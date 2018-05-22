Олег Сенцов и либералы России: зеркало позора

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Российская "либеральная интеллигенция" снова явила свое истинное лицо - и, как обычно. в подобных случаях, во всем его невероятном уродстве. На сей раз объектом пламенной любви и предметом защиты для отечественной либеральной тусовки стал украинский террорист Олег Сенцов, организатор поджогов и взрывов в российском Крыму.

Отбывающий ныне вполне заслуженное наказание в местах лишения свободы, Сенцов пытается добиться освобождения (да не только собственного, а всех "украинских политзаключенных"!) старым, проверенным способом сидельцев - СУГС-патриотов: объявлением голодовки. А почему бы и нет? Одна вон уже, доголодалась до депутатского мандата в "нэзалэжной"! Правда, это не помешало ей вновь оказаться на нарах - уже украинских и там снова периодически пытаться "голодать". Впрочем, это - уже совсем другая история...

"Осужденный на двадцать лет украинский режиссер Олег Сенцов признан правозащитным движением "Мемориал" политическим заключенным, который прямо сейчас ведет бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России. Люди, которые знают Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину - в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас!" - такое заявление появилось вчера на на сайте «Троицкий вариант», претендующий на статус "газеты российских ученых".

Кто же подписанты? Да, в принципе, вполне ожидаемая команда - члены ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и «Вольного исторического общества». Это - в общем. А персоналии более, чем предсказуемы: писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Владимир Войнович, поэт Игорь Иртеньев, бард Вероника Долина, журналист и правозащитник Зоя Светова, драматург Александр Гельман и прочая публика того же пошиба.

При этом откровения их звучат совершенно изумительно: "Человека сажают на 20 лет по совершенно фантазийным обвинениям и приговору. Для меня это колоссальная аномалия. Я всей душой и сердцем против. Желаю Олегу Сенцову немедленного освобождения!" - витийствует госпожа Долина. Сия особа, не имеющая ни грамма юридического образования (не говоря уж о практике!) считает себя вправе "отменять" законное решение суда, а предъявленные Сенцову обвинения и вынесенный ему приговор ничтоже сумняшеся объявляет фантазийными! "Советы космического масштаба и космической же глупости!" Увы, сегодня прямые потомки Шарикова вполне успешно претендуют на звание "российской интеллигенции".

Кстати, забыл сказать - список "печальников" Сеннцова возглавляет никто иная, как недавняя лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Оно понятно - такие подачки надобно отрабатывать, и отрабатывать на совесть, не щадя сил. Неудивительно, что к процессу быстренько подтянулись и белорусские "либерал-интеллигенты". 21 мая в посольство России в Минске передали обращение с подписями представителей белорусской интеллигенции в защиту Сенцова. как сообщается в прессе, "Под обращением, инициированным Татьяной Гацуро-Яворской и Дмитрием Бейнарт-Солодухой (интересно, почему либеральная сволочь так обожает двойные фамилии? - авт.) полторы сотни подписей, в том числе белорусских режиссеров, актеров, литераторов и журналистов..."

Эти "светлые личности", обращаясь к президенту России Владимиру Путину, председателю Конституционного суда Валерию Зорькину и генпрокурору Юрию Чайке предлагают ... "обменять Олега Сенцова на арестованных в Украине российских диверсантов, как недавно предложили представители официального Киева на переговорах о Донбасс в Минске"! Прввосходная отточенность формулировок, не оставляющая и тени сомнения в позиции и "выборе стороны" - Сенцов - "узник совести", а на Украине задержаны. конечно же "российские диверсанты"... Вопросов больше не имею.

Надо сказать, одними бумажками решили не ограничиваться. Правда, запланированный в Москве "протест" вышел, мягко говоря, вяленьким. Что не сказать - никаким. К памятнику Пушкину приковыляло аж целых шесть "протестующих" особей с убогими плакатиками, написанными по большей части по-аглицки. Об уровне моральной деградации участников может дать полное представление всего одна цитата. участвовавшая в жиденьком "протесте журналистка Виктория Ивлева заявила: "Для меня Олег Сенцов - герой, мой герой, герой нашего времени, один из многочисленных удивительных героев, которые появились и проявили себя за последнее время!" Интересно. кого она считает прочими "удивительными героями"?! Дмитрия Яроша? Убийц Олеся Бузины? Палачей, сжигавших одесский дом профсоюзов 2 мая 2014 года? Боевиков ИГИЛ*, убивавших русских солдат и офицеров?!

