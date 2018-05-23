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Италия берет курс на Россию

Среда, 23 Мая 2018 08:00
Италия берет курс на Россию Фото из открытых источников

Предсказуемый разворот Европы на восток пошел. Об этом мы говорили еще несколько лет назад, когда антироссийская истерия только набирала свой ход. Однако тогда никто не захотел верить в очевидные факты. ЕС только спустя годы нашел в себе силы признать, что поддержка американских антироссийских санкций нанесла блоку непоправимый ущерб.

 

Совокупные потери бизнеса исчисляются миллиардами евро. Больше всех пострадали страны, у которых значительная часть экспортных товаров была ориентирована на Россию. Среди таких оказалась Италия – государство, занимающее в блоке далеко не самое последнее место. Милан готовит Европе и США большой сюрприз. Терпение итальянских политиков лопнуло, и теперь страна намерена полностью игнорировать антироссийские санкции.

 

Сегодня Италия получит новое правительство. И главным отличием его от предыдущего будет то, что новый кабинет министров настроен на налаживание отношений с Россией и незамедлительную  отмену санкций в отношении нашей страны.

 

Именно об этом говорится в одном из пунктов программы коалиции партий «Пять звезд» и «Лига», которые и сформируют правительство. Вызвано такое решение, конечно же, в первую очередь тем, что итальянский бизнес ежегодно терпит многомиллиардные убытки из-за ограничительных мер ЕС в отношении РФ.

 

По словам руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина,  «потери из-за напряженных отношений, которые возникли между Россией и ЕС, затронули многие сектора итальянской экономики. Антироссийские санкции контрпродуктивны. Это сегодня понимают многие деловые люди, в том числе и в Италии. Торговая война уже привела к общим потерям на сумму более 10 млрд евро после снижения экспорта итальянских товаров в Россию. При этом только Венеция потеряла более 3 млрд евро, и особенно это плохо сказалось на агропромышленном комплексе региона».

 

Кроме того, немаловажную роль в том, что «Италией будет осуществлён разворот в сторону Путина», сыграло то, что Госдума приняла закон о контрсанкциях против США и иных недружественных государств, в котором предусмотрены различные меры противодействия в отношении США и иных иностранных государств, которые вводят политические или экономические санкции в отношении Российской Федерации.

 

Первым шагом итальянцев в сторону России станет участие представительной делегации итальянских промышленников и предпринимателей в работе ПМЭФ-2018. Конечно же, Италия не единственная страна ЕС, которой надоело поступать в убыток себе, стараясь угодить Вашингтону. На то, что  с санкционной политикой пора кончать, намекали уже многие страны ЕС. А с принятием российского закона страны Запада сто раз подумают, прежде чем вводить новые санкционные меры в отношении России. Ибо последствия этого шага будут более негативными именно для Запада.

 

Пожалуй, единственной страной, которая выступает за продолжение, более того, даже за ужесточение санкций, на сегодняшний день остается Великобритания, власти которой под предводительством неадекватного Бориса Джонсона все еще придерживаются курса на конфронтацию с нашей страной. Но еще непонятно, будет ли она упорствовать в русофобии, когда ощутит на себе действие контрсанкций. А если даже и будет, то рискует остаться полном одиночестве: уже можно уверенно говорить, что список стран, выступающих за сотрудничество с Россией, будет только расти.  

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Италия Россия США антироссийские санкции
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