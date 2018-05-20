Германия увеличивает военные расходы в страхе перед заокеанскими "друзьями"

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В Германии спешно меняют не только "друзей", но и методично увеличивают расходы на оборону. И вовсе не потому, что ФРГ боится Россию: у неё появился более опасный противник, ещё вчера считавшийся лучшим другом и покровителем.

В условиях обострения международной ситуации, растущего числа кризисов и конфликтов в мире Германия вынуждена увеличить расходы на оборону, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с руководством бундесвера. По её словам, в 2018 году эти расходы составят 38,5 миллиардов евро, в следующем году — на три миллиарда евро больше. Она полагает, что после 2025 года расходы на военные нужды достигнут 2% ВВП. На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было решено добиться увеличения всеми странами-членами НАТО оборонных расходов до этого уровня в течение десяти лет.

Меркель признала, что сейчас этот показатель для ФРГ чуть выше 1,2% ВВП, что вызывает за рубежом законные вопросы «о доверии Германии», и это необходимо исправлять. Выступая на той же конференции, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что сейчас страна тратит на оборону всего 1,24% ВВП, и что к 2025 году данный показатель увеличится до 1,5%.

Двум дамам — своим главным начальникам — внимали немецкие военные с невесёлыми лицами. Они убеждены, что выделяемых средств недостаточно, и что надо сделать много чего ещё, чтобы немцы снова запели: «Es ist so schön, Soldat zu sein». Но современные немецкие военные — слишком вежливые люди. Поэтому Меркель и её верный «лейтенант» фон дер Ляйен могут быть спокойны, торопить их никто не будет. Тем более, события теперь развиваются в правильном направлении, и результаты последуют.

Спасти рядового Рихарда

Кстати, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Германия находится на девятом месте в мире по военным расходам. Годовой оборонный бюджет страны составляет в целом 45 миллиардов евро — почти столько же, сколько и у Франции. Больше тратят в НАТО на оборону лишь США и Британия. Так что, по сути, и сейчас немецкие военные имеют в своём распоряжении огромные средства, но используются они крайне неэффективно.

В результате имеющая исторически высокую репутацию немецкая армия оказалась в плачевном состоянии: платить зарплаты и пенсии денег хватает, и это хорошо, но на обновление вооружений их, увы, недостаточно. Резкое сокращение военных расходов и численности вооружённых сил после завершения холодной войны не прошли даром. Манёвры проводятся пока редко и мизерными силами, военная подготовка бойцов — откровенно слабая. Большинство немцев утратило агрессивность, что немудрено, если купить игрушечный автомат или пистолет немецким мальчишкам считается признаком дурного тона, да и негде. Люди, служившие в бундесвере ещё пару десятилетий назад, не могут поверить в новую реальность: не хватает бронежилетов, зимней формы, даже палаток, солдаты едва умеют стрелять из-за экономии на патронах.

Зато имеется комбат-трансгендер, превративший себя на радость СМИ из мужчины в женщину. За их правами в армии внимательно следят. При этом большинство военной техники сломано. То, что ещё используется, устарело и вот-вот выйдет из строя. Особенно тяжёлое положение сложилось в военной и транспортной авиации. В массовом порядке увольняются лётчики, так как им банально не на чем летать, поскольку подавляющее большинство самолётов просто не может подняться в воздух из-за износа, отсутствия запчастей или проблем со связью. Полевая артиллерия ликвидирована в ФРГ полностью как класс. Многие бронетранспортёры и танки не на ходу. Похожая ситуация и на флоте: большинство кораблей старые, подлодки дружно сломались.

На «Кильской неделе»

Конечно, российскому читателю трудно во всё это поверить. В России привыкли иметь дело с другими немцами. Но кое-что автор этих строк видел собственными глазами. Около года назад на знаменитой «Кильской неделе» удалось посетить открытые для заинтересованной публики различные военные корабли из натовских стран: немецкие, норвежский, голландский, поглазеть на все остальные. Российских там не было — по новой традиции не пригласили. Поразил самый крупный немецкий корабль — фрегат «Мекленбург-Передняя Померания», «гроза» сомалийских пиратов.

Вроде и не совсем старый — вошёл в строй в 1993 году. Но вооружение слабое, корпус помятый, внутри запущенный: ободранная старая мебель, из чрева корабля тянуло псиной. Команда — вежливые, культурные люди. Но как-то плохо представляешь их себе в настоящем бою. Пиво, которым на борту поили посетителей, было отличным. Его продавала морячка с ярко выраженной грузинской фамилией — по соседству со старичком-вертолётом с характерным немецким крестом.

Норвежский и голландский фрегаты выглядели получше, но тоже не были слишком современными, экипажи — сущие джентльмены. Но так и казалось: если что, то российский морячок этаких пэров и сэров соплёй перешибёт и даже не заметит. Американские корабли — десантное судно и особенно эсминец — были настолько неприлично покрыты ржавчиной, что стало даже за янки стыдно. На них царило полное самодовольство. Они стояли в стороне от остальных, варились в собственном соку. Матросы и морпехи презрительно смотрели на окружающих, тащились от внутренней субординации, гражданских посетителей к себе почти не пускали, устроив под дулами автоматов самые тщательные проверки, будто ошвартовались в Адене, а не в Киле.

