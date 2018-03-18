Яд для шпиона: когда, кто и как?

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В Великобритании продолжаются следственные действия по делу об отравлении 4 марта в городе Солсбери бывшего офицера ГРУ и по совместительству британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. При этом политические заявления с самого британского верха явно идут впереди расследования.

15 марта 2018 года в британском издании Daily Telegraph со ссылкой на информацию из компетентных кругов была предложена самая последняя версия отравления Скрипаля. По новой версии, предъявленной в Telegraph, ОВ (в британских СМИ и официальных кругах его называют «нервным агентом»), было ввезено в Великобританию в чемодане его дочери Юлии, которая накануне инцидента прилетела в Великобританию из России. Сама Юлия не знала об этом содержимом.

Следователи изучают версию о том, что отравляющим веществом еще в России были пропитаны одежда, косметика или подарки, которые по приезду Юлии распаковали в доме Скрипаля в Солсбери. После этого яд начал действовать. Один из источников издания утверждает, что в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть люди, которые подложили ОВ в ее чемодан.

«Для ассасинов было просто вломиться в квартиру Скрипаль в Москве и подложить ОВ в ее багаж». Ранее, 7 марта, в Times со ссылкой на источники в полиции сообщалось, что не исключено, что Юлия Скрипаль привезла с собой флакон или распылитель газа из России в виде полученного от кого-то подарка для отца, и коробка с подарком была открыта в воскресенье днем или у входа в торговый центр «Мелтингс» в Солсбери, или в пабе, или в ресторане, где они обедали. Остается только эту «коробку с подарком» предъявить. Таким образом, разница между новой версией в Daily Telegraph и старой — в Times, о месте, где прошла атака — в доме или общественных местах. Очевидно, подобный поворот может быть связан с тем, что очевидных следов ОВ в городе не обнаруживается.

По новой версии, Скрипали были отравлены в их доме на окраине Солсбери. Ранее в британских СМИ сообщалось, что из дома Скрипаля пропала кошка. Соседи предположили, что, повинуясь инстинкту, смертельно отравленное домашнее животное ушло из дома умирать на сторону. Следовательно, источник заражения находился именно там. Такая же участь якобы постигла и помещенного в госпиталь с признаками отравления полицейского Ника Бэйли. Ранее случай с Бэйли объясняли тем, что он получил отравления при контакте со Скрипалем и его дочерью, когда их обнаружили без сознания на скамейке близ торгового центра The Maltings. В СМИ сообщалось, что еще 20 человек оказались в больницах с симптомами отравления — это полицейские и сотрудники служб экстренной помощи, которые первыми прибыли на место происшествия. Т. е. отравление все-таки имело место при контакте с пораженными жертвами. Иначе, действия в отношение этой двадцатки можно счесть за профилактику.

Итак, во-первых, новая версия — «отравление в доме посредством непреднамеренной доставки ОВ в чемодане из Москвы» позволяет связать инцидент с Россией. Во-вторых, эта версия позволяет не искать лиц, осуществивших атаку на территории Великобритании, а, следовательно, и не предъявлять конкретных преступников общественности. Неизвестные злоумышленники остаются в Москве и, разумеется, как-то связаны с Российским государством. Эксперты заявили, что следствие не определило возможных подозреваемых, несмотря на большое количество камер видеонаблюдения в центре города Солсбери. Анализ записей не позволил определить подозрительных персон в Солсбери в день инцидента. Таким образом, атака на Скрипаля не могла быть произведена в городе. Остается его дом.

Однако, заметим, российская адресность в варианте «в чемодане из Москвы» не очевидна. Ведь известны случаи, когда британская разведка использовала проникновения в багажные авиаотделения для осмотра багажа интересующих их лиц. Например, известно, что подобным образом агент британской разведки тайно снял копию с рукописи «Доктора Живаго», взяв ее из помещенного в авиабагаж чемодана итальянского издателя Джанджакомо Фельтринелли. После копирования рукопись была возвращена на место. Поэтому «идеальным объяснением» в версии «чемодан из Москвы» могло бы стать утверждение о том, что дочь Скрипаля привезла ОВ из Москвы в своей дамской сумочке, которую она не сдавала в багаж и держала всегда при себе. Подождем, когда нам предъявят версию «дамская сумочка из Москвы».

