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Новые байки от Родченкова - допинг для Олимпийского мишки

Воскресенье, 18 Марта 2018 08:30
Новые байки от Родченкова - допинг для Олимпийского мишки Фото из открытых источников

Григорий Родченков в своей ненависти к бывшей родине, похоже, утратил остатки не только совести, но и разума. Байки, которыми он потчует  "общественность" в угоду своим заокеанским хозяевам, становятся не только все более русофобскими, но и все более невероятными.

 

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков разразился очередными «сенсациями». Как сообщает Play the Game, он через своего адвоката Джима Уолдена рассказал датским и норвежским журналистам о допинге на Олимпийских играх в Москве в 1980 году.По словам Родченкова, допинговая система на Играх-1980 была похожей на ту, что позже использовалась в Сочи-2014, но в то же время существовали отличия.

 

 

Он утверждает, что Геннадий Марков, заместитель начальника Госкомспорта по спортивной медицине и допинг-контролю, занимался подменой допинг-проб.

 

«В начале 80-х самые популярные стероиды нельзя было обнаружить. Это были станазолол, орал-туринабол и тестостерон. Многие спортсмены использовали эти и другие вещества. Я не работал в лаборатории на Играх-1980, но появился в ней немного погодя. Когда я пришёл в лабораторию в 1985-м, существовала система подачи неправильных сведений о положительных тестах для защиты спортсменов, применявших допинг», — поведал Рожченков.

 

Олимпиада в Сеуле

 

По его словам, КГБ часто бывало в лаборатории, чтобы помогать во время больших соревнований. Сотрудники КГБ якобы лично помогали менять грязные пробы на чистые.

 

Олимпиада в Сочи

«На Играх-1988 в Сеуле мы делали тесты перед соревнованиями, чтобы убедиться в том, что экзогенный тестостерон ушёл из организма», — рассказал Родченков.

 

По его словам, Марков и его начальник, работавшие на Играх-1980, умерли после Олимпиады-88 при загадочных обстоятельствах. При этом, на самом деле Марков прожил после 1988 года довольно долго и скончался значительно позже — в 2010-м.

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Олимпийские игры Родченков

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