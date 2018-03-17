Сирийская армия готова освободить город Думу

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Появилась информация, что город Дума в сирийской Восточной Гуте переходит под контроль сирийского правительства. Боевики исламистской группировки "Джейш аль-Ислам" готовы отдать занимаемый ими город Думу, также тяжёлое оружие, пленных и заложников в руки законных сирийских властей. Так, во всяком случае, звучит информация, поступающая из северного котла Восточной Гуты, в котором блокированы джихадисты.

Официального подтверждения этой информации пока нет, но наблюдатели, тем не менее, преисполнены оптимизма, указывая на то, что боевики выпустили из окружения за последние два дня более 13 тысяч гражданских, а к исходу пятницы ожидается, что к этому числу присоединятся ещё 20 тысяч мирных жителей. Такие цифры озвучил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

По информации из сирийских источников, именно русские военные посредничали в переговорах между сирийской армией (САА) и организацией "Джейш аль-Ислам". Прямым подтверждением достижения договорённостей, указывают здешние наблюдатели, является то, что представители Министерства обороны России ведут прямую трансляцию с пунктов пропуска в гуманитарные коридоры. Это говорит о согласии всех сторон конфликта на продолжение перемирия и прекращение огня, которое длится в районе Думы уже третьи сутки подряд. Ныне эта гуманитарная пауза продлена ещё на двое суток.

Что будет после перемирия

Сирийская война дала уже множество примеров, когда не соблюдались мирные договорённости или же обрушались третьими силами уже в ходе их исполнения. Но пока политика и логика говорят о том, что Думу боевики действительно передадут правительству, договорившись с Дамаском об условиях дальнейшей мирной жизни.

Судя по поступающей из Сирии информации, эти условия будут относительно стандартными: боевики передают всё тяжёлое оружие в руки сирийских военных, предоставляют ССА доступ к дорогам и блок-постам, допускают представителей Дамаска к хозяйственной и гражданской инфраструктуре. В свою очередь, правительство соглашается на формирование местной полиции из местных же активистов (которыми, как правило, становятся разоружившиеся лишь до лёгкой стрелковки боевики), а командовать ею будут местные власти (тоже, как правило, те же люди, что заправляли здесь делами и под джихадистскими группировками). Поскольку всё это окрашено этническими или конфессиональными цветами, то, по сути, создаётся что-то вроде местных автономий. Что из этого получится в перспективе, но такая политика примирения проводится уже больше двух лет и в целом неплохо работает.

Боевикам, которые не захотят – или не смогут из-за слишком большой крови в биографии – остаться в Восточной Гуте, гарантируют эвакуацию в Идлиб или в другие зоны деэскалации. Это – тоже работает, хотя несколько иначе: рано или поздно "бармалеи" разной принадлежности в такой "эвакуации" начинают выяснять отношения между собою. Вот и сейчас поступает информации, что в Идлибе гоняют друг друга запрещённая в России "Джебхат ан-Нусра" и более "умеренные" группировки, сгрудившиеся под знамёнами протурецкой "Сирийской свободной армии" (ССА). Но государственные учреждения будут подчиняться строго правительству в Дамаске.

Примерно на этот же вариант указывает и логика происходящего: после выпуска гражданских из Думы бандиты лишаются живого щита, а также и шансов спастись под звуки визгов западных варваров. В этих условиях сопротивление всё равно обречено, а попытки западных варваров перейти от визгов к чему-то более существенному глава российского Генштаба Валерий Герасимов посулил пресекать вместе с носителями. После чего, что характерно, напряжённая пауза на Западе висит уже вторые сутки…

Тем временем вокруг Думы

Тем временем близко к Думе сирийская армия продолжила освобождение от боевиков территории Восточной Гуты, взяв под контроль ещё несколько важных населённых пунктов. Подальше от Думы, на севере провинции Хама, другие душманы попытались перейти в наступления в целях оттягивания сил САА от Восточной Гуты и помощи "братьям". Собрав силы сразу нескольких террористических группировок, они начали внезапное наступление на достаточно широком фронте.

Что-то из территорий им удалось даже захватить поначалу. Но затем подразделения САА перегруппировались, полюбовались на работу сирийской и русской авиации, а затем в ходе модного контрудара аннулировала все тактические достижения "бармалеев". Вместе с жизнями по меньшей мере 50 бандитов и двух их главарей.

Тем временем далеко от Думы, в казахстанской Астане, прошли переговоры министров иностранных дел стран-гарантов перемирия в Сирии Сергея Лаврова, Джавада Зарифа (Иран) и Мевлюта Чавушоглу (Турция). Формально они подводили итоги года работы в астанинском формате, но на деле, надо полагать, "в тесном дружеском соседстве" заглаживали накопившиеся между сторонами и намечали контуры на будущее.

Надо полагать, что в этих контурах места для враждебного Дамаску анклава в Восточной Гуте не предусматривается, коли проиранские отряды принимают участие в боях, а Турция с благодарностью за сочувствие поглощает курдский Африн. Ну, а после уверенных слов Сергея Лаврова в окончательном очищении от бандитов бывшего мятежного анклава можно не сомневаться:"Мы будем продолжать бороться с террористами, мы добьём их, поможем добить их в Восточной Гуте, где сейчас сирийская армия проводит соответствующие операции при нашей поддержке".

Тем временем совсем далеко от Думы, в Вашингтоне, помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер слезливо призывал из музея холокоста: "Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии", и "Асад не должен оставаться безнаказанным за свои преступления, равно как и его спонсоры".

В ответ раздалось громкое молчание "спонсоров" Асада, а ряд обозревателей тут же отметил, что на деле Макмастер беспокоится не о мирных жителях (это с послужным-то списком США во Вьетнаме, Ираке, Ливии, в той же превращённой в безжизненные развалины сирийкой Ракке, где даже трупы из-под камней не извлекают). На деле его озабоченность распространяется лишь на террористов и их американских "инструкторов". На первых – потому, что не хочется терять ценную агентуру, да и рассказать они могут лишнего, если уцелеют в неизбежной зачистке. Вторые – понятно: собственные граждане, да и ущерб для репутации гигантский, ежели какого-нибудь Джона Смита "примут" в логове террористов, да ещё и хорошенько порасспрашивают.

То же было во время взятия Алеппо: Запад кричал и хныкал о жертвах, покуда ему не вернули почти полсотни его "инструкторов", вытащенных из подвала. И кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь слышал с тех пор со стороны Запада о "жертвах Асада" в Алеппо?

Покровский Александр

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