Ведь Олег Сенцов - "замечательный представитель" именно этой "славной когорты"! И за колючую проволоку всерьез и надолго он угодил не за слова и убеждения, не за свои фильмы или выступления, а за вполне конкретную подготовку и организацию вполне конкретных террористических актов на территории России - 14 и 18 апреля прошлого года в Симферополе люди из группы Олега Сенцова подожгли двери офиса "Русской общины Крыма" и местное отделение "Единой России", а на 9 мая готовили уже подрыв монумента "Вечный огонь" в симферопольском парке имени Гагарина и памятника Ленину. И если первые их действия были лишь "пробой пера", то последующие, не вмешайся и не сделай профессионально свою работу Федеральная Служба Безопасности, без жертв обойтись просто не могли!

Либеральная тусовка объявляет "фантазийными" доводы обвинения? А каким словом тогда назвать доводы защиты, основывавшиеся на "доказательствах" вроде ... официальной справки из "Правого сектора"* о том, что обвиняемые в нем не состоят?! Да достаточно вслушаться в последнее слово Сенцова, чтобы стало понятно, кем на самом деле является это закоренелый "майдановец": "Суд оккупантов не может быть справедливым по определению... Есть часть населения России, которая прекрасно знает, что происходит, которая не верит в байки вашего агитпропа, которая понимает, что происходит на земле и в мире, какие ужасные преступления совершает ваше руководство... У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать — мы стучали в мусорные баки. Нас не хотели видеть власти — мы поджигали покрышки. В конце концов мы победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно...."

Сенцов - враг России. Враг идейный, последовательный и непримиримый. буквально сегодня такие, как он, распинают артиллеристским огнем донбасскую Горловку и готовятся утопить в крови весь Донбасс. Такие, как он убивают на Украине всех. кто посмеет поднять свой голос против братоубийственной гражданской войны, возразить антироссийскому психозу и выступить против охватившей страну нацистской паранойи. Именно, такие, как Сенцов. А то, что он в прошлом - мягко говоря, не слишком успешный режиссер с явной склонностью к воспеванию отщепенцев и неудачников, доходящей до садомазохизма - никакого значения не имеет. Знаете сколько в рядах карательных украинских батальонов разнообразных "творческих личностей"? Как бы не побольше, чем бывших слесарей и трактористов.

Гнилая либеральная интеллигенция (кстати, данное определение, приписываемое, как правило, большевикам, принадлежит российскому императору Александру ІІІ, которого тогдашние либералы печатно призывали немедленно помиловать террористов-убийц его венценосного отца), не меняется никогда. В 1905 году она отправляла приветственные адреса и поздравительные телеграммы японскому микадо - по поводу победы над Россией в войне, унесшей великое множество жизней русских солдат. Сегодня требует освободить украинского террориста, чудом не успевшего пролить русскую кровь.

При этом ни одна либеральная собака не выползла на митинг или пикет перед посольством обожаемой ими Украины после того. как в тюрьму был брошен русский журналист Кирилл Вышинский! И ведь ему даже не пытаются инкриминировать терроризм - "судят" именно за профессиональную деятельность, предъявляя "измену" государству, гражданином которого он давно не является! Однако, Вышинский же - русский! Да еще и "пропагандист Кремля". Как можно поддерживать такого?!

Весь этот омерзительный шабаш наводит на ряд мыслей. Конечно, судить или, тем более, выслать к чертовой матери из так сильно ненавидимой ими страны "светочей интеллигенции" сегодня нельзя. Однако, кое-что другое, как мне кажется, сделать можно и нужно. К примеру - потребовать от "деятелей искусства", участвующих в данном конкретном мракобесии, вернуть до копейки все бюджетные денежки, когда-либо полученные от "преступного" государства России (поддерживают Сенцова - значит считают его именно таким!). И никогда, НИКОГДА более ни под каким видом ни рубля денег не давать!

Кстати, среди "подписантов" помимо разнообразных "творческих личностей" имеются и люди, получающее вполне конкретное жалование от все того же ненавистного им государства - сотрудник института Российской истории РАН, профессор МГУ, доцент исторического факультета МГУ, профессор Института высших гуманитарных исследований РГГУ... И не жжет же им руки немаленькая зарплата от страны, чье "руководство творит ужасные преступления"! Представляете, какое "племя молодое, незнакомое" такие "светила науки" воспитают - на наши с вами головы?! Не пора ли разобраться с этим вопросом? А заодно и с тем, сколько же можно получая государственные денежки это самое государство публично и печатно хаять, да еще и поддерживать его открытых врагов? На лесоповал их отправлять я, право не призываю... Но от кормушки-то, может погнать стоит?

В очередной акции в поддержку "майдановского" террориста, российская либеральщина отразилась как нельзя лучше - во всем своем позорном убожестве, злобном фанатизме и русофобской нищете духа. В свое время именно такая публика в огромной мере способствовала крушению Великой России. Неужели ей будет позволено проделать то же самое еще раз?!

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today