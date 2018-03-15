Климкин – Путину: «Отдай мячик!»

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Украина в очередной раз продемонстрировала готовность и стремление не просто участвовать в любой антироссийской пакости, а быть в таковой "впереди планеты всей", высунув язык, бежать "впереди паровоза"! Пока в Лондоне еще прикидывают - как бы это побольней уязвить русских, но при этом не "перебрать", а в Париже и вовсе намерены "дождаться подтверждения обвинений против Москвы", из Киева уже звучат призывы отобрать у России Чемпионат мира по футболу.

Выпрыгивая из вечно мятых брючек, глава МИД Украины