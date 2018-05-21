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Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна?

Понедельник, 21 Мая 2018 09:00
Африканские страсти в Армении: кто еще не протестовал против Пашиняна? Фото из открытых источников

Как быстро меняется мировоззрение в зависимости от того по какую сторону баррикад находится человек.  Первые десять дней после победы так называемой «бархатной революции» в Армении, которую новый премьер-министр Никол Пашинян называет «революцией любви», прошли бурно. Джинн уличных протестов, взрывной и напитанный эмоциями, выпущен из бутылки, и загнать его обратно – проблема для власти. 

 

Сам Пашинян, который с помощью улицы и пришёл к власти, теперь заговорил по-другому и призывает народ… не выходить на акции протеста, а обращаться к властям. «Сейчас, когда во власти люди, которые получили статус для того, чтобы решались проблемы в стране и защищались права граждан, становится непонятным ежедневное перекрытие улиц и в целом гражданское неповиновение. А кому мы не повинуемся? В Армении утверждена власть народа, и протесты, направленные против этой власти, нелогичны», – заявил «народный премьер» в прямом эфире на своей странице в Facebook.

 

В общем, всем спасибо, все свободны. Теперь, сказал Пашинян, пишите письма: требования необходимо чётко оформить в заявлениях и делегировать одного-двух человек  к министру территориального управления и развития в отдел приёма писем правительства Армении. Революция закончилась.

 

Однако не все с этим согласны. В Ереване продолжают протестовать сторонники вооружённой группировки «Сасна Црер», летом 2016 года напавшей на полицейских и захвативших заложников в здании патрульно-постовой службы, – они требуют изменить меру пресечения участникам событий 2016 года, которые находятся под арестом. Протестующие перекрывали улицы, устанавливали палатки, добиваясь встречи с Пашиняном.

 

И добились. Премьер-министр, заявляющий ранее, что в  Армении не должно быть политических заключённых, отлично понимает, что случай с «Сасна Црер» – особый, вооружённое нападение на полицию и убийство полицейского при всём желании трудно назвать мирной политической акцией. Просто выпустить из тюремных камер «цреровцев» – получить непредсказуемую реакцию полиции и судейского корпуса. Да и граждане могут не понять этого широкого жеста. К тому же от «Сасна Црер» нить тянется к Жирайру Сефиляну, герою карабахской войны и неистовому оппозиционеру, которого требовали освободить «цреровцы» (он был арестован в 2015 году за подготовку вооружённого свержения власти и 20 марта 2018 года приговорён к 10,5 года тюрьмы).

 

«Если кто-то ожидает, что я должен войти и открыть двери уголовно-исполнительных учреждений, это неправильный подход», – заявил Никол Пашинян прессе в ответ на вопрос о судьбе «Сасна Црер». Он предложил разделить вопрос освобождения тех, кого считают политическими заключёнными: в случаях, когда осуждённые или обвиняемые не применяли насильственных методов, запустить процедуры помилования, амнистии или условно-досрочного освобождения. В случае же с «Сасна Црер» он предлагает общественные слушания с участием потерпевших и их родственников, в результате которых и будет выработано решение.

 

С Жирайром Сефиляном у него очень непростые отношения, если не сказать больше. Ещё осенью 2017 года Сефилян обращался из тюрьмы с письмом, призывая политические силы Армении сплотиться для создания фронта национального сопротивления власти. Адресовано письмо было в том числе и Николу Пашиняну. Но в 2016 году, когда «Сасна Црер» захватила полк ППС и удерживала заложников, сторонники Сефиляна не хотели видеть радом с собой Пашиняна – опасались, что тот примажется к бунту и в случае успеха постарается получить политические дивиденды.

 

«Скажи людям выбросить Никола в мусорный ящик, пусть забросят его камнями, избейте, прогоните этого Никола», – инструктировал «цреровцев» один из лидеров июльского вооружённого бунта Павлик Манукян, запись этого разговора была представлена в суде как одно из вещественных доказательств преступления «Сасна Црер». Вряд ли Пашинян забыл эти слова. И вряд ли забыл про амбиции Жирайра Сефиляна: оказавшись на свободе, «цреровцы» и их вожак могут выбрать путь не сторонников, а противников новой армянской власти. Опасных противников. Поэтому премьер-министр Армении, от посреднических услуг которого два года назад «цреровцы» категорически отказались, теперь не торопится с их освобождением.

 

Между тем получивший свободу под подписку о невыезде глава «Учредительного парламента» Гарегин Чугазсян продолжил голодовку, начатую в заключении. Он присоединился к акции сторонников «Сасна Црер» и требует широкой амнистии для всех политических заключённых к 28 мая 2018 года – 100-летию провозглашения Первой Республики Армения. Также Чугазсян добивается голодовкой смягчения меры пресечения «цреровцам». Новый министр здравоохранения приставил к голодающему круглосуточную скорую, а поручившийся за него перед следствием первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян призвал к прекращению голодовки, мотивируя свой призыв тем, что вопрос политзаключённых и членов «Сасна Црер» в любом случае будет  решён.

