"Шаманские пляски" Болгарии вокруг "Южного потока"

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Ситуация на международной политической арене заставляет даже самых закоренелых противников России устремлять свой взгляд к Москве. Так Меркель, Макрон и президент Болгарии «протаптывают дорогу к двери» Путина на фоне давления США на ЕС

Сочи в этом месяце превратился в мировой политический центр, который ничем не уступает Нью-Йорку, где проходят важные заседания СБ ООН по Скрипалю и Сирии, или Вашингтону, куда приезжали лидеры Франции и Германии, чтобы решить торговый спор. Недавно в городе на берегу Чёрного моря побывала канцлер Германии Ангела Меркель, туда же приезжал президент Сирии Башар Асад. А сегодня сюда пожаловал президент Болгарии Румен Радев, эстафету у которого в Петербурге принимает его французский коллега Эммануэль Макрон.

Происходят все эти визиты на фоне торгово-финансовых «разборок» между Европейским союзом и США, которые угрожают Брюсселю санкциями из-за его приверженности ядерной сделке с Ираном и «Северному потоку-2». Если с Меркель и Макроном всё более-менее ясно — это лидеры главных стран ЕС, — то на Радеве стоит остановиться поподробнее.

Начнём с того, что Болгария с 1 января этого года является страной-председательницей в основном органе принятия политических решений в Евросоюзе — Совете ЕС. Такой статус позволяет Софии определять политическую повестку. То есть Болгария, хоть и имеет не очень большой вес, может выдвигать инициативы об улучшении отношений с Россией. Собственно, это и сделал болгарский премьер Бойко Борисов сразу после получения его страной президентства в ЕС.

Уже 17 января он призвал к «нормализации отношений с Россией, которая является нашим самым большим соседом». В отличие от Радева, имеющего преимущественно представительские функции, позиция премьера Борисова для России куда важнее, хотя оба политика соревнуются друг с другом за первенство в вопросе возвращения российского газа на Балканы. Да, в своё время Борисов под давлением Брюсселя и Вашингтона был вынужден заморозить строительство «Южного потока», но с тех пор политическая и экономическая ситуация в Старом Свете изменилась. Поэтому Болгария, в частности, не пошла на поводу Британии в химической провокации и не выслала русских дипломатов из-за «отравления» Скрипаля. И большая заслуга в этом именно болгарского премьера, пытающегося наводить мосты между Брюсселем и Москвой.

Возобновление «Южного потока»: пустые намёки или реальные перспективы?

Болгария — это ещё и потенциальная транзитная страна для российского газа. В 2014 году под давлением Еврокомиссии София не дала добро на прокладку «Южного потока», вынудив президента России Владимира Путина заявить об отказе от газопровода. Спустя год Россия договорилась с Турцией о строительстве двухниточного «Турецкого потока» с общей мощностью в 30 млрд кубометров, тоже по дну Чёрного моря. В начале мая уже завершилась первая нитка этого газопровода, которая пойдёт исключительно на турецкий рынок. Вторая нитка, предназначенная для реэкспорта в Южную и Юго-Восточную Европу, начнёт строиться в третьем квартале 2018 года.

Теперь, спустя четыре года, болгарский президент поднял вопрос о возобновлении проекта по транспортировке газа в Болгарию. "Я надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Чёрное море",— заявил Радев на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Более подробно о покупке газа из России болгарский президент сказал в интервью газете «Коммерсант».

"Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море. Назовём это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского cоюза в целом",— сказал Радев.

Транзит газа из России: выгоды Болгарии

По словам Радева, прямой выход российского газа необходим Болгарии для того, чтобы «укрепить свои позиции (в качестве) регионального газораспределительного центра», на что ЕС выделил 920 тысяч евро. София заинтересована в «увеличении транзита природного газа, в том числе и российского». Зампредседателя совета Общества "Двуглавый орёл", генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников отметил, что транзит российского газа выгоден Болгарии сразу по нескольким причинам:

«Во-первых, Болгария нуждается в газе. Во-вторых, она не хочет зависеть от Турции, через которую сейчас может пойти газ в Болгарию (туда российский газ идёт через Украину). В-третьих, подавляющее большинство общественности выступает за то, чтобы развивать такие тесные, глубокие экономические отношения с Россией. Российский газ напрямую в Болгарию и оттуда в Европу — это и соответствующие проценты в бюджет. Также ослабевает зависимость от Турции. А ещё это настроения общественности, которые учитывают все политические силы Болгарии».

