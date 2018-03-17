Грязные войны англосаксов

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Англосаксы обожают обвинять кого-то в военных преступлениях, незаконных методах ведения войны. Однако, прежде чем прислушиваться к таким обвинениям, необходимо задаться вопросом: а имеют ли они на это моральное право? И вспомнить, как воевали сами англосаксы...

Символами того, как воюют англичане и американцы, могут по праву считаться Вюрцбург и Сонгми. В первом случае Королевские ВВС уничтожили вместе с не имевшим военного значения немецким городом пять тысяч его жителей, во втором — американские солдаты вырезали пять сотен простых вьетнамских крестьян

Сегодня очередные годовщины двух преступлений считающих себя великими борцами за свободу и демократию двух англосаксонских наций. В 1945 году английская бомбардировочная авиация стёрла в порошок не имевший никакого военного значения город Вюрцбург в Баварии, уничтожив пять тысяч его жителей. В 1968 году американские солдаты устроили резню мирных жителей вьетнамской деревни Сонгми, зверски убив пять сотен человек. На разных концах планеты в этот день страшной смертью и в результате применения одних и тех же террористических методов погибли столь не похожие друг на друга люди.

Как это было в Германии

Война в Европе стремительно приближалась к концу. На западном фронте немецкая армия, бешено сопротивлявшаяся на восточном, имитировала войну с англичанами, американцами и присоединившимися к ним французами. Да и войск там было относительно немного и, как правило, они были низкого качества. Поэтому американскому генералу Паттону удалось без единой потери форсировать Рейн. После реально тяжёлых боев в Нормандии и за немецкий город Ахен в 1944 году, контрудара в Арденнах война на западе Германии в 1945 году превратилась в шоу. Американцы и их британские союзники ехали на грузовиках, джипах и танках по дорогам и автобанам.

А там, где по ним кто-то осмеливался стрелять, подавали назад, вызывали штурмовую и бомбардировочную авиацию, превращали всё в руины и ехали дальше по улицам городов и деревень с белыми флагами в окнах. По янки и томми стреляли только юнцы в нелепо сидящей на них военной форме — вчерашние школьники, не желавшие по-юношески смириться с поражением, да отдельные заматеревшие и привыкшие воевать до конца на восточном фронте солдаты, оказавшиеся после ранений на фронте западном.

И тем не менее каждую ночь и каждый день немецкие города бомбили тысячи тяжёлых бомбардировщиков союзников, даже тогда, когда стратегические бомбардировки стали излишними, так как Германия, лежавшая в руинах после начала союзниками в 1943 году массированных бомбардировок, вот-вот должна была сдаться. Несмотря на это, каждую ночь в стране исчезал в адском огне и пламене какой-нибудь город. Это делалось уже во имя будущего, чтобы сломать и запугать немцев на столетия вперёд и заодно утилизировать бомбы, ненужные в наступающее мирное время в таком количестве.

Англичане обычно "работали" по ночам, так как их более вместительные бомбардировщики хуже могли отражать атаки немецких истребителей, и у них не было своих дальних истребителей сопровождения. У американцев они были, поэтому они бомбили в основном днём. Англичане предпочитали бомбить беззащитные города и исторические центры, которые лучше горели. Американцы — заводы и промышленные районы, особенно если там не было предприятий, тесно связанных с американским капиталом. Такие они обычно не трогали.

Для англичан это была месть за немецкие бомбардировки Лондона, Ковентри, Бата и других городов, удары ракетами "Фау-1" и "Фау-2", но месть совершенно диспропорционального масштаба. Простоявшие века средневековые исторические центры Германии уничтожались, чтобы как можно больнее уязвить немцев. Кроме того, в них обычно жили рабочие и представители средних слоёв, которые больше других поддерживали нацистов. Это было им наказание. Обычно не бомбили районы богатых домов в пригородах — в этих уютных особняках будущие оккупанты готовились разместить свои штабы. Иногда под массированные бомбовые удары попадали совсем небольшие города вроде Пфорцхайма, на который 23 февраля 1945 года 365 тяжёлых бомбардировщиков Королевских ВВС "Авро-Ланкастер" в сопровождении 13 скоростных бомбардировщиков "Москито" сбросили около полумиллиона фугасных и зажигательных бомб общим весом 1 825 тонн. Они породили разрушительный огненный смерч, в котором сгорели, задохнулись или были погребены под обломками почти 18 тысяч человек.

"Симфония Моцарта"

16 марта настала очередь Вюрцбурга, который почти не бомбили до этого из-за отсутствия в этом превращённом в лазарет средневековом католическом центре Баварии оборонных предприятий. Этот налёт и ждали, и не ждали. Ждали, потому что ещё в начале марта лондонские СМИ, напомнив о посвящённых творчеству Моцарта традиционных Вюрцбургских фестивалях, предупредили: "Внимание, друзья Моцарта. 16 марта мы сыграем вам одну из его симфоний". И не ждали, так как в момент налёта в воздухе над обречённым городом находился только один немецкий самолет, да и то случайно.

