоретически, могло бы взбрести в голову плюнуть на русофобскую пропаганду, и поехать в Россию, чтобы насладиться любимой игрой.

С соответствующим заявлением выступил, например, украинский "политзаключенный" (а на самом деле - убивавший русских солдат в Чечне боевик УНА-УНСО*) Николай Карпюк. Недавно, в день своего рождения, он призвал украинских болельщиков не ехать на Чемпионат мира по футболу в Россию. Не сам. естественно, а через своего адвоката Илью Новикова, разместившего соответствующее сообщение на своей странице в Twitter: "Сегодня день рождения Николая Карпюка, пятый в российской тюрьме и второй во Владимирском централе. Я сейчас был у него, он передает поклон и благодарит всех, кто о нем помнит. И отдельный совет украинским футбольным болельщикам – не ехать на ЧМ в Россию!"

Замечательно! лучше бы, опираясь на собственный горький опыт, этот головорез посоветовал соотечественникам не участвовать в вооруженных антироссийских авантюрах! Но это - вряд ли... Статус "узника Крмеля", он, знаете ли, обязывает. Тем более, что официальная позиция Киева ясна кристально: настоящему украинцу на москальском чемпионате делать нечего! Ее не так давно в очередной раз озвучил малахольный министр иностранных дел "нэзалэжной" Павел Климкин: "Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена!"

Самое смешное, что этот балабол в свое время по, мягко говоря, простоте душевной, проболтался на весь мир о том, что как раз украинский МИД и развил крайне интенсивную деятельность по подготовке и организации провокаций в России во время ЧМ-2018. Звучало это, напомню, дословно так: "Мы ведем переговоры с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России." Если под "четким высказыванием позиции" в исполнении футбольных фанатов как раз и не подразумеваются различного рода провокации и хулиганские выходки, тогда уж и не знаю...

Свою лепту в нагнетание антироссийско-антифутбольной истерии на Украине внесло и другое ведомство - государственная пограничная служба Украины. Ее официальный представитель Олег Слободян, в частности, заявил: "Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего! В России всех украинцев попытаются завербовать и будут задерживать за любые нарушения." Настолько бредовые заявления даже и комментировать как-то не с руки.

Остается добавить лишь, что наслушавшиеся всей этой чуши любители футбола "нэзалэжной" будут напрочь лишены возможности наблюдать за баталиями Чемпионата - ведь украинские телекомпании не будут транслировать его матчи. Впрочем, людей нормальных в этом случае. как и во многих других выручат спутниковые антенны - пока что еще на запрещенные на Украине в рамках борьбы с "информационной агрессией". Хочется верить, что до такового запрета не додумаются оперативно какие-нибудь полоумные депутаты, вроде ляшковских "радикалов", потребовавших на законодательном уровне запретить в "нэзалэжной" трансляцию и просмотр матчей ЧМ-2018 чуть ли не под страхом смертной казни.

Тем временем, пока украинцы традиционно пытаются критиковать чужие спортивные мероприятия - прежде всего, в аспекте обеспечения безопасности, крайне серьезная опасность нависла над футбольным финалом Лиги чемпионов - матчем между "Реалом" и "Ливерпулем", который должен состояться 26 мая 2018 года в Киеве. Мало того, что украинская полиция, в очередной раз расписываясь в своем полном бессилии и некомпетентности, заранее призывает болельщиков готовиться к повальным карманным кражам и массовым дракам фанатов... Есть все основания ожидать в этот день в столице "нэзалэжной" террористических актов!

С соответствующим предупреждением выступило британское издание The Sun со ссылкой на закрытый телеграмм--канал, в котором, по мнению издания, транслируется информация от террористов ИГИЛ*. Как утверждает газета, они призывают устроить нападение с ножами в толпе или же устроить теракты с помощью наезда автомобиля на толпу людей. Объектом атаки исламистов должны стать болельщики "Реала" и "Ливерпуля". Боевики "Исламского государства даже опубликовали" на канале соответствующий баннер!

Знаете, что самое замечательное в данном случае? Реакция "профессиональных борцов с терроризмом" "нэзалэжной" - Службы безопасности Украины. Эти духовные наследники гестапо, в последние годы поднаторевшие исключительно в "борьбе" с неугодными журналистами и блогерами, немедленно обвинили во всем происходящем... Россию! Вот уж воистину - "с больной головы - да на здоровую"! Вот что дословно заявила спикер СБУ Елена Гитлянская:

"Эта информация уже в работе. Наши эксперты отследили информацию. Очень похоже на то, во всяком случае наши специалисты склонны к тому, что данная информация появилась при участии российских спецслужб для нагнетания информационного ажиотажа, паники и хаоса накануне финала Лиги Европы в Киеве. Но наши специалисты постоянно отслеживают эту информацию, чтобы не допустить провокаций."

По правде говоря, при таком раскладе и подходе сложно дать за безопасность отважившихся отправиться в Киев болельщиков больше ломаного гроша. Но опасность украинских любителей футбола поджидает, конечно же, в России... По предварительным данным, число украинцев, наплевавших на запреты и запугивание и уже купивших билеты на Чемпионат мира-2018 исчисляется тысячами. Любовь к замечательной игре все-таки побеждает раздутые вокруг нее отвратительные, совершенно не спортивные страсти.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today