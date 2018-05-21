Трамп заставил Европу "прогнуться" под США

Фото из открытых источников

После объявления Трампа о выходе США из соглашения с Ираном в Евросоюзе начался переполох: Вашингтон демонстративно выказал полное безразличие к интересам союзников. Возможность работы европейского бизнеса в Иране перекрывается, европейские компании должны уйти из Ирана в течение 180 дней.

Те, кто не подчинится, сами попадут в санкционный список. Министерство финансов США запретит американским юридическим и физическим лицам вести с ними дела, и их долларовые расчёты будут заблокированы. Так и слышится эхо приказов оккупационных комендатур времён Второй мировой войны: «За сотрудничество с партизанами – смертная казнь через повешение!»

Больше всего возмутились этим немцы, активно развивавшие экономические связи с ИРИ после заключения в 2015 году «ядерной сделки». Однако, чтобы немцы не забывали, кто есть кто, новый посол США в Германии Ричард Гренелл (Richard Grenell) после своего прибытия в Берлин сразу разместил в «Твиттере» объявление: «Немецкий бизнес должен прекратить работу с Ираном немедленно». Это вольная интерпретация установок Вашингтона, но подобные казусы случаются часто.

Поначалу в немецких деловых кругах взбунтовались. Союз немецких промышленников (BDI) и Торгово-промышленная палата ( DIHK) выразили недовольство и обратились к правительству и Еврокомиссии с просьбой защитить их бизнес с Ираном. Хотя немецкий экспорт в Иран составляет всего 0.2% от общего объёма экспорта Германии, но с 2015 г. он быстро рос и достиг в 2017 г. 3 млрд. евро, увеличившись на 17 % в сравнении с предыдущим годом. Открывались новые горизонты сотрудничества, но теперь, по словам президента BDI Дитера Кемпа (Dieter Kemp), перспективы стали мрачными. Глава Союза немецких промышленников предложил Евросоюзу обратиться к России и Китаю для координации усилий по спасению хотя бы части сделки с Ираном.

А боевитый генеральный директор Немецкого союза машиностроителей WDMA Тило Бродтман (Thilo Brodtmann) считает, что сдаваться вообще не надо. «ЕС сам накладывал санкции на Иран в соответствие с резолюцией СБ ООН и сам их отменял. Поэтому пока ЕС не вернется к своим санкциям против Ирана, продолжение бизнеса возможно», – считает Бродтман. По его отрасли наносится серьёзный удар: в прошлом году немецкая индустрия экспортировала в Иран станков и оборудования почти на 1 млрд. евро, а в планах значилась поставка машин, медикаментов, автомобилей на 10 млрд. евро. Airbus имеет контракт с Ираном на изготовление 95 самолётов, эту сделку придётся тоже отменять. К тому же начавшийся рост цен на нефть создаёт для Германии опасность экономического торможения.

Аналогичная картина наблюдается и в других европейских странах. Общественность и бизнес ожидают от руководителей вполне определённых действий. Руководство Евросоюза в непростом положении: трансатлантическое партнёрство начинает давать трещину.

На саммите ЕС в Софии 17 мая недостатка в выражении возмущения европейцев не было. «С такими друзьями никаких врагов не надо», – отважно заявил президент Совета ЕС Дональд Туск, а министр финансов Франции Брюно Ле Мэр трагически вопросил: «Хотим ли мы быть вассалами США и подчиняться им, вытянув руки по швам?» Канцлер Ангела Меркель уныло повторила уже не раз ею сказанное: «Мы пойдём другим путем».

Однако по мере обсуждения участниками саммита конкретных действий боевой пыл начал спадать. В конечном счёте всё ограничилось в практическом плане тем, о чём сказал Эмманюэль Макрон: «Мы будем работать для сохранения рамок соглашения с Ираном вне зависимости от решения США. Более конкретно, оказывая политическую поддержку и обеспечивая возможность присутствия наших компаний, но также побуждая все стороны продолжить переговоры по необходимому более широкому соглашению».

Только много ли будет от этого проку? «Технические меры», на которые решились в Еврокомиссии, можно назвать реакцией побеждённого. США, как и раньше, могут делать на международной арене всё, что им вздумается, а Европе остаётся лишь принимать это к сведению. Полная компенсация потерь европейского бизнеса, связанного с Ираном, невозможна. «Мы не должны обманывать себя иллюзиями касательно всего объёма деятельности США», – прокомментировала Ангела Меркель. Другими словами, компаниям, которые не хотят неприятностей, лучше уйти из Ирана.

В деловом мире такие слова дважды повторять не надо. Тут же крупная датская компания-грузоперевозчик Maersk Line объявила о выходе из иранского бизнеса. Вслед за ней об этом объявил французский энергетический гигант Total, работающий на перспективнейшем нефтегазовом месторождении Южный Парс в Персидском заливе. Причина – отсутствие гарантий защиты инвестиций Total и неспособность ЕС защитить интересы компании. «Сименс» также пошёл на попятную, объявив, что торговля с Соединёнными Штатами для него важнее. К этому же готовится и китайский нефтяной концерн Petrochina.

«Франкфуртер альгемайне цайтунг» резюмировала положение дел: «Да, это шантаж, когда Трамп грозит европейским предприятиям штрафом за сотрудничество с Ираном. Однако реальная политика предполагает сознание реальной ситуации. Зависимость от доллара ещё больше, чем торговля с Америкой, а бизнес с Ираном в сравнении с ними ничтожен. Мы не можем рисковать благополучием наших сограждан. К тому же Америка остается важнейшим торговым партнером Европы».

На саммите ЕС в Софии всё закончилось так, как и должно было закончиться. Дональд Трамп легко сломал европейцев. «У нас нет юридических возможностей защитить свои интересы против действий США», – меланхолически заметил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

Одним словом, всё в духе европейской традиции: сначала европейцы пафосно призывают к защите своего достоинства и, собиравшись в кучки, гипнотизируют друг друга героическими позами, а потом приходит начальник и разгоняет их всех по домам. Только и всего.

Дмитрий Седов

Источник