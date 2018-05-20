США и Израиль хотят "перекроить" Ближний Восток

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Пока мировые СМИ тиражируют убийства палестинцев на границе Израиля и сектора Газа, законодатели медийного мейнстрима умалчивают о главном: какие последствия возымеет решение Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим для решения палестинского вопроса.

Для всех очевидно, что перенос дипломатической миссии в Иерусалим автоматически означает признание за Израилем всего города, включая его восточную арабскую часть, что нарушает резолюцию ООН об образовании государства Израиль на основе принципа «два народа – два государства». Сам Израиль нарушил эту резолюцию ещё в 1967 году, когда в результате Шестилетней войны захватил восточную часть города с сакральной Храмовой горой.

Однако США признали Иерусалим столицей Израиля ещё в 1995 году, тогда же и было принято решение разместить там посольство. Правда, ни один американский президент не решался на столь радикальный шаг, понимая, какую реакцию это вызовет во всем мусульманском мире, и каждый раз переносил принятие решения на предусмотренный законом срок в полгода.

Что касается Дональда Трампа, то о своем намерении перенести дипмиссию в Иерусалим он заявил ещё 6 декабря 2017 года, причем сделал это в разговоре с лидером Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом. А по истечении отведенного законом шестимесячного срока не стал его продлевать, хоть изначально и обещал, что процесс «может занять годы». Вот почему для многих вчерашняя церемония открытия американского посольства в Иерусалиме была неожиданной.

Тем не менее, палестинское движение «ХАМАС» встретило это событие во всеоружии. Массовые протесты за возвращение палестинских беженцев на оккупированные территории на границе Израиля и сектора Газа, известные как «Марш возвращения», начались ещё 30 марта, в так называемый День земли, в память о разгоне на том же месте демонстрации в 1976 году. С тех пор разбитый там палаточный лагерь никуда не делся. Он должен был стать базой для новых выступлений 14 мая на 70-летие Израиля и в день «Накбы» 15 мая — катастрофы выселения около миллиона палестинцев в 1948-1950 годах.

Однако Трамп «подлил масла в огонь». В результате несколько тысяч палестинцев попытались прорвать границу Израиля, вызвав на себя огонь израильской армии. Столь острая реакция палестинцев на перенос посольства США в Иерусалим объясняется тем, что Трамп своим решением фактически перечеркнул надежду на создание Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Раз нет столицы, то государства такого тоже не будет – вот истинный месседж США всему Ближнему Востоку.

Не исключено, что вслед за изъятием у Палестины восточного Иерусалима со стороны Трампа последует и практические шаги по решению палестинского вопроса. Разговоры об этом начались уже вскоре после инаугурации Трампа, в феврале 2017 года. Затем в течение всего года зять президента Джаред Кушнер занимался тайной дипломатией на Ближнем Востоке, обсуждая предстоящую сделку с саудитами. В конце концов, утечки об её содержании появились в конце года в египетской прессе.

Речь идет о территориальном размене между Израилем, Палестиной и Египтом для создания единого Палестинского государства. Для этого предлагается увеличить территорию сектора Газа в три раза за счет прилегающей на Синайском полуострове территории Египта. По сообщению газеты «Аль-Масри аль-юм», Египет предоставит 720 км своей территории по периметру границы с сектором Газа, а взамен Израиль передаст Египту территорию в пустыне Негев и возможность проложить подземный туннель для сообщения с Иорданией.

Сообщалось, что палестинцам такое решение палестинского вопроса будет стоить 12% Иудеи и Самарии в зоне С. Однако, судя по действиям Дональда Трампа, территориальное размежевание между Израилем и Египтом обернется для Палестины чем-то большим, раз уже и столицы в восточном Иерусалиме как бы нет.

Изначально «мирная инициатива Палестины на Синае» предполагала сохранение за палестинцами основных городов на Западном берегу реки Иордан. Однако для этого от Махмуда Аббаса требовали отказаться от основных претензий к Израилю – возвращения беженцев, возвращения Израиля в границы 1967 года и провести полное разоружение ПНА.

Как только в СМИ появились утечки о тайных переговорах на эту тему между Египтом и Израилем, Палестиной, Египтом и Саудовской Аравией, все они открестились от этих крамольных слухов. И лишь в Израиле намекнули, что план такой есть. Правая национально-религиозная партия Израиля «Еврейский дом» призвала премьер-министра Биньямина Нетаньяху «обсудить эти идеи», а сам Нетаньяху намекнул, что команда Трампа имеет нетрадиционный подход к решению палестинского вопроса.

Учитывая финт Трампа с переносом посольства в Иерусалим, весьма вероятно, что участники закулисных переговоров о создании новой Палестины поняли, чего добивается американский президент. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим новые шаги Вашингтона по переформатированию Ближнего Востока под новые лекала, разрезающие по живому самую острую проблему палестино-израильского урегулирования.

Что делать с этой ситуацией? Решать ее мирно, к чему и призывает Россия, предлагая свои услуги по организации переговоров. Российская сторона изначально осудила США в попытках изменить границы ближневосточных государств посредством переноса американского посольства в Иерусалим, тем самым усугубляя давнюю палестино-израильскую проблему, которая коснулась уже и Сирии, сделав эту страну чуть ли не полигоном для выяснения отношений.

Москва не снимает со счетов разделение Иерусалима на восточную и западную часть. Но, так или иначе, это надо решать за столом переговоров, потому что только так можно прийти к грамотному разрешению конфликта.

Алена Бажова

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