Общее впечатление: в Киль пригнали плавающее барахло, так как другого ничего нет. К войне натовцы, за исключением американцев с шапкозакидательскими наклонностями, не готовы. И морально, и технически.Говорят о русской угрозе, имеют в виду американскую

Одним увеличением ассигнований эти проблемы европейцам не решить, но деньги тоже важны. Как сообщил пару недель назад еженедельник Bild am Sonntag, на 2019 год Минобороны ФРГ запросило три миллиарда евро сверхбюджетных ассигнований, на 2020 год — четыре миллиарда, на следующий — пять миллиардов. Однако в бюджетном плане Минфина на эти цели предусмотрено до 2021 года всего 5,5 миллиардов евро. Зато десятки миллиардов евро ежегодно проедают псевдобеженцы, нахлынувшие в Германию со всего мира, чтобы припеваючи зажить за чужой счёт, и ведущие себя вовсе не как гости, а будущие хозяева этой страны. Если бы ФРГ не занималась этой гнилой благотворительностью, она с лихвой выполняла бы свою норму по оборонным расходам. Но это так, к слову.

В качестве оправдания для того, чтобы повышать военные расходы, часто используется пресловутая «русская угроза». Например, «аннексия Крыма» или искусственно подогреваемые страхи о том, что Россия не сегодня-завтра присоединит к себе свои бывшие прибалтийские губернии, ставшие членами ЕС и НАТО, которых надо будет защищать. И поэтому-де Германии и другим странам ЕС нужна сильная армия.

На самом же деле в Берлине и других европейских столицах хорошо понимают, что России натовская Прибалтика не нужна, что перед ней стоят другие задачи. Что армия Германии и другим странам ЕС нужна скорее для другого — чтобы уютнее чувствовать себя перед лицом США и их президента Дональда Трампа. Сейчас у европейцев вообще и немцев в частности очень слабый оборонный потенциал, американского зонтика над ними уже фактически нет. Более того, всё явственней проступает американская угроза.

О том, что европейцам надо брать свою судьбу в собственные руки и учиться самим себя защищать, уже открыто говорят и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон, и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и глава европейской внешней политики Федерика Могерини. Отсюда серьёзный прорыв в деле координации развития оборонной промышленности стран ЕС, создание целых воинских формирований, которые предваряют создание евроармии — с перспективой в обозримом будущем перенесения основных оборонных усилий стран ЕС на её развитие за счёт НАТО, поскольку средств на то и на другое точно не будет.

Ату его!

Весьма характерный комментарий появился в этой связи в официозе «Немецкая волна» под многозначительным названием «Разрушитель по имени Дональд Трамп». "Что движет Трампом? Что движет этим человеком, который одной лишь подписью уничтожает с таким трудом заключённое с Ираном соглашение по ядерной программе, не посоветовавшись при этом со своими недавними европейскими партнёрами и не обсудив следующие шаги? И таким образом, по меньшей мере, соглашается на новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. И как бы между прочим ставит под угрозу существующий в Европе на протяжении 70 лет и установленный с её помощью миропорядок?» — задаётся вопросом комментатор Инес Поль.

И она делает вывод: «Европа и Германия должны наконец проснуться. Спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны Европа должна повзрослеть. А это значит — взять на себя ответственность за внешнюю политику и политику безопасности. Германия должна наконец стать честной перед собой и инвестировать в армию. И это несмотря на то, что до сих пор многие мирились с лишь отчасти боеспособной армией. Британцы должны решить, как после Brexit они хотят и могут сотрудничать с Францией и Германией в вопросах обороны и внешней политики. И прежде всего Европа должна найти путь, предотвращающий её распад, и решить, как она хочет жить. Это большие испытания и новые, неподдающиеся прогнозам риски. Но одно совершенно ясно: на страну, которой правит Дональд Трамп, отныне нельзя положиться».

Поэтому Меркель и наращивает оборонные расходы и радуется, что менее чем за полгода Европа достигла «громадного прогресса» в реализации Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), получив возможность экономить и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы в военной сфере для «повышения оборонных способностей» ЕС.

Да, пока для видимости говорится, что кооперация в оборонной сфере европейских стран не угрожает НАТО, однако она в стоимостном выражении уже выросла до пяти миллиардов евро, и если будет расти такими же темпами, то скоро станет прямой угрозой расходам на НАТО. И ведь будет расти. Как заявила в очередной раз Меркель на церемонии вручения на днях в Ахене Макрону Международной премии имени Карла Великого, «США нас больше не будут защищать, европейцам пора взять свою судьбу в свои собственные руки».

Что с того России?

России, безусловно, выгодно, чтобы экономический, в меньшей степени политический гигант и военный карлик ЕС нарастил свою военную составляющую, чтобы он превратился в независимого геополитического игрока, порвав с гегемонией США. Это позволит ЕС в условиях ослабления политического и военного контроля со стороны Вашингтона строить свои отношения с Россией, исходя из собственных интересов. Конечно, они тоже нередко не совпадают с российскими. Однако, в отличие от американцев, европейцы договороспособны, они способны, как и русские, на компромиссы.

Когда они возьмут свою судьбу в собственные руки, то, безусловно, ещё и поумнеют, предпочтя «ценностям» реальную политику, поскольку за свои слова в новых условиях придётся отвечать самим, не ожидая помощи и поддержки от звёздно-полосатого «громилы». И это как раз то, чего давно хотела и желала Россия. «Трансатлантическая солидарность» и НАТО — это игра в одни ворота, в американские. Ни европейцам, ни русским это не нужно.

Латышев Сергей

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