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О способности британских премьеров к убийству собственных сограждан

Пятница, 16 Марта 2018 07:30
О способности британский премьеров к убийству собственных сограждан Фото из открытых источников

В истории с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля, стремительно обрастающей все более огульными и нелепыми обвинениями в адрес России, все законы юриспруденции и логики изначально перевернуты с ног на голову. Однако, следуя им, все-таки необходимо ответить на вопросы, являющиеся основой для раскрытия любого преступления: "Кому выгодно?" и "Кто мог?"

 

По поводу крайне неблагоприятной ситуации, сложившейся в результате инцидента для России и о целом наборе достаточно весомых мотивов для Британии сказано уже, по-моему, более, чем достаточно. А вот относительно того, могла ли совершить подобное злодейство на собственной территории и с немалым риском для собственных же граждан Британия, кое у кого до сих пор возникают сомнения. И очень зря! Мало ли, что "газовая атака" была совершена посреди мирного английского городка, что в результате кроме  Скрипаля и его дочери пострадал еще и местный полицейский и одному Богу известно, сколько людей могли пострадать еще... История Британии знает примеры и не такого кровавого цинизма "первых лиц" государства в отношении своих сограждан.

 

Позволю себе напомнить об одном из эпизодов второй мировой войны, очень долгое время удерживавшимся англичанами в строжайшем секрете. Очень уж не хотелось портить реноме "великого государственного деятеля", "отца и спасителя нации", премьер-министра Великобритании в 1940 - 1945 годах и, впоследствии. в 1951 - 1955 годах. Так вот - 14 ноября 1940 года  немецкие бомбардировщики обрушились на британский город Ковентри - один из промышленных центров  Англии, где проживало около четверти миллиона человек. Город подвергся настолько сильным разрушениям, что в жаргон немецких нацистов вошло словечко "ковентрировать" - оно было синонимом идиомы "стереть с лица земли".

 

437 фашистских самолетов  сбросили на город 56 тонн зажигательных бомб, 394 тонн фугасных и 127 парашютных мин. В результате погибло более 2 тысяч человек, из них 808 лежат в братской могиле кладбища на Лондон-Роуд, были разрушены системы электро- водо- и газоснабжения. Вспыхнувшие в городе пожары были столь мощны и масштабны, что очевидцы рассказывали - языки огня поднимались в небо на 30 метров, а отсветы пожара были видны на расстоянии 150 миль. Люфтваффе потеряло при налете всего один самолет...

 

А ведь всего этого кошмара могло не быть! Дело в том, что о готовящемся авиаударе было прекрасно известно Лондону. И, в частности - лично Уинстону Черчиллю. дело в том, что английские дешифровщики к тому моменту прекрасным образом читали сверхсекретные донесения Вермахта, люфтваффе и всех разведок  Третьего рейха. С 1926 г. вооруженные силы и спецслужбы Германии стали оснащаться шифровальной машиной "Энигма" - на то время высшим достижением криптографического искусства. вырабатываемые ею шифры считались неразгадываемым в принципе. И, тем не менее, в Британии в рамках операции "Ультра",  сумели их "расколоть" - и с того момента были прекрасно осведомлены, практически, обо всех планах гитлеровцев.

 

В том числе - и о готовящемся под кодовым названием "лунная соната" налете на Ковентри. Перед властями Британии стоял выбор - эвакуировать город, привести в повышенную готовность ПВО и истребительную авиацию, стянуть в Ковентри дополнительные силы медиков и пожарных - или... Не делать ничего. В первом случае, операцию "Ультра" можно было считать проваленной - фашисты были далеко не идиотами и догадались бы об источнике утечки секретных данных. Шифры, а то и сама система шифрования были бы немедленно сменены и британская разведка "ослепла" и "оглохла" бы на неопределенное время. 

 

Решение о решение о непринятии мер по защите города принял лично премьер-министр Соединенного королевства. Президент США Рузвельт впоследствии  писал Черчиллю по этому поводу: «War is forcing us more and more to play God. I don’t know what I should have done... — Война заставляет нас все чаще действовать как Бог. Не знаю, как бы я поступил...» Ковентри пылал и рушился, его жители гибли под бомбами - зато британская разведка до конца войны совершенно спокойно читала немецкую шифрованную переписку...

 

Я ни в коем случае не собираюсь давать здесь моральных или этических оценок решению, принятому Черчиллем. Просто напоминаю о том, что премьер министр Великобритании СМОГ обречь на мучительную гибель ТЫСЯЧИ своих сограждан ради "высших государственных интересов". Недаром же именно Черчиллю приписывается высказывание: "Если погиб один человек — это трагедия, если гибнет миллион человек — это статистика." И, кстати еще одно - то, в котором он давал напутствие своим будущим преемникам у "руля" Британии: "Если вы хотите достичь цели, не старайтесь быть деликатным или умным. Пользуйтесь грубыми приёмами. Бейте по цели сразу. Вернитесь и ударьте снова. Затем ударьте ещё — сильнейшим ударом сплеча!" Похоже, именно этими рекомендациями и руководствуются нынешние лидеры Великобритании.

 

Впрочем, кто-то может посчитать приведенный выше эпизод недостаточно показательным. Или, наоборот - слишком преисполненным мрачного величия... Что ж, побарывая отвращение, приведу пример совершенного иного характера. Итак - Эдвард Ричард Джордж Хит, премьер-министр Великобритании с 1970 по 1974 годы, лидер партии консерваторов, кавалер ордена Подвязки, и прочая, и прочая...

 

Сей "достойный джентльмен"  обвинялся в многочисленных случаях насилия над детьми-сиротами, а также в убийстве некоторых из них. Согласно заявлениям некоторых из жертв, британский премьер-министр возвращался насиловать и убивать сирот на острове Джерси до самой своей смерти в 2005. Одна из свидетельниц дала показания, что лично провожала 11 сирот из приюта От-де-ла-Гаранн и сажала их на яхту премьер-министра на британском острове Джерси, прямо посреди столицы острова Сен-Эльер. Жертвы были возрастом 6-11 лет.  Хит был под следствием в Гемпшире, Джерси, графстве Кент, графстве Уилтшир, Глостершире, полиции долины Темзы и столичной полиции Лондона. О проводимом против него расследовании рассказывали такие авторитетные СМИ Британии, как The Times, Daily Mirror, Sky News.

 

Развивать дальше данную тему я не хочу - в силу ее исключительной омерзительности. Впрочем, мне кажется, что и двух приведенных примеров (а покопавшись усердно в новейшей истории Британии, не менее шокирующих фактов можно найти еще больше) , вполне достаточно для того. чтобы получить ответ на вопрос: "Может ли премьер министр Британии Тереза Мэй с перекошенным лицом обвинять и лгать, прекрасно зная - кто на самом деле  стоит за отравлением Скрипаля?"

 

Еще как может! Уверен - именно это она сейчас, на глазах всего мира и делает.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Великобритания премьерминистр Тереза Мэй отравление Скрипаля

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