Ему пришлось иметь дело с 225-ю "Ланкастерами" и 11-ю приспособленными для борьбы с истребителями "Москито". Это были те самые самолёты и пилоты из 5-й бомбардировочной группы, которая перед этим превратила в руины Дрезден. За 17 минут они уничтожили знаменитый своими церквями, дворцами, университетом и библиотеками город, в котором разместились 40 госпиталей. Было разрушено почти 90% Вюрцбурга. Мучительной смертью в огненном смерче, температура в котором достигала 2000 градусов по Цельсию, погибли пять тысяч человек. Всё было, как в Пфорцхайме, Гамбурге, Касселе, Дармштадте, Хайльбронне, Берлине и сотнях других немецких городов.

Сохранились уникальные свидетельства этого совершенно не мотивированного никакими военными соображениями рейда. Всё это наблюдал своими глазами и описал в книге "Ночные эскадрильи люфтваффе" пилот того самого единственного немецкого истребителя, случайно оказавшегося над Вюрцбургом в момент атаки, — Йонен Вильгельм.

Вот что написал свидетель — немецкий лётчик: "По приказу «церемониймейстера» (так называли летевшие впереди самолёты с самыми опытными экипажами, которые помечали для остальных специальными зажигательными бомбами цели) экипажи четырёхмоторных бомбардировщиков открыли люки, и зажигательные бомбы сорвались с замков на обречённый город. Фосфор воспламенялся уже при ударе о воздух, и по небу растекалось огненное облако. Ужасающее зрелище, достойное пера Данте. Смертоносное облако не знало жалости, обрушивая огонь на церкви и дома, дворцы и цитадели, широкие улицы и узкие переулочки. Горе тем, кто ещё оставался в городе! Огненный дождь сначала вызвал отдельные пожары, а затем пожар охватил весь Вюрцбург".

Некоторые бомбы были замедленного действия, на них подрывались те, кто осмеливался тушить пожар и спасать раненых. Немцы, которых считают главными злодеями минувшей войны, никогда так не бомбили Англию. Англичан погибло от немецких ударов с воздуха в десятки раз меньше. Но именно они, объявив 3 сентября 1939 года войну Германии, потерявшей в ней от 1,5 до 3 миллионов гражданского населения, в основном от бомбёжек союзников, считают себя жертвами, тыкая немцев при малейшей возможности Гитлером. Конечно, это нельзя ставить в заслугу фюреру, спасавшему себя, видя, как уничтожают Германию, но у рейха во второй половине войны появились атомные бомбы и были средства их доставки на дальние расстояния. Под ядерным ударом мог оказаться не только Лондон, но и Нью-Йорк. Но это страшное оружие не было применено немцами, это сделали за них американцы.

Между тем, согласно официальным данным правительства ФРГ, за годы Второй мировой войны англо-американская бомбардировочная авиация сбросила на Германию 1 350 миллионов тонн бомб (и ещё 180 тысяч тонн на входившую тогда в рейх Австрию). Самолёты люфтваффе за этот же период обрушили на Британию всего 74 172 тонн бомб. Так что, как видим, помимо холодной жестокости, лицемерие — это другая наиболее бросающаяся в глаза черта англосаксов, что прекрасно иллюстрирует и так называемое дело Скрипаля.

Те же методы на другом конце света

По своим масштабам резня, устроенная озверевшими американскими солдатами в деревне Сонгми, на территории союзного США Южного Вьетнама, уступает злодеянию в Вюрцбурге — число жертв в десять раз меньше. Но уступает только по количеству: перед расстрелом многих крестьян явившиеся за тридевять земель воевать с коммунизмом и "продвигать демократию" американцы пытали, а женщин подвергли насилиям. Некоторым перерезали горло или закололи штыками. Увы, на самом деле, это была совершенно обычная история, во Вьетнаме таких было сотни и тысячи. Как другие, это преступление успешно было замяли и о резне заговорили лишь через год после того, как она произошла, благодаря тому, что об этом написал занимающийся расследованиями известный американский журналист Сеймур Херш. Лишь после этого возмутилась американская и мировая, прежде всего, западная общественность.

В России отлично знали, какие преступления творили американцы во Вьетнаме. Это и массовые расправы над гражданским населением при малейшем подозрении, что оно поддерживает или хотя бы симпатизирует коммунистическим партизанам. И уничтожение дамб, в том числе с помощью стратегических бомбардировок, и применение климатического оружия, вызывавшего либо проливные дожди, либо засуху, что приводило к опустошению огромных территорий, голоду, уничтожению миллионов крестьянских хозяйств. От этого страдал и Северный, и Южный Вьетнам. Там широко применялись напалм и всевозможные опасные для человека и экологии химические вещества.

