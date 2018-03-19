В Латвии хотят уничтожить не русский язык, а самих русских

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Власти Латвии, сгорая от неуемного желании уничтожить русский язык, равно как и все русское в стране, предпринимают все более агрессивные действия в этом направлении. Начало 2018 года в Латвии ознаменовалось усилением напора националистов по всем фронтам. Окончательной ликвидации русскоязычного образования в государстве им теперь мало. В Сейм внесены законопроекты о запрете использования русского языка на рабочих местах и в политической агитации. И парламент, что характерно, решил принять их на рассмотрение.

Нацики в ударе

Генератором наиболее русофобских законопроектов в парламенте Латвии традиционно выступает входящий в правящую коалицию праворадикальный Национальный блок. Когда стало известно, что парламент большинством голосов распорядился передать инициативу о «защите работников от необоснованных требований использовать иностранный язык в общении с жителями Латвии», в Нацблоке выразили по этому поводу живейшее удовлетворение. Там заявили, что, дескать, «сегодня появилась надежда, что в дискриминации латышей на рынке труда в Латвии, возможно, наконец будет поставлена точка». Нацблок разместил в «твиттере» и таблицу голосования по этому вопросу в Сейме: 48 депутатов — «за», 21 — «против», 3 — «воздержались».

Оппозиционный публицист Владимир Линдерман пишет: «После ликвидации школьного образования на русском языке нацики готовят нам новые подарки. Первый — запретить вести предвыборную агитацию на любом языке, кроме латышского. Второй — масштабный наезд на работодателей, которые отказываются принимать на работу людей, не говорящих по-русски». «Латвию мечты» националистов Линдерман описывает следующим образом: «О вчерашних поправках нациков к закону о труде. Мало кто вник в их суть. Поясняю на простом примере. Владельцу магазина нужна продавщица. На место претендуют гражданка Иванова и гражданка Янсоне. У Ивановой родной язык — русский, латышский она понимает и может на simple latvian общаться с покупателями. У Янсоне родной язык — латышский, по-русски — ни в зуб ногой. Казалось бы, надо брать на работу Иванову, что обычно и происходит в таких случаях. Но нацики вводят норму, согласно которой работник не обязан знать русский язык. И предприниматель не имеет права дискриминировать работника за незнание русского языка».

Публицист продолжает: «Если в нашем случае владелец магазина не примет на работу гражданку Янсоне, отдаст предпочтение гражданке Ивановой, то Янсоне может подать против него жалобу или предъявить иск. Причём предпринимателю придётся доказывать свою невиновность. А если не докажет — штраф до пяти тысяч евро. Что хуже — потерять некоторое количество покупателей или попасть под репрессии государственной машины? Ясно, что владелец магазина выматерится и возьмёт на работу гражданку Янсоне. Ничего, освоит за пару месяцев сотню русских слов, а покупатели потерпят. Все лучше, чем если будут таскать в Центр госязыка или по судам. То есть, поправки направлены на создание латышам привилегий при трудоустройстве и на выдавливание русских из Латвии».

Не менее ошарашил русских Латвии и законопроект о запрете политической агитации на русском. Многие представители латышской политэлиты восприняли эту инициативу прямо-таки с восторгом. «Вообще, странно, что спустя двадцать семь лет после приобретения независимости, приходится решать такие вопросы», — сказал, в частности, депутат Сейма от премьерско-президентского Союза «зелёных» и крестьян Юрис Вецтиранс. «На каком языке ещё может проходить предвыборная агитация в Латвии, как не на латышском? Аргументы Национального блока, выступившего с такой инициативой, мне тоже ясны. Они используют ситуацию, чтобы улучшить позицию государственного языка. Именно этим они и руководствовались», — пояснил Вецтиранс. «Они что там, совсем одурели? Сначала школы, теперь с избирателями по-русски говорить нельзя! Это уже расизм какой-то! Какое ваше дело, на каком языке будет разговаривать политик с избирателем! Джинна не выпускайте, а то можно в ответ получить», — откликнулся латгальский политик Юрий Зайцев.

Озаботились даже некоторые латыши. «Предвыборный период уже начался. То, что мы сейчас наблюдаем, это рекламная кампания Нацблока. Если и принимать такие поправки, то надо делать это сразу после выборов, чтобы впереди было целых четыре года для ознакомления с правилами такой игры», — сказал депутат Регионального альянса Юрис Вилюмс. По его словам, подобная инициатива приведёт к тому, что русскоязычное население Латвии будет лишено возможности получать полноценную информацию обо всех политических силах. В свою очередь, депутат Сейма от Союза «зелёных» и крестьян Андрис Берзиньш отметил: «Знать много языков — хорошо. Я сам знаю несколько, это моё богатство. По поводу возможных ограничений на иностранные языки ещё надо дискутировать в Сейме. В компаниях, сотрудничающих с другими странами, невозможно решать вопросы, используя один латышский. От этого может пострадать бизнес. В сфере обслуживания должны уметь изъясняться на нескольких языках».

Берзиньш отметил, что в других странах понимают значимость иностранных языков. «Например, французы очень трепетно относятся к своему языку. Но они понимают, что если к ним заходит турист, то необходимо говорить на английском даже через „не могу“ — чтобы клиент что-то купил, а не ушёл к соседу», — добавил Берзиньш в эфире радио Baltkom. Юрист фракции «Европейский свободный альянс» в Европарламенте Алексей Димитров считает, что если законопроект о предвыборной агитации будет утвержден, его можно будет оспорить в Конституционном суде Латвии на предмет несоответствия свободе слова.

