США "примеряют" на себя войну с Россией

Фото из открытых источников

На фоне постоянных попыток Америки "кого нибудь да разоружить", США и НАТО наращивают свои силы в Средиземном море, американская бронетехника разгружается в порту Антверпена для дальнейшей отправки к границам России. Американское командование проводит данную акцию в рамках операции Atlantic Resolve.

Бельгийское военное ведомство опубликовало информацию в Twitter о прибытии в порт Анверпена судна с 85 танками M-1 Abrams и личным составом в 3,3 тыс. человек. По данным СМИ Бельгии, идет переброска 1-й бронетанковой бригады ("Дьявольская бригада") 1-й мотопехотной техасской дивизии Армии США. Сообщается, что в настоящий момент идет выгрузка до 800 единиц различной техники, в дальнейшем ожидается прибытие еще двух транспортных кораблей с 2,5 тыс. машин.

Польша в 2017 году уже получила около 2500 единиц различной техники - в том числе 87 танков "Абрамс", 18 самоходных гаубиц "Паладин", 144 боевые машины пехоты "Бредли" и другие броневики, а также инженерную технику на колесном и гусеничном ходу. При этом 3500 военнослужащих Армии США, доставили на самолетах транспортной авиации. Штаб соединения был расквартирован в польском городе Жагань. Всего в Польшу планировалось перебросить до 6 тыс. единиц бронетехники, из которых предположительно 3600 - танков, предназначенных для четырех усиленных бригад, чей личный состав будет при необходимости моментально переброшен в Европу по воздуху.

Таким образом, военный кордон будет растянут Эстонии до Болгарии. На фоне событий, происходящих в Бельгии, заявление вице-адмирала Джеймса Фогго прозвучало очень резонансно. Военный пояснил, что подчиненные ему "военно-морские силы готовы защитить себя".

Напоминаем, что в апреле в Средиземноморье прибыла авианосная ударная группа, в составе которой авианосец Harry S. Truman и вооруженные "Томагавками" ракетный крейсер и пять эсминцев. При этом на ротационной основе там присутствуют от трех до восьми американских эсминцев. В зоне ответственности 6-го флота США (конкретно в восточной части Средиземноморья) также находятся две АПЛ ВМС США, один французский и один немецкий фрегат.

В регионе развернута сеть баз ВВС Британии и США. И это еще нужно учесть определенное количество турецких, греческих, итальянских и испанских военных кораблей и ВВС. Фактически НАТО продолжает развивать силы быстрого реагирования в Европе. По сути, хотя война европейском континенте нет уже довольно давно, "примеряются" к военным действиям постоянно. Западные страны постоянно накручивают себя страхом перед ужасной Россией, при этом все ближе подбираясь к ее границам.

Хотя, по мнению шведского издания Svenska Dagbladet, если кому-то придет в голову напасть на Россию, то будет ли он готов к действиям в условиях сложного рельефа, а также иметь в виду самих русских, обладающих колоссальным опытом ведения войн? Любой, кому взбредет в голову захватывать Россию, должен сначала вспомнить о непроходимых болотах, промерзлой тундре, бескрайних лесах и голых горах. Так что, захватчикам придется действовать в невыносимых условиях суровой зимы и жаркого лета.

А если вспомнить о самих русских, которые имеют огромный опыт участия в полномасштабных войнах, при этом хорошо применяя в тылу врага партизанскую борьбу, то нападение на эту страну представляется вообще делом бесперспективным, подводит итог Svenska Dagbladet. Думается, что под статьей в шведском издании могли бы поставить свои подписи Наполеон и Гитлер. Те же армии стран НАТО, привыкшие передвигаться по комфортным дорогам, вряд ли смогут далеко уехать по путям российской глубинки.

По сути, в России потому так хорошо развита танковая бронетехника, которая может спокойно передвигаться в любых дорожных условиях и даже там, где дорог вовсе нет. Фактически, российская армия адаптирована к войне в любой части света просто потому, что все климатические и территориальные пояса ей знакомы. Западные армии к этому не готовы. В этой связи можно вспомнить учения "Зимний лагерь", которые зимой этого года проходили в Эстонии. Бедные британские солдаты были вынуждены пробираться «по пояс» в снегу, спать в палатках, в то время как температура воздуха опускалась ниже 19 градусов мороза. Все это стало серьезным испытанием для них - военные Соединенного королевства привыкли к более тепличным условиям.

В то же время в министерстве обороны США намерены назначить генерала, который будет заниматься планированием вероятного конфликта с Россией и Китаем. Как пишет The Times, Вашингтону придётся учитывать особенности "старых врагов по холодной войне". При этом эксперты отмечают, что в случае схватки с Китаем США нужно будет делать ставку на флот, а в варианте с войной против России - на сухопутные и воздушные силы.

Издание отмечает, что в рамках национальной оборонной стратегии США переориентируются с операций по борьбе с терроризмом на противостояние со "старыми врагами по холодной войне". Эксперты приходят к выводу, что на горизонте - непростые времена, "грядет большой бой", поэтому США собираются "расширить свое присутствие" в регионе, учитывая "растущую угрозу" от России и тихоокеанского региона. Именно здесь в недалеком будущем начнется серьезный конфликт, убеждал слушателей генерал.

"США и НАТО, привыкшие к дешёвым и лёгким победам (по крайней мере, в краткосрочном плане - в долгосрочном плане Ирак, Афганистан, Ливия, Косово вряд ли вообще можно считать победами), испытают тяжёлый шок, если им доведётся встретиться с российскими вооружёнными силами",- отмечали военные эксперты.

Правило номер 1 на первой странице книги о войне таково: "Не идти в поход на Москву". Это пробовали делать разные люди, и Наполеон, и Гитлер, и ничего хорошего из этого не вышло, резюмировали военные специалисты.

Источник