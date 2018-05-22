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Разоружение отменяется! Северная Корея скрутила Трампу ядерный кукиш

Вторник, 22 Мая 2018 08:30
Разоружение отменяется! Северная Корея скрутила Трампу ядерный кукиш Фото из открытых источников

В сложной конструкции, сенсационно быстро выросшей над ядерной программой Корейской Народно-Демократической Республики, возник опасный перекос. То ли северокорейский лидер Ким Чен Ын чересчур зарвался, то ли оба руководителя двух корейских стран взяли слишком высокий темп в разрядке межкорейской напряжённости, но как-то так вышло, что ядерное разоружение Северной Кореи вдруг оказалось не за горами. Да и не только так — оно уже начало было осуществляться.

 

Во всяком случае, широко прозвучало, что Пхеньян готовит ликвидацию ядерного полигона Пунгери, на котором испытывалось северокорейское атомное оружие.

 

Что и заставило напрячься наблюдателей. 

 

В чём проблема?  Наблюдателей заставила напрячься, по данным информаторов Царьграда, конечно, не тайная страсть к северокорейской ядерной программе. Просто специалисты, давно знающие и обе Кореи, и тем более США, ни на миг не могли позволить себе усомниться в том, что ни от какой ядерной программы Пхеньян не откажется никогда. Не для того в неё вбуханы были несчётные миллиарды, в том числе и ценой низкого уровня жизни, а подчас и прямого голода среди северокорейского населения. Подорвать под землёй по деньгам целый город, а другой сжечь при запуске на орбиту — это не та цена, заплатив которую ответственный руководитель государства улыбнётся и скажет: «Видали? Мы смогли! А теперь всё отменяем!».

 

В недавней истории был один лидер, который изобразил нечто подобное. Это был глава Ливии Муаммар Каддафи, который решил стать «своим парнем» для Запада и отказался от своей программы создания ядерного оружия. Там, правда, и оружия-то не было, как не было даже технологий, но кое-какие материалы для его создания Ливия закупила, поставила у себя сколько-то центрифуг для обогащения урана, завела полезные связи с Пакистаном, который тогда сам стоял на пороге создания собственного ядерного оружия. Приобрела даже чертежи, по которым можно было подобраться к сборке бомбы.

 

Однако в 2001 году Муаммар Каддафи начал искать пути примирения с Западом, ради чего с готовностью уступил требованиям США немедленно уничтожить всё оружие массового поражения. Допустил на военные объекты западных инспекторов, отдал им документацию и около тысячи центрифуг для обогащения урана. В ответ Вашингтон дал Ливии гарантии защиты, после чего в 2011 году блистательно наплевал на них, разгромив страну и государство, а самого Каддафи уничтожив руками подконтрольных боевиков. Если (а тому есть ряд свидетельств) под видом боевиков не действовали сотрудники западных спецслужб.

 

В общем, благодарности и искреннего сотрудничества были продемонстрированы тонны, и теперь Северная Корея не может об этом не помнить. Да о чём даже говорить, если в том же 2011 году правительственное телеграфное агентство Кореи назвало действия Каддафи в ядерном вопросе «глубоко ошибочными». Помнят, можно даже не сомневаться. И в то же время там начали активно всем демонстрировать, что рады «денуклеаризироваться» и даже приступают к демонтажу ядерного полигона. И (дважды даже!) приглашают насладиться этим зрелищем южнокорейских журналистов! 

 

Пхеньяну поверили... 

 

Итак, в подобные действия Пхеньяна поверить не мог никто. Но проблема заключается в том, что Северную Корею толком не знает никто. Даже корееведы. Ибо режим в этой стране чудесен по-настоящему, чудесен в первом смысле этого понятия, и потому в том, как он будет действовать, никто никогда уверенного прогноза не сделает. Чудо тут всегда возможно. Собственно, таковым и было только что обвальное потепление отношений между двумя Кореями. А на 12 июня и вовсе была назначена встреча между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом...

 

Так что первыми испугались американцы.

 

Сначала, в конце апреля, громко выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он заявил кратко, но ёмко: сценарием денуклеаризации Северной Кореи должна стать «ливийская модель» — безоговорочный отказ от ядерного оружия без всяких гарантий. А не то — вторжение и свержение режима.

 

Особенно впечатлило наблюдателей сравнение с Ливией. Просто многие из них помнят, что именно Джон Болтон в 2003-2004 годах принимал участие в «денуклеаризации» Ливии в качестве заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. А позднее, в 2011 году, объявил, что целью США должно быть убийство Муаммара Каддафи, который, с точки зрения Болтона, был «вполне легитимной целью». Потому что, мол, отказ от ядерного оружия не давал ему «пожизненного иммунитета».