«Если Конституционный суд придёт к выводу, что поправки соответствуют Конституции, то можно обратиться в Европейский суд по правам человека», — сообщил Димитров. Кроме того, юрист добавил, что этот законопроект может затруднить предпринимательскую деятельность, поскольку предвыборная агитация в том числе даёт возможность размещать агитационные материалы в частных СМИ. «Это может рассматриваться, как вмешательство государства в свободу коммерческой деятельности», — заключил юрист. Однако, зная упёртость правящих латвийских националистов, можно заранее уверенно сказать, что перспектива судебного процесса их отнюдь не пугает.

Отчаянный призыв о помощи

Примут ли новые дискриминационные законы? Депутат Сейма от «Согласия», заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Борис Цилевич считает: «Всякие чудеса возможны, если коалиция проголосует. Но долго прожить этому закону не суждено. Он противоречит 10-й статье Европейской конвенции по правам человека, нарушает конституцию и принципы свободы слова. А последние относятся не только к содержанию идеи и информации, но и к форме распространения. А ограничить форму, то есть язык распространения — нельзя. Это будет явным нарушением». Цилевич добавил, что попытки принять подобные законопроекты уже проводились и в других странах. «Недавно рассматривалась похожая ситуация в Страсбургском суде. В Турции была принята аналогичная норма, касающаяся курдского языка. В результате мэр был оштрафован, а законопроект отменен. Если местные националы хотят наступить на те же грабли — пожалуйста. Я сам охотно и сознательно нарушу эту норму. Пусть меня оштрафуют, и я подготовлю иск, потому что в своей победе не сомневаюсь», — отметил депутат в эфире радио Baltkom.

По словам Цилевича, подобные инициативы создаются с целью отвлечь внимание избирателей от актуальных проблем в государстве. «Наши националы придумывают поводы, лишь бы отвлечь внимание от своей роли в скандалах с администраторами неплатежеспособности, которых они крышуют, от банковского кризиса. Но сейчас они выбрали очень неудачную форму. Если поправки поддержит коалиция, то потом им всё равно с позором придется отменять эту норму», — заключил депутат. Справедливости ради, стоит добавить, что латвийский парламент пока не стал утверждать предложение того же Нацблока о том, чтобы сделать 16 марта (неофициальный день латышского легионера «Ваффен СС») выходной датой — большинство депутатов всё же понимают, что такой шаг послужит к дискредитации Латвии в глазах ЕС. Одновременно парламент решил дать ход «мариновавшемуся» в течение десятка лет законопроекту оппозиционного «Согласия» о признании выходным днем православного Рождества — документ успешно прошёл первое чтение. Конечно ,« не хочется думать, что это была какая-то пилюля, которой правящие пытаются протолкнуть другие законопроекты, не вполне поддающиеся пониманию, не вполне готовые», — заподозрил депутат от «Согласия» Никита Никифоров.

В целом, можно сделать вывод, что процесс «латышизации» извечно многонациональной Латвии вошел в решающую стадию. В связи с этим некоторые местные русские, потеряв надежду достучаться до представителей «титульной нации» (большинство тех латышей, что открыто выражают своё мнение по этому поводу, радуются «дерусификации»), пытаются воззвать к европейским структурам. В связи с этим активист Илья Козырев в ходе состоявшегося 10 марта в Риге митинга в защиту русских школ произнёс знаменательную речь: «Зачем мы здесь собрались, что мы защищаем? Кто-то скажет — русские школы. Кто-то скажет — будущее русской общины в Латвии. Это так, но не только. В действительности мы защищаем мирное будущее нашей страны — Латвии. Латышская элита через латышских политиков и при активной поддержке латышского избирателя пытается построить Латвию для латышей — и избавиться от нас. Они не имеют возможности поступить с нами так, как с евреями в 1941 году. Поэтому они стараются либо выдавить нас из страны, либо ассимилировать. Для этого родной язык 40% населения объявили иностранным, уничтожают русское образование, а теперь намерены запретить требовать знание русского от работников, общаться на русском с клиентами и даже политическую рекламу на русском. А мы на это никогда не согласимся».

Козырев подчеркнул, что русским Латвии не дают возможности защищать свои интересы мирным и законным путём. «Нам не дают голосовать, потому что половина из нас лишены гражданства. Наши предложения отвергаются без обсуждения. 14 тысяч подписей (за сохранение в школах нацменьшинств Латвии билингвального обучения) выбросили в мусорник. Референдум о школах нацменьшинств запретили. Наши интересы демонстративно игнорируются. Уверен, это рано или поздно приведёт к силовому противостоянию и гражданской войне. Правящие латыши этого хотят и готовятся. МВД уже сейчас объявило о формировании новых полицейских спецподразделений. Мы не хотим такого будущего для нашей страны — но только мы. В латышской прессе уже появляются прямые призывы к гражданской войне. Партия „Русский союз Латвии“ обратилась в Полицию безопасности, но ответа нет и не будет — потому что „своим“ можно. Поэтому я обращаюсь к Евросоюзу. Помогите нам избежать насилия. Вам пора вмешаться. Пора вводить санкции против коррумпированных правящих элит, которые нарушают права человека и не соответствуют европейским ценностям. Вмешайтесь сейчас — потому что когда в Латвии русские и латыши начнут убивать друг друга, будет уже поздно», — призвал активист. Вот только надежды на подобное вмешательство очень мало…

Олег Лазарев

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