Сколько зарабатывают на войне США?

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Поговорка "для кого - война, для кого - мать родна" как нельзя лучше относится к Соединенным Штатам. При Дональде Трампе США создают новые зоны напряженности по всему миру и зарабатывают на росте продаж вооружений. Основную выгоду при этом получают не рядовые американцы или госбюджет, а частные корпорации, которые, по сути, превратили Пентагон в агента по продажам.

Только на противостоянии с Россией, Китаем и КНДР оружейные компании США дополнительно заключили в прошлом году контрактов на более чем $ 18 млрд. Нагнетание угрозы противостояния привело к тому, что страны Восточной Европы и Азиатско-тихоокеанского региона (АТОР) значительно увеличили суммы сделок и позволили нынешней администрации Белого дома обогнать показатели, которые были при Бараке Обаме в 2016 году. Такие выводы можно сделать из отчета «Тенденции главных продаж вооружений США в 2017 году», подготовленного по программе Security Assistance Monitor (SAM) в американском неправительственном Центре международной политики.

По данным организации, в прошлом году США одобрили сделок по программам Прямых коммерческих продаж (DCS) и Иностранным военным продажам (FMS) на $ 82 млрд. Это — почти на $ 6 млрд больше, чем годом ранее. Правда, как отмечает аналитик Вильям Хартунг, прежний рекорд в $ 102 млрд 2010 года администрация Дональда Трампа побить не смогла, а продажи по различным регионам мира серьезно изменились. При Бараке Обаме около 70% продаж американских вооружений приходилось на страны Ближнего Востока и Северную Африку. В прошлом году их доля упала до 36%, зато нарастили покупки страны Европы и АТОР. Среди 20 крупнейших покупателей впервые оказались Румыния и Польша. Они закупили зенитно-ракетные комплексы Patriot. Бухаресту он обошелся в $ 3,9 млрд, а Варшаве — в $ 10,5 млрд. Так восточно-европейские страны ответили на «угрозы» со стороны России.

Мы уже не раз писали о том, что активно закупает вооружения в США и Украина. По данным Security Assistance Monitor, только в прошлом году Киев заключил сделку с американскими производителями на поставку огнестрельного оружия, запчастей к ним и аксессуаров на $ 41 млн. Таким образом, Украина вышла на третье место по закупкам легких вооружений из США, пропустив вперед Испанию и Таиланд.

Раскачиваемый администрацией Белого дома конфликт с Северной Корее привел к тому, что закупку американских вооружений среди стран АТОР увеличила Япония. В прошлом году она заключила рекордную для себя сделку с американскими производителями вооружений на $ 10,7 млрд. Она касается не столько самих вооружений, сколько строительства мощностей для сборки и обслуживания американских истребителей F-35 и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Потенциальное противостояние в Южно-Китайском море с КНР привело к тому, что США пытались укрепить коалицию противников Пекина и также заработали на увеличении продаж вооружений Тайваню, Австралии, Новой Зеландии. С этими странами оружейные компании США заключили сделок на поставку бомб, ракет, торпед, противолодочных самолетов и вертолетов почти на $ 6 млрд.

Впрочем, в прошлом году изменились не только география и объемы продаж американских вооружений по регионам мира, но и их виды. Если при Бараке Обаме 72,5% продаж приходилось на боевые самолеты и вертолеты, то при Дональде Трампе более половины проданных вооружений составили бомбы, ракеты и ситемы для их запуска.

В Security Assistance Monitor полагают, что продажи американских вооружений в 2018 году увеличатся за счет того, что администрация Дональда Трампа планирует облегчить контроль за экспортом огнестрельного оружия и более активно вовлекать в продвижение продаж американских вооружений дипломатов и военных аташе посольств.

«В результате этих изменений есть возможность того, что администрация Дональда Трампа значительно увеличит количество сообщений о сделках с оружием в 2018 году. Парадоксально, однако, то, что администрация нового президента может поддержать военную промышленность США в том, чтобы производить больше вооружений за пределами страны», — заметил аналитик Вильям Хартунг. По его данным, 16 уведомлений о сделках, которые в прошлом году Пентагон направил в Конгресс, касались производства американских вооружений зарубежом. Например, продаж истребителей F-35, компоненты для которых производят 79 иностранных компаний.

Впрочем, не только это может снизить радость американских патриотов от больших оружейных сделок, которые якобы создадут новые тысячи рабочих мест в США. Во-первых, сделки растянуты на многие годы и меняются, пишет Вильям Хартунг. Во-вторых, страны закупают американские вооружения уже не просто так. «Продажи в Персидский залив, крупнейший рынок для американских вооружений в последние годы, характеризуется серьезными изменениями. Например, в обмен на приобретение вооружений компании Lockheed Martin та помогает ОАЭ развивать промышленность инструментальной робототехники последнего поколения, которая впоследствии будет продавать свою проукцию в другие страны и, очевидно, в ущерб интересам американских компаний. Саудовская Аравия. По программе развития страны до 2030 года Эр-Рияд планирует производить 50% вооружений внутри страны. И это процесс идет. Его подтверждает сделка на 132 вертолета Black Hawk, которые соберут на заводе в самом королевстве», — пишет Вильям Хартунг.

Поэтому выгоды при наращивании продаж американских вооружений самим США сомнительны в отличие от оружейных компаний. И, по данным последнего аудита Счетной палаты США, лоббирование их интересов Пентагоном уже привело к тому, что госбюджет недосчитался за последние 5 лет $ 16 млрд.

Речь идет о том, что импортеры американских вооружений по программе Иностранных военных продаж (FMS) обязаны доплачивать к суммам сделки определенный процент за государственные траты на разработку вооружений. Их оружейным компаниям погашает правительство, которое, что вполне логично, хочет их возместить. Однако, как установила Счетная палата, Пентагон пользуется лазейками в законодательстве, позволяющими избежать дополнительных издержек со стороны покупателей. Действительно, доплаты могут повлиять на заключение контрактов и сорвать сделку, замечает издание War is boring, однако в накладе остается госбюджет и с 2012 по 2017 годы Пентагон удовлетворил заявки по отказу на выплату компенсации за разработку продаваемых вооружений в 810 сделках из 813-и. При этом сам Пентагон в накладе не остается, заметили в американском издании. С одной стороны, он все равно продолжает получать госсредства, которые платит частным компаниям за разработку оружия. Например, в новом бюджете заложены $ 92 млрд на исследования, развитие, тесты и оценку систем вооружения. С другой стороны, Минобороны США имеет свой интерес на каждой экспортной сделке. Если она проходит через Пентагон и организовывается им, то оборонное ведомство получает 3,5%. War is boring заметило, какие бонусы полагаются и лично лоббистам частных корпораций в погонах.

За возмещение трат на разработку вооружений в Пентагоне отвечает Defense Security Cooperation Agency. Почти весь срок с 2012 года агентство возглавлял вице-адмирал Джозеф Рикси, замечает War is boring, и добавляет, что после отставки его назначили вице-президентом Lockheed Martin по связям с иностранными правительствами. Глава крупнейшей американской оружейной корпорации Мэрилин Хьюсон при этом заметила на одном из мероприятий Ассоциации авиакосмической промышленности США: «Спасибо вам, адмирал, за все, что вы делаете., помогая нам продавать нашу продукцию!»

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