 

Ещё один протест собрал сторонников бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна, в ноябре 2017 года приговорённого судом к шести годам тюремного заключения – он признан виновным во ввозе на территорию Армении переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Во время рассмотрения дела в суде оппозиция, к которой тогда принадлежала нынешняя армянская власть, называла арест генерала Бабаяна политически мотивированным.

 

Гораздо более приятным делом для Никола Пашиняна стал вопрос амнистий нарушителям правил дорожного движения и фермерам. На первом заседании правительства премьер-министр сделал заявление о необходимости прощения долгов нарушителям ПДД и временного отключения видеослежения за ситуацией на дорогах. «Считаю целесообразным временно прекратить деятельность радаров скорости и видеокамер, приостановить или хотя бы прекратить практику налагать штрафы за то, что люди слегка зацепили сплошные линии разметки», – сказал Пашинян. Этого требовали таксисты, перекрывавшие проспект Баграмяна. Кроме послаблений по штрафам, они хотят пересмотра условий лицензирования и свободных парковок.

 

Вышли на улицы и те, кто пригоняет в Армению автомобили, – автодилеры хотят других условий растаможки.

 

Протестовали в эти дни и сотрудники военкоматов, требуя приостановить процесс оптимизации, который, по их мнению, приведёт к массовым увольнениям. Однако новый министр обороны Армении Давид Тоноян «подробно ознакомился с проблемой и дал поручения продолжать работы в направлении реализации концепции оптимизации», сообщили в правительстве. В то же время «министр поручил в недельный срок представить соответствующие предложения и решения в связи с вопросами обеспечения работой сотрудников», рассказал пресс-секретарь оборонного ведомства. Тоноян не посчитал нужным начинать с немедленного удовлетворения запросов улицы.

 

В Гюмри протесты привели к отставке ректора Ширакского университета. А под городом Сотк нелегальные добытчики золота не пропустили сотрудников Араратской золотодобывающей фабрики на работу – они требуют отставки руководства и доступа к Сотскому месторождению, самому крупному в Армении. Нелегалы называют себя частью движения протеста, участниками «бархатной революции». Это вполне возможно: Никола Пашиняна поддерживали самые разные группы в надежде на революционной волне решить свои проблемы.

 

Самой крупной уличной акцией этих десяти дней стала местная ереванская революция против городского руководства – её участники требуют отставки градоначальника и роспуска Совета старейшин, но Тарон Маргарян заявил, что не собирается уходить с должности. На «бархат» этот протест не претендует – 16 мая революционеры пытались захватить мэрию, ворвались внутрь здания. Власти Еревана обратились в полицию за защитой. Возле мэрии проходит и акция сторонников Маргаряна, лозунг «Отвергни Тарона» не находит той же безусловной поддержки, что и «Отвергни Сержа», как бы ни хотелось этого бывшей оппозиции, ставшей властью.

 

На подходе протесты трудовых коллективов. На Араратском цементном заводе волнения длятся уже не первый день, протестующие объявили забастовку и перекрыли грузовиками дорогу, требуя повышения мизерной зарплаты (в 2-3 раза ниже средней) и улучшения условий труда. Завод контролирует лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян – его политический блок поддержал избрание Никола Пашиняна премьер-министром и получил министерские портфели.

 

Протестуют и работники химического завода «Наирит»: он полностью остановлен в 2010 году, задолженность по зарплатам составляет около 13 миллионов долларов.

 

Это – первые ласточки, за ними последуют другие. Груз проблем, накопившихся в Армении, велик. И если улица сделала невозможное, сменив Сержа Саргсяна на «народного премьера», люди вправе считать, что протесты – единственный эффективный способ решения любых вопросов. Никол Пашинян сам их в этом убедил совсем недавно, когда был «человеком из народа» с рюкзачком за плечами. К новому Николу Пашиняну в костюме, призывающему уйти с улиц и писать властям письма, никто пока не привык. А сторонники «Сасна Црер» и раньше никогда не доверяли премьер-министру.

 

«Даже из самых искренних побуждений эти самодеятельные демонстрации, и особенно захваты зданий и перекрытие улиц, в конечном итоге, хотя и непреднамеренно, направлены именно против Пашиняна», – прокомментировал ситуацию в Армении бывший президент Левон Тер-Петросян.

 

Сам премьер-министр так не считает. Пашинян не видит для себя опасности в том, что на улицах бушуют политические страсти. Однако вызов общества очевиден – новой власти, чтобы загнать джинна революции обратно в бутылку, потребуется в очень короткие сроки добиться в Армении  больших перемен к лучшему, поскольку ожидания людей, поддержавших Пашиняна, очень высоки.

 

АРИНА ЦУКАНОВА 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Армения Пашинян протесты в Армении
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