 

При этом выбор Джона Болтона для напоминания о той ситуации был предельно чётко выверен. В Северной Корее уже встречались с его заявлениями и даже очень мило их характеризовали: "То, что он предлагает, — не более чем словесный мусор, который может исторгнуть из себя лишь животное, лишённое всякого разума». И когда этот же человек вспомнил о ливийском примере в контексте безусловного ядерного разоружения Северной Кореи «без каких-либо уступок с нашей стороны», лидер КНДР, несомненно, должен был испытать крайне тёплые чувства. 

 

«О, я смертельно разочарован!» 

 

Высказать их было поручено первому заместителю министра иностранных дел КНДР Ким Гё Гвану. В прелестном северокорейском стиле отповедь была озвучена такая: «В преддверии саммита глав КНДР и США сейчас в США грубо несут вздор, сильно раздражающий партнёра переговоров. Это предельно неуместное решение дел, и тем не могу не разочароваться... А по сути дела, обнаружение весьма гнусного замысла принудить нашу достойную республику к горькой судьбе Ливии и Ирака, подвергавшихся крушению, целиком отдав державам всю свою страну... Я не могу выдерживать гнев от такого поведения США и сомневаюсь, желают ли США поистине улучшения отношений между КНДР и США через здоровый диалог и переговоры».

 

И констатация: "Всему миру ясно, что наша республика — не Ливия или Ирак, пришедшие к трагическому концу... США, ошибаясь в том, что наши великодушные меры — проявление слабости, пытаются приукрасить, что якобы эти меры являются результатом наступления санкций и нажима... Если президент Трамп повторит ошибки предшественников, то вразрез с первоначальным желанием достигать лучших успехов, которых не достигли экс-президенты, останется самым неудачным президентом в истории США, потерпевшим крупнейший провал».

 

И вывод: «В случае того, что администрация Трампа с искренностью для оздоровления отношений между КНДР и США выйдет на поле саммита глав КНДР и США, это заслужит наш естественный отклик. Но тогда, когда загонит нас в угол и принудит нас только к отказу от ядра, мы больше не будем интересоваться таким диалогом и не можем не переучитывать согласие на предстоящий саммит глав КНДР и США». 

 

Деталь, говорящая обо всём 

 

Да, есть нюанс. Товарищ Гван ответил на хамский демарш Болтона только 16 мая. Пхеньян зачем-то держал паузу. Пхеньяну зачем-то нужна была пауза. Зачем? Поскольку понять этого в Вашингтоне были не в силах, то решили действовать наверняка. В северокорейскую паузу обрушили, как лезвие топора, решение о проведении совместных учений военных США и Южной Кореи, хотя предыдущие договорённости между лидерами обеих Корей постулировали, что Пхеньян делает свои шаги по разоружению в условиях, когда Сеул отказывается от совместных с США учений.

 

Тем не менее учения начались. Причём достаточно демонстративно: около сотни самолётов, в том числе восемь F-22, предназначенных, согласно широковещательным заявлениям американцев, для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.

 

Реакция Северной Кореи была предсказуемой: Ын сразу же отказался от планировавшейся встречи с южнокорейским коллегой. Затем последовал демарш тоже словно из «раньших» времён: КНДР потребовала вернуть на родину группу женщин, которые якобы были похищены два года назад южнокорейской разведкой. Наконец, обещанное южнокорейским журналистам посещение северного ядерного полигона с демонстрацией его демонтажа было отменено.

 

Не исключено, что демонтаж был отменён тоже. А ведь 12 мая Северная Корея уже начала техническую подготовку к закрытию полигона, а 15 мая начались работы по разборке его сооружений. И, естественно, Пхеньян пригрозил, что может отменить и встречу 12 июня с американским президентом. Об этом тоже сообщил Ким Гё Гван. То есть всё серьёзно.

 

Каков же вывод?

 

Он вполне прозрачно проглядывает из всех вышеперечисленных дел, заявлений и обстоятельств. На самом деле ядерное разоружение Северной Кореи ни ей, ни США не нужно. По поводу КНДР всё, в общем, и так понятно, особенно на фоне воспоминаний о несчастном Муаммаре Каддафи. А вот Вашингтону оное разоружение не нужно ещё более категорически. Оно выводит США из геополитического расклада на Корейском полуострове напрочь. Да и на Дальнем Востоке, пожалуй, тоже в значительной мере. А это Америке нужно?

 

Так что нужно Америке в этой ситуации лишь одно: сделать так, чтобы решение о срыве встречи 12 июня принял товарищ Ын. И именно поэтому ему хамят, его провоцируют, его подставляют. Такая незамысловатая американская схемка...

 

Покровский Александр

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Северная Корея США Южная Корея Ким Чен Ын
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