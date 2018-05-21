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Трамп заставил Европу "прогнуться" под США

Понедельник, 21 Мая 2018 08:30
Трамп заставил Европу &quot;прогнуться&quot; под США Фото из открытых источников

После объявления Трампа о выходе США из соглашения с Ираном в Евросоюзе начался  переполох: Вашингтон демонстративно выказал полное безразличие к интересам союзников.  Возможность работы европейского бизнеса в Иране перекрывается, европейские компании должны  уйти из Ирана в течение 180 дней.

 

Те, кто не подчинится, сами попадут  в санкционный список.  Министерство финансов США запретит  американским юридическим и  физическим лицам вести с ними дела, и их долларовые расчёты  будут заблокированы. Так и слышится эхо  приказов оккупационных комендатур  времён  Второй мировой войны: «За сотрудничество с партизанами  – смертная казнь через повешение!»

 

Больше всего возмутились этим немцы, активно развивавшие  экономические связи с ИРИ после заключения в 2015 году «ядерной сделки». Однако, чтобы немцы не  забывали, кто есть кто, новый  посол США в Германии Ричард Гренелл (Richard Grenell) после своего прибытия в Берлин сразу разместил в «Твиттере» объявление: «Немецкий бизнес должен прекратить работу с Ираном немедленно». Это вольная интерпретация установок Вашингтона, но подобные казусы случаются часто.

 

Поначалу в  немецких деловых кругах взбунтовались. Союз немецких промышленников (BDI) и  Торгово-промышленная  палата ( DIHK)  выразили недовольство и обратились к правительству и  Еврокомиссии с просьбой защитить их бизнес с Ираном. Хотя немецкий экспорт в Иран составляет всего 0.2% от общего  объёма экспорта Германии, но с 2015 г. он быстро рос и достиг в 2017 г. 3 млрд. евро, увеличившись на 17 % в сравнении с предыдущим годом. Открывались новые горизонты сотрудничества, но теперь, по словам президента BDI Дитера Кемпа (Dieter Kemp), перспективы стали мрачными. Глава Союза немецких промышленников предложил  Евросоюзу  обратиться к России и Китаю для координации усилий  по спасению хотя бы части сделки с Ираном.

 

А боевитый генеральный директор Немецкого союза машиностроителей WDMA Тило Бродтман (Thilo Brodtmann) считает, что сдаваться  вообще не надо. «ЕС сам накладывал санкции на Иран  в соответствие с резолюцией СБ ООН и сам их отменял. Поэтому пока ЕС не вернется к своим санкциям против Ирана, продолжение бизнеса возможно», – считает Бродтман. По его отрасли наносится серьёзный удар: в прошлом году  немецкая индустрия  экспортировала  в Иран станков и оборудования почти на 1 млрд. евро, а в планах  значилась поставка машин, медикаментов, автомобилей на 10 млрд.  евро.  Airbus  имеет контракт с Ираном на изготовление  95  самолётов,  эту сделку придётся тоже отменять. К тому же начавшийся рост  цен на нефть создаёт для Германии  опасность   экономического торможения.

 

Аналогичная картина наблюдается и в других европейских странах. Общественность и бизнес ожидают от руководителей вполне определённых действий. Руководство Евросоюза в непростом положении: трансатлантическое партнёрство начинает давать трещину.

 

На саммите ЕС в Софии 17 мая недостатка в  выражении  возмущения европейцев не было. «С такими друзьями никаких врагов не надо», – отважно  заявил  президент  Совета ЕС Дональд Туск,  а  министр финансов Франции   Брюно Ле Мэр трагически  вопросил: «Хотим ли мы быть вассалами  США  и подчиняться им, вытянув руки по швам?»  Канцлер Ангела Меркель  уныло  повторила уже  не раз  ею сказанное: «Мы пойдём другим путем».

 

Однако по мере обсуждения участниками саммита конкретных действий боевой пыл начал спадать. В конечном счёте всё ограничилось в практическом плане тем, о чём сказал Эмманюэль Макрон: «Мы будем работать для сохранения рамок соглашения с Ираном вне зависимости от решения США. Более конкретно, оказывая политическую поддержку и обеспечивая возможность присутствия наших компаний, но также побуждая все стороны продолжить переговоры по необходимому более широкому соглашению».

 

Только много ли будет от этого проку? «Технические меры», на которые решились в Еврокомиссии, можно назвать реакцией побеждённого. США, как и раньше, могут делать на международной арене  всё, что им вздумается, а Европе остаётся лишь принимать это к сведению. Полная  компенсация потерь европейского бизнеса, связанного с Ираном, невозможна.  «Мы не должны  обманывать себя иллюзиями касательно всего объёма деятельности США», – прокомментировала Ангела Меркель. Другими словами, компаниям, которые не хотят неприятностей, лучше уйти из Ирана.

 

В деловом мире такие слова  дважды повторять не надо. Тут же  крупная датская компания-грузоперевозчик Maersk Line  объявила о выходе из иранского бизнеса. Вслед за ней  об этом объявил французский энергетический гигант Total, работающий на перспективнейшем нефтегазовом месторождении Южный Парс в Персидском заливе.  Причина – отсутствие гарантий защиты инвестиций Total и неспособность ЕС защитить интересы компании. «Сименс»  также пошёл на попятную, объявив, что торговля с Соединёнными Штатами для него важнее.  К этому же готовится и китайский нефтяной концерн Petrochina.

 

«Франкфуртер альгемайне цайтунг» резюмировала положение дел: «Да, это  шантаж, когда Трамп грозит европейским предприятиям штрафом за сотрудничество с Ираном. Однако реальная политика предполагает сознание  реальной ситуации. Зависимость от доллара ещё больше, чем  торговля с Америкой, а бизнес с Ираном в сравнении с ними  ничтожен. Мы не можем рисковать благополучием наших сограждан.  К тому же Америка остается важнейшим торговым партнером Европы».

 

На саммите ЕС в Софии всё закончилось так, как и должно было закончиться.  Дональд Трамп легко  сломал  европейцев. «У нас нет юридических возможностей защитить свои интересы против действий США», – меланхолически заметил министр экономики Германии Петер Альтмайер.

 

Одним словом, всё в духе европейской традиции: сначала европейцы  пафосно  призывают к защите своего достоинства и, собиравшись в кучки,  гипнотизируют друг друга  героическими позами, а потом приходит начальник и разгоняет их всех по домам. Только и всего.

 

Дмитрий Седов

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Европа Иран
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