Только на Южный Вьетнам в 1965-1973 годах было сброшено 17 миллионов авиационных бомб, чуть менее половины которых приходятся на ковровые бомбардировки, израсходовано 217 миллионов артиллерийских снарядов. Ими выжигались джунгли, с помощью тяжёлых бульдозеров делалась непригодной для обработки земля. В Южном Вьетнаме для борьбы с партизанами за годы войны американцы распылили 72 миллиона дефолиантов Agent Orange. Итог этого гигантского "Солсбери" — три миллиона непосредственно пострадавших вьетнамцев. 58 тысяч убитых за все эти годы американских военнослужащих — очень небольшая плата за эти чудовищные преступления. Вьетнамцы, по официальным данным, потеряли свыше миллиона военнослужащих и минимум два миллиона гражданских лиц.

Трагедия в Сонгми — это лишь маленький эпизод той войны. Но именно в малом, благодаря человеческому масштабу событий, эта трагедия подчас лучше познаётся и осознаётся во всей своей глубине.

Как это было во Вьетнаме

Всё началось, как это часто бывает у англосаксов, с подозрения, что в небольшой деревушке Сонгми находится партизанский штаб. Американские военные под командованием капитана Эрнеста Медины разработали операцию по его захвату. Непосредственно перед этим, не имея контакта с противником, их отряды понесли потери от партизанских мин и ловушек, погиб пользовавшийся авторитетом у солдат штаб-сержант Кокс. Смерть на войне для американцев — это уже слишком, это то, что вызывает ярость и гнев. На поминальной службе капитан Медина настроил личный состав карателей на месть защищавшим свою землю и свой уклад жизни вьетнамцам. В результате, ворвавшись в Сонгми и не обнаружив там никаких партизан, американские военнослужащие начали уничтожать мирных жителей деревни, в том числе женщин и детей — всех без разбора. Как и их дома, скот, поля и колодцы, куда сбрасывали мертвецов. Убогие хижины забрасывались гранатами, крестьян косили из автоматов. Расправой руководил лейтенант Уильям Келли. Резня происходила не только в Сонгми, но и в соседней деревне Биньтэй.

Количество жертв могло быть и больше, если бы не вмешательство экипажа американского вертолёта, который посадил свою машину между группой дрожащих от страха вьетнамцев и направлявшихся убивать их военнослужащих армии США, чем и предотвратил расправу. Его командиру Хью Томпсону потом постоянно угрожали расправой его соотечественники, однако когда вся эта мерзость выплыла наружу, наградили. Капитан Медина ушёл от ответственности за свою более чем вероятную причастность к этой резне. Лейтенант Келли был признан запоздалым судом виновным в убийстве... 22 человек и приговорён к пожизненным каторжным работам. Через три дня по распоряжению президента Ричарда Никсона, называвшего события в Сонгми "единичным случаем", был переведён из тюрьмы под домашний арест. В 1974 году — помилован и освобождён. Через 35 лет он даже извинился за свою роль в этой резне: "Я сочувствую всем, кто пострадал..., и прошу извинения у всех вьетнамцев за эту трагедию".

Это был благородный жест. Многие американцы до сих считают, что Келли ни в чём не виновен, что он стал жертвой "военной бюрократии" и "козлом отпущения". Сейчас, конечно, когда в Америке появилась политкорректность, многие уже так не думают или, во всяком случае, благоразумно помалкивают. Однако по горячим следам, согласно опросу компании Opinion Reasearch Corporation, 78% американцев негативно восприняли приговор лейтенанту Келли. 51% считали, что президент Никсон должен его помиловать, 28% выступили за сокращение срока заключения.

Какие извлекаем уроки?

И это, кстати, тоже очень типично для англосаксов. Они — позитивисты, правда для них должна быть полезна. И если она им вредит сейчас, вы её от них не дождётесь. Но они обязательно её выскажут, когда повредить им она уже не может, когда уже не опасно, когда "проехали". И даже запишут себе это в заслугу как высокоморальным людям.

Так же будет, кстати, и с "делом Скрипаля". Потом, особенно если добьются успеха, англичане и американцы обязательно признаются, что это была провокация, объяснят, для чего они её организовали, и скажут: "Как умно мы поступили, как классно мы русских прижали к стенке". Скажут так, чтобы те, кому это будет интересно, услышали. Если же это преступление выплывет наружу раньше срока, за него кого-то накажут, но не сильно, но зато сами, как благородные. А если не выплывет, то честные историки и журналисты напишут лет через 100, как всё было на самом деле, и даже посочувствуют русским. Пока же будут потоки лицемерия и лжи, ведь цивилизационная модель англосаксов остаётся прежней.

Латышев Сергей

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