Заметим, что за несколько дней до выдвижения версии о «чемодане из Москвы» бывший командир расформированного британского полка объединенной химической, биологической и радиологической защиты Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил в интервью СМИ, что ОВ мог прибыть к Скрипалю через почтовое отправление или с подарком. По его мнению, поразившее Скрипаля ОВ было применено в виде порошка.

Еще 14 марта в британском издании Guardian утверждалось, что «следы нервного агента „Новичок“ были обнаружены на машине Скрипаля, в ресторане и пабе». Но при этом ничего не говорилось об обнаруженных следах «Новичка» в доме, а версия «в чемодане из Москвы» начисто отвергалась. «Маловероятно, что нервный ингридиент был отправлен в Великобританию на ней или с ней [Юлией Скрипаль]. Если бы на переполненном международном рейсе что-то пошло не так, это было бы катастрофой» (Guardian). Здесь, по-видимому, журналисты из Guardian не заметили то обстоятельство, что проживающий в США и выступающий сейчас с актуальными комментариями в СМИ в качестве главного «эксперта» по ОВ «Новичок» российский перебежчик Вил Мирзаянов утверждает, что это ОВ двухкомпонентное. В боевое состояние оно приводится после смешения двух относительно безопасных компонентов. Следовательно, транспортировка этого ОВ относительно безопасна.

До этого, 13 марта, британское Daily Mail озвучила версию отравления Скрипаля и его дочери в автомобиле. В прессе появились фото автомобиля Скрипаля и даже его регистрационный номер. «Вчера вечером [12 марта] источники из Уайтхолла сообщили, что мистер Скрипаль был отравлен, когда он коснулся дверной ручки своей машины, которая была смазана смертельным нервным агентом». Помимо контакта с дверной ручкой, в версии «отравление в автомобиле», рассматривалась возможность отравления через контакт с рулем управления или распространение ОВ в салоне автомобиля посредством его вентиляционной системы.

Однако упомянутый «эксперт» по «Новичку» Вил Мирзаянов на следующий день в публикации в американских СМИ отметил, что версия об отравлении Скрипаля при его прямом контакте с ОВ на дверной ручке или руле его автомобиля абсолютно несостоятельна. В частности, Мирзаянов сказал: «Есть версия, будто бы в автомобиле, и будто бы вещество могло быть на руле или дверной ручке. Затем на этой машине Скрипаль поехал в бар. Проблема этой версии в том, что, если он коснулся продукта, у него сразу должен был начаться миоз, и он бы не мог вести машину. Более вероятно, что заражение он получил в баре». Мирзаянов предположил, что, возможно, в баре был распылен спрей. «С „Новичком“ не обязательно направлять газ в лицо, хотя такой способ гарантированно приведет к смерти. Достаточно незаметно распылить на открытый участок». По его словам, в случае с отравлением Скрипаля и его дочери доза была не очень высокой. Но это если отравление было произведено «Новичком». А если «Новичка» не было, и Скрипаль с его дочерью были отравлены чем-то другим?

Предложенная Мирзаяновым версия «отравление в баре» «Новичком» (на самом деле речь должна идти не о баре Mills, a об итальянском ресторане Zizzi) опять же не выдерживает критики. Возникает простой вопрос: почему от столь убийственного средства, как «Новичок», пострадали только Скрипали, а не посетители ресторана или его работники, в частности, официант, который обслуживал столик Скрипаля? Ведь в британских СМИ сообщалось, что от контакта с пораженной парой на скамейке пострадали полицейские и работники скорой помощи.

Еще ранее в СМИ прошла версия, что Скрипаль мог быть отравлен посредством букета цветов. До полудня 4 марта Скрипали посетили кладбище с могилой Людмилы Скрипаль — матери и супруги. Позднее журналисты наблюдали действия персонала в защитных костюмах возле ее могилы на кладбище. Правда, версия эксгумации тела была почти сразу же опровергнута, но зато в СМИ сообщили, что полиция проверяла принесенный Скрипалями на кладбище букет. Вокруг могилы до сих пор сохраняется ограждение.

Итак, вернемся к общей картине следствия. К вечеру 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления неким веществом. В британских СМИ утверждалось, что за несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщил британской полиции об опасениях за свою жизнь.

В следствии по делу чрезвычайной государственной важности в Великобритании были задействованы сотни правоохранителей, включая детективов, специализирующихся по террористам, местных полицейских, судебных экспертов, аналитиков разведки и военных. Расследование чисто в британских традициях получило название «Операция Лайм».

Уже во вторник, 6 марта, британская Daily Telegraph со ссылкой на предварительные результаты расследования сообщила, что Скрипаль и его дочь могли быть отравлены фентанилом. На следующий день, 7 марта, глава антитеррористического подразделения британской полиции Марк Роули сообщил, что потерпевшие с большой степенью вероятности были отравлены с использованием вещества нервнопаралитического действия. Очевидно, это следовало из симптомов отравления. Тогда же была озвучена версия, что яд попал в организмы жертв за несколько часов до того, как он начал действовать. 12 марта премьер Тереза Мэй в специальном выступлении в парламенте заявила, что для отравления Скрипаля было применено нервнопаралитическое отравляющее вещество типа «Новичок».

Последнее обстоятельство, по мнению премьера, указывает на преступника. После этого всю неделю западные СМИ публиковали комментарии проживающего в США «эксперта» по «Новичку» Вила Мирзаянова. Его по недоразумению в СМИ называют «одним из основных разработчиков нервнопаралитического вещества «Новичок». В своих интервью Мирзаянов стал утверждать, что в 2008 году он опубликовал формулу «Новичка», т. е. формула этого ОВ не является секретом. Мирзаянов заметил, что «англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России». Более того, Мирзаянов, заявил, что ОВ типа «Новичок» могло быть получено руководством разных стран. Одновременно с этим он высказал уверенность в том, что средство было применено против Скрипаля российскими спецслужбами, которые не ожидали раскрытия британским следствием, какое ОВ было конкретно использовано в Солсбери.

По сообщениям британских СМИ, всего у следствия имеется пять ключевых возможных сценариев преступления. По-видимому, с количеством сценариев связано количество исследуемых ключевых мест, где предположительно состоялось покушение на Скрипаля, и которых также пять: дом, скамейка, ресторан и паб в Солсбери, его автомобиль — темно-бордовый BMW 3-й серии с номером HD09 WAO. Найденные в этих местах предметы были помещены в полиэтиленовые пакеты. Очевидно для поиска и фиксации следов ОВ. Идет поиск свидетелей. Всего по делу Скрипаля на сегодняшний день проходит около 200 свидетелей. Следователи искали и опрашивали всех, кто видел Скрипаля и его дочь в BMW или на улицах в самом городе во второй половине дня в воскресенье 4 марта.

В одной публикации в Guardian от 14 марта сообщили, что в ходе расследования полиция даже изучила компьютерное оборудование — источники wi-fi у соседей Скрипаля. Исследовался грузовик, принадлежащий Ashley Wood Recovery, который был припаркован рядом с автобусной остановкой в Гиллингеме в течение как минимум четырех дней.

На публичном заседании в четверг вечером 15 марта заместитель начальника полиции Уилтшира Пол Миллс сообщил, что потенциально 131 человек мог «вступить в контакт со смертельным нервнопаралитическим агентом» и что органы здравоохранения ежедневно по телефону контактируют с этими лицами. Также он сообщил, что 46 человек посетили клинику из-за своей озабоченность в связи с инцидентом, и что оцепления вокруг мест, где найдены следы «нервного агента», или там, где они еще могут быть найдены, могут оставаться в течение нескольких месяцев. В Солсбери и возле него насчитывается 24 места с подобным оцеплением. Последнее оцепление установлено вокруг дома помещенного в больницу полицейского Ника Бэйли. Оба семейных автомобиля Бэйли были удалены с его стоянки через 11 дней после того, как он заболел.

Telegraph сообщил мнение одного правоохранителя: «Придется обеззараживать весь Солсбери, прежде чем можно будет объявить его безопасным для общественности». Подобные мероприятия, кажется, должны свидетельствовать о том, что примененный против Скрипаля ОВ обладает большой химической устойчивостью. Для сравнения, известно, что стойкость VХ на местности составляет: летом — от 7 до 15 суток, зимой — на весь период до наступления тепла. Стойкость зарина: летом — несколько часов, а зимой — несколько суток. Как бы там ни было, но в системе общественного здравоохранения Англии полагают, что в случае с Солсбери в настоящее время существует «низкий риск» для общества. По-видимому, обращение в клинику 46 человек связано с известным симптомом мнительности.

В целом, из сообщений в СМИ хроника происшествия со Скрипалем и его дочерью 4 марта выглядит следующим образом. Юлия Скрипаль прибыла в Великобританию в субботу 3 марта на рейсе из Москвы, который приземлился в Лондоне в 14:40. Когда конкретно она прибыла в Солсбери в СМИ не сообщается. В лучшем случае она могла сделать это через два с половиной часа. Известно, что Юлия Скрипаль с отцом посетила кладбище, где находится могила ее матери, но, когда точно, в СМИ не сообщается. Автомобиль Скрипаля был зафиксирован камерой видеонаблюдения в 13.00. Фрагмент записи опубликован в СМИ. Далее следствию известно, что Сергей Скрипаль припарковал свое авто на первом этаже автостоянки Сейнсбери в 13:40. После этого он с дочерью посетил совсем на короткое время паб Mill. Уже с 2.20 до 3.35 Скрипали пребывали в итальянском ресторане Zizzi. О меню в пабе и ресторане ничего не сообщается. В 4.15, т. е. через 40 минут после того, как они покинули ресторан Zizzi, их нашли на скамейке в плохом состоянии. Свидетель — прохожая Фрейя Черч вспоминает: «Она опиралась на него. Похоже, она потеряла сознание. Он делал странные движения рукой, глядя в небо. Они выглядели так, будто приняли что-то очень крепкое».

Из всей хронологии дня происшествия у следствия имеется существенный пробел. Полиция ищет свидетелей, которые могли бы сообщить, что Скрипали делали 40 минут, прежде чем они прибыли на автостоянку в Солсбери около 1 часа 40 минут. Неизвестно, что они делали или встречались с кем-то в промежуток времени между 13.00 и 13.40.

Таким образом, в продвигаемой сейчас в СМИ последней версии тяжелое отравление (и смертельное, если бы не антидот) Скрипали получили, возможно, в период с вечера 3-го до утра (включительно) 4-го, т. е. во время их пребывания дома. Получается, что они получили в стенах дома дозу отравления, которая проявилась, по крайней мере, через восемь часов, заполненных их активной деятельностью — разъезде на автомобиле, посещении кладбища, пешим прогулкам по городу, посещением паба и ресторана. Следовательно, примененное ОВ обладало отложенным свойством действия. Признаки отравления у Скрипалей наступили одновременно и после того, как они много часов не имели контакта с ОВ. Очевидно, что отравление последовало, когда отец и дочь были вместе.

В свете подобных обстоятельств все-таки самым подозрительным местом в отношение преступления по-прежнему остается ресторан Zizzi в Солсбери. После посещения этого заведения Скрипалям стало плохо. Заметим, что Zizzi — это большая сеть ресторанов в Британии. Опубликованное в СМИ фото пребывания в этом ресторане Сергея и Юлии Скрипаль, на самом деле, датируется 2016 годом. Не известно, насколько часто отец и дочь Скрипаль ранее посещали этот ресторан при своих встречах. Предпочитали ли они именно этот ресторан другим при своих встречах? Но в случае с рестораном Zizzi возникает и другой вопрос: а был ли там «Новичок»? Или для отравления Скрипалей, если это случилось в ресторане, использовалось другое средство?

Дмитрий Семушин

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