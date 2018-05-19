Суббота 19 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Политическое раздвоение личности Никола Пашиняна

Политическое раздвоение личности Никола Пашиняна

Суббота, 19 Мая 2018 08:00
Политическое раздвоение личности Никола Пашиняна Фото из открытых источников

Недавно в Армении сменилось правительство. Достаточно внимательно посмотреть на состав нового армянского правительства, чтобы понять, чью волю из международных «партнеров» оно будет выполнять.На пост премьер-министра пришел Никол Пашинян.

 

Занять пост Пашиняну удалось благодаря серии митингов и протестов, которые он сам организовал. После вступления в должность он сразу приступил к встречам с лидерами соседских государств. Беседа с президентом России Владимиром Путиным у нового премьера Армении состоялась 14 мая на полях Высшего евразийского экономического совета в Сочи.

 

Структура ЕАЭС для Армении – путь к сотрудничеству с РФ. Однако у Москвы есть веские основания для того, чтобы не доверять армянскому лидеру, так как на протяжении нескольких лет он активно критиковал евразийскую интеграцию. Очевидно, что Пашиняну сейчас нужно уверить Путина в крепких армяно-российских отношениях, несмотря на смену правительства. Однако чтобы узнать правду, стоит приглядеться к этому самому правительству.

 

Вице-премьер Мгер Григорян ранее был банкиром и работал на американский банк. Другой вице-премьер Арарат Мирзоян – координатор международного фонда финансовых систем (IFES), который активно работает с американской НКО «Фонд поддержки демократии» (NED). Третий премьер – Тигран Авинян. Ранее он фигурировал в продаже США Воротанского ГЭС Каскад, которую построили в Армении еще во времена СССР.

 

Также внимания заслуживают министры. К примеру, глава Минобороны Давид Тоноян с 2005 года завербован ЦРУ, еще во времена своего постпредства от государства в НАТО. Сейчас же он трудится в биолаборатории на территории стран СНГ. Министр образования – член правления партии «Гражданский договор», которая спонсируется все тем же NED.

 

К партии также имеет отношение министр территориального управления и развития Сурен Папикян. Отметить хочется и министра финансов Атома Джанджугазяна. Он выпускник агентства международного развития США, принадлежащего Госдепу, сообщает издание «Инфореактор».

 

По словам Ивана Аркатова, российского политолога, общественного деятеля и автора ведущего видеопроекта «Смыслы», такой состав чиновников в новом правительстве Пашиняна точно указывает на связь с Западом. Друзья премьер-министра  заняли ключевые места в стране не просто так. И совсем не понятна в таком случае остается позиция Пашиняна. С одной стороны, он говорит о том, что отношения с Россией не пострадают, но, с другой стороны, стоит задуматься о том, что будет через несколько месяцев, когда новые министры освоятся и войдут в раж, рассуждает эксперт.

 

Для США было бы логичным устроить в Армении пиковую ситуацию, чтобы соседское государство стало для РФ болевой точкой.  Также с помощью Пашиняна Запад может насолить Турции, которая отбивается от рук большого брата. Скорее всего ситуация будет усложняться, уверен Аркатов.

 

Примечателен тот факт, что активист обещал не делать кадровых перестановок. В итоге правительство сформировало «11 друзей Пашиняна». Таким образом, становится очевидно, что армянская революция произошла не просто так. Из этого всего следует, что армяно-российские отношения могут серьезно пострадать в ближайшем будущем, заключил политолог.

 

Вероника Смирнова

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Армения Пашинян Россия Запад
Главное за сутки
Более 100 человек погибли на Кубе в результате крушения пассажирского Boeing Более 100 человек погибли на Кубе в результате крушения пассажирского Boeing Пассажирский Boeing-737 разбился в пятницу практически сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. По данным газеты Granma, на борту находились 111 человек - 105 пассажиров, в том…
В США произошел второй за сутки инцидент со стрельбой в школе В США произошел второй за сутки инцидент со стрельбой в школе При стрельбе на парковке возле учебного заведения в штате Джорджия погибла одна женщина, еще две получили ранения, сообщила полиция округа Клейтон. Инцидент произошел, когда в старшей школе Маунт-Зайон проходила выпускная…
Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины Порошенко анонсировал скорое изменение статуса Крыма в Конституции Украины Рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над предлагаемыми поправками к основному закону страны относительно статуса Автономной Республики Крым (такое название полуостров носил в составе Украины). Об…

Читайте также
Ким Чен Ыну - привет! От полковника Каддафи... Ким Чен Ыну - привет! От полковника Каддафи... Северной Корее "будут предложены умопомрачительные перспективы" - в обмен на полное ядерное разоружение! Американские политики поют об этом в один голос - и на все лады. Очень интересно - забудет…
"Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война "Донбасские тезисы" Курта Волкера - России объявлена война Широко анонсированный визит американского гауляйтера Украины Курта Волкера на Донбасс состоялся. Собственно говоря, ничего неожиданного он не принес (да и не мог принести) - он просто расставил все точки над…
Ответ России заставил США занервничать Ответ России заставил США занервничать В ответ на очередные голословные обвинения от США, Российская Федерация потребовала доказательств. И по закону, Америка будет обязана их предоставить, в противном случае ее ждет "шлепок в лужу" международного масштаба.…
Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Допинговый скандал №2 не состоится - Зеппельту запретили въезд в Россию на ЧМ-18 Кто бы мог подумать, что отказ в визе всего одному немецкому журналисту раздуют в сенсацию? МИД РФ не дал согласия корреспонденту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту на приезд в Россию…
Фото
Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт Самый красивый край - край озер Лейк-Дистрикт

Национальный парк Лейк-Дистрикт (Lake District) расположен в северо-западной части Англии в графстве...

Видео

 

Мост наш! Как строили Крымский мост

Опрос

Какие темы в СМИ вызывают у вас наибольший интерес?

 

Анекдот дня

Открытие Крымского моста - это грубое нарушение Россией суверенитета США над Украиной.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста
О Победе, России и Западе. Часть 1 - Кто и зачем создал Гитлера? О Победе, России и Западе. Часть 1 - Кто и зачем создал Гитлера?
Запад выбрал для Росси смерть: на «медведя» спустят свору шавок… Запад выбрал для Росси смерть: на «медведя» спустят свору шавок…
Путин и Порошенко - гордое презрение против тупого хамства Путин и Порошенко - гордое презрение против тупого хамства
Последнее 9 мая Украины Последнее 9 мая Украины
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.