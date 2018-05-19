США готовят для Ирана судьбу СССР

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Поток геополитических событий, захлестнувший сегодня планету, выворачивает наизнанку устоявшиеся политические и международные отношения, вскрывает нарывы застарелых проблем и неразрешенных противостояний. Ирано-американская конфронтация является в череде этих событий наиболее тревожной

Любые действия, что отдельных людей, что политических сил, что руководства государств, обычно всегда основываются на двух фундаментальных аспектах. На том, как они оценивают себя, и на том, каким они видят своих оппонентов. Профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев в интервью порталу Sputnik Азербайджан сформулировал происходящие события ирано-американского противостояния так: администрация Трампа полагает, что внутренний политический мир Ирана далек от монолитности, что открывает перед США привлекательные перспективы.

В сущности, эта стратегия совсем не нова. По большому счету, если не считать события в СССР конца 80-х, то впервые Америка апробировала технологию в 90-е годы ХХ века на Югославии. Нащупав там признаки внутренней непрочности внутри правящей элиты, коллективный Запад под предводительством США устроили ей своего рода краш-тест, который быстро привел к распаду государства. Собственно, агрессия НАТО в 1999 являлась лишь финальной точкой.

Позднее аналогичным образом Америка "победила" Ирак, что оказалось не особо сложно в виду массового предательства страны его высшим руководством и командным составом армии. По похожей схеме позднее поджигались цветные революции в Египте, Ливии, Сирии, Украине. Запад вообще отличается тягой к повторению уже однажды сработавших приемов. Теперь на очереди Иран.

Правда, складывается ощущение, что в этот раз или технология стала изживать себя или ее применители ошибаются в чем-то важном. Как выясняется, популярная последние два десятка лет тенденция перехода от агентурной к технической разведке обернулась критическим сокращением не только числа активной агентуры в Иране, но и вообще специалистов, хоть сколько-нибудь серьезно понимающих протекающие там процессы. Спутник может увидеть перемещение танков, но не в состоянии рассказать, о чем и что именно думают находящиеся в них танкисты. Картина о внутренней кухне формируется на основе рассказов весьма ограниченного числа перебежчиков, взгляды которых почти всегда предвзяты и тенденциозны.

Это видно хотя бы по явному несовпадению представлений американских спецслужб о внутреннем мире России, что уж тут говорить про информационно куда более закрытый Иран. Впрочем, судя по негативной реакции европейцев на выход США из иранской ядерной сделки, у американцев в последнее время серьезные проблемы возникли со всем мироощущением вообще. Политика правящей элиты Соединенных Шатов сейчас больше напоминает истеричное шараханье примы, вышедшей в тираж, но отказывающейся это принимать.

Александр Запольскис

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