Любопытно, что Еврокомиссия крайне избирательно применяет антимонопольный закон под названием «Третий энергетический пакет». Радев говорит, что стремления Болгарии ничем не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток-2». Но он умалчивает о том, что София и Берлин имеют разные весовые категории. Еврокомиссия, игнорируя интересы страны-получателя денег из еврофондов, вынуждена прислушиваться к мнению главного донора Евросоюза.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник считает, что Россия заинтересована в диверсификации поставок, ставя не только на Турцию. Но в отсутствие чётких гарантий ставка на Болгарию была бы риском.

"Это периодически происходит, раз в два-три месяца болгары заявляют, что они заинтересованы в возрождении "Южного потока". Просто без жёстких гарантий это пока больше вербальные интервенции, я бы так охарактеризовал. Интерес есть. И я не исключаю, что в перспективе такие варианты возможны. Возможно, они и получат какой-то газ в будущем. Но пока у нас акценты расставлены, конечно, на "Турецкий поток", который успешно строится»,— рассказал эксперт.

Поднимая тему возможной реинкарнации «Южного потока», на деле София на всех парах спешит снизить колоссальную зависимость от России. Поставки «Газпрома» покрывают порядка 90% потребления «голубого топлива» балканской страны. Помочь в диверсификации импорта газа, по задумке министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, должны Израиль и Азербайджан. Она заявила, что Болгария заинтересована в покупке газа из двух израильских месторождений — Тамар и Левиафан. Азербайджанский же газ из Шах-Дениз пойдёт по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), создание которого, как заявила Петкова, в последние месяцы интенсифицировалось. В сфере энергетики болгарский лидер затронул и тему возобновления строительства АЭС «Белене», которое «предполагает и российское участие».

Болгария променяла МиГ-29 на натовские модели

В своём интервью Радев расставил точки над «и» по вопросу приобретения российских истребителей МиГ-29. Покупать новые образцы София не будет, но ремонтировать имеющиеся — да, и то не все. «Согласно требованиям, утверждённым болгарским правительством, истребители должны быть произведены и находиться на вооружении, по крайней мере, в одном государстве-члене НАТО или ЕС, что логично с точки зрения наших союзнических обязательств. Это требование даёт ответ на вопрос, так что давайте будем реалистами: покупка дополнительных истребителей "МиГ" невозможна», — подметил президент Болгарии.

Агентство Bloomberg уже назвало западные модели, которые придут на смену советскому вооружению. Это шведские Saab Gripen C/D, поддержанные Eurofighter Tranche 1, и американские F-16 MLU.

Что касается ремонта купленных в конце 1980-х у СССР истребителей, то корпорации «МиГ» разрешили обеспечить техподдержку только половине из находящихся на службе 12-ти машин. Постаралась Украина. Киев выдал Варшаве лицензии на ремонт МиГ-29, которые «МиГ» назвала незаконными. В 2017 году болгары заключили с российской компанией соглашение на сумму свыше €40 млн, которое Радев считает «ещё одним доказательством необходимости восстановления взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией».

Не строя иллюзий

Тема нормализации отношений проскальзывала почти в каждом вопросе, который обсуждал болгарский президент. Так, например, отказ Болгарии присоединяться к Черноморскому флоту НАТО Радев объяснил тем, что это может привести к эскалации напряжённости, чего НАТО не должен допускать.

Очевидно, что на Болгарию оказывается большое давление из-за её членства в НАТО и ЕС. Несмотря на очевидные выгоды для себя, София вынуждена прислушиваться к Брюсселю. Хотя по всем параметрам сотрудничество с Москвой жизненно необходимо для балканской страны. Во-первых, Россия — главный поставщик газа и даёт Болгарии возможность стать крупным газовым хабом в Европе. Во-вторых, болгарские ВВС всё ещё зависят от услуг российской оборонки. В-четвёртых, русские туристы — важная статья дохода болгарской экономики, почти полмиллиона граждан России купили недвижимость в Болгарии. И в-последних, страны объединяет общее историческое прошлое. Своей независимостью болгары обязаны русскому солдату, который 140 лет назад освободил Болгарию от османского владычества.

При всём при этом строить больших иллюзий и надежд тоже не надо. В силу не только слабого влияния Болгарии в ЕС, но и периодической склонности болгарской элиты к предательству. И в Первую мировую войну, и во Вторую болгарское правительство выступило на стороне противников Российской империи и СССР. Относясь крайне прагматично и с толикой недоверия, надо всё же признать, что приезд в Россию Меркель, Радева и в скором времени Макрона — хороший знак, свидетельствующий о растущем интересе Брюсселя к Москве.

Не случайно Financial Times в одной из статей написала, что «два наиболее влиятельных политика (Меркель и Макрон) протаптывают тропинку к двери» Путина. К этому нужно добавить, что на экономический форум в Санкт-Петербург приедет не только французский президент, но и глава Еврокомиссии Жан Клод-Юнкер и его заместитель болгарских кровей Кристалина Георгиева.

Гасанов Камран

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