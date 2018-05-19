Политическое раздвоение личности Никола Пашиняна

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Недавно в Армении сменилось правительство. Достаточно внимательно посмотреть на состав нового армянского правительства, чтобы понять, чью волю из международных «партнеров» оно будет выполнять.На пост премьер-министра пришел Никол Пашинян.

Занять пост Пашиняну удалось благодаря серии митингов и протестов, которые он сам организовал. После вступления в должность он сразу приступил к встречам с лидерами соседских государств. Беседа с президентом России Владимиром Путиным у нового премьера Армении состоялась 14 мая на полях Высшего евразийского экономического совета в Сочи.

Структура ЕАЭС для Армении – путь к сотрудничеству с РФ. Однако у Москвы есть веские основания для того, чтобы не доверять армянскому лидеру, так как на протяжении нескольких лет он активно критиковал евразийскую интеграцию. Очевидно, что Пашиняну сейчас нужно уверить Путина в крепких армяно-российских отношениях, несмотря на смену правительства. Однако чтобы узнать правду, стоит приглядеться к этому самому правительству.

Вице-премьер Мгер Григорян ранее был банкиром и работал на американский банк. Другой вице-премьер Арарат Мирзоян – координатор международного фонда финансовых систем (IFES), который активно работает с американской НКО «Фонд поддержки демократии» (NED). Третий премьер – Тигран Авинян. Ранее он фигурировал в продаже США Воротанского ГЭС Каскад, которую построили в Армении еще во времена СССР.

Также внимания заслуживают министры. К примеру, глава Минобороны Давид Тоноян с 2005 года завербован ЦРУ, еще во времена своего постпредства от государства в НАТО. Сейчас же он трудится в биолаборатории на территории стран СНГ. Министр образования – член правления партии «Гражданский договор», которая спонсируется все тем же NED.

К партии также имеет отношение министр территориального управления и развития Сурен Папикян. Отметить хочется и министра финансов Атома Джанджугазяна. Он выпускник агентства международного развития США, принадлежащего Госдепу, сообщает издание «Инфореактор».

По словам Ивана Аркатова, российского политолога, общественного деятеля и автора ведущего видеопроекта «Смыслы», такой состав чиновников в новом правительстве Пашиняна точно указывает на связь с Западом. Друзья премьер-министра заняли ключевые места в стране не просто так. И совсем не понятна в таком случае остается позиция Пашиняна. С одной стороны, он говорит о том, что отношения с Россией не пострадают, но, с другой стороны, стоит задуматься о том, что будет через несколько месяцев, когда новые министры освоятся и войдут в раж, рассуждает эксперт.

Для США было бы логичным устроить в Армении пиковую ситуацию, чтобы соседское государство стало для РФ болевой точкой. Также с помощью Пашиняна Запад может насолить Турции, которая отбивается от рук большого брата. Скорее всего ситуация будет усложняться, уверен Аркатов.

Примечателен тот факт, что активист обещал не делать кадровых перестановок. В итоге правительство сформировало «11 друзей Пашиняна». Таким образом, становится очевидно, что армянская революция произошла не просто так. Из этого всего следует, что армяно-российские отношения могут серьезно пострадать в ближайшем будущем, заключил политолог.

Вероника Смирнова

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