"Европейская" нечисть объединяется против Георгиевской ленты

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Вслед за обезумевшей и офашистившейся Украиной "смертельный бой" одному из главных символов Великой Победы рвутся объявить и их "коллеги"по очернению советской истории и возвеличиванию нацистских преступников и гитлеровских прислужников - страны Прибалтики.

17 мая к рассмотрению Сеймом (парламентом) Литвы принята поправка к закону о собраниях, запрещающая на массовых мероприятиях распространение и демонстрацию георгиевских лент. Из 76 депутатов 41 поддержал предложение дать дальнейший ход обсуждению, которое продлится на осенней сессии. данная гнусность была внесена в парламент по инициативе группы депутатов от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы".

По их мнению, необходимость этого запрета продиктована "геополитической ситуацией, вызовами национальной безопасности и стремлением охранять такие принципы, как суверенитет, свобода, демократический строй, задачами обеспечения общественного порядка и преграждения пути различным провокациям, разжиганию розни." Зарвавшиеся русофобы утверждают, что Георгиевскую ленту, которую в Литве начали массово использовать в 2005 году как символ победы СССР над нацистской Германией, "дискредитировали российские солдаты, которые воюют на территории Украины и пророссийские сепаратисты, которые используют эти ленты как опознавательный знак."

"С целью предотвращения возможных провокаций и разжигания нетерпимости на национальной почве, в чем заинтересована современная Россия, предлагаем ввести изменения к Закону о собраниях и Кодексу об административных нарушениях, суть которых — причисление Георгиевской ленты к нацистским и коммунистическим символам, распространение и демонстрация которых ограничивается, а нарушение требования влечет за собой административную ответственность", - требуют авторы поправки.

Законопроект предполагает, что распространение георгиевских лент, их использование во время массовых мероприятий или в общественных местах будет наказываться штрафом в размере от 150 до 300 евро. Удивительно, что не расстрелом на месте или немедленной высылкой из "европейского рая"!

Нельзя не отметить, что данный русофобский демарш Литвы является едва ли не точной копией совершенно аналогичного законопроекта, с которым еще в 2015 году выступили в парламенте соседней Латвии депутаты Янис Домбрава, Гунар Русиньш, Эйнар Цилинскис, Карлис Креслиньш, Гайдис Берзиньш и Вейко Сполитис, которые провозгласили, что стремятся избавить жителей республики от "символического присутствия враждебной по отношению к безопасности Латвии тоталитарной идеологии".

Да и убогое "обоснование" собственных пакостных идеек депутаты двух стран, похоже, списывали друг у друга, как заправские двоечники. Латвийские "борцы с Георгиевской лентой" тоже вопили о том, что она "использовалась в процессе оккупации Крымского полуострова, а также зачастую являлась главным средством опознавания для террористических и бандитских группировок Восточной Украины". Впрочем, в данном вопросе латыши пошли на более широкие русофобские обобщения, чем их соседи-литовцы.

Они утверждали, что Георгиевская ленточка "стала единым знаком отличия для тех людей, которые живут под влиянием пропаганды России, а также желают территориального расширения России на рубежах развалившегося СССР". Горе-"законодатели" пугали своих коллег тем, что этот символ с каждым годом все больше становится "прославлением империализма России". "Когда происходит информационная война со стороны Кремля против соседних стран, георгиевская ленточка становится символом режима Путина. Она стала таким же символом как свастика или советский флаг с серпом и молотом. Надеюсь, русские СМИ в Латвии тоже начнут думать о том, как эта ленточка используется. Поправки не против орденов, они против символа ненависти и агрессии!" - исходил пеной один из авторов законопроекта, Вейко Сполитис. Он же, кстати, прекрасно понимая, что отвратительную выходку могут и не поддержать, заявлял: "Даже если Сейм не одобрит поправки, то в обществе по крайней мере начнется дискуссия об этом символе, что уже можно считать просветительской работой!"

Такая вот натура у сполтисов - хоть по мелочи, да плюнуть в святое. Хоть бы попытаться плюнуть! И вправду, дальше обсуждения в тот раз дело в Латвии так и не зашло. Теперь, надо думать, русофобы всей Прибалтики объединятся - и дело сладится! Да еще, глядишь и Эстония подтянется. Через какое-то время... А свято место, оно, как очень правильно гласит народная мудрость, пусто не бывает. Вон, Украина первой в мире законодательно запретившая Георгиевскую ленту всего за год после этого дошла до чествования эсэсовцев и, фактически, запрета Дня Победы, попутно превратившись в откровенно фашистское государство.

Сегодня отношение к Великой победе и Георгиевской ленте действительно является крайне точным индикатором, прекрасной лакмусовой бумажкой, моментально проявляющей истинную сущность и отдельных политиков, и целых стран. По древним легендам кровожадные упыри на дух не могли переносить освященной воды, Святого Креста или серебра, корчась и исходя ненавистью от одного их вида или прикосновения, тем самым являя всем свою нечеловеческую, дьявольскую суть. Точно так же все те, в ком аналогичную реакцию вызывает Георгиевская лента, являются нечистью - и ничем иным.

Александр Неукропный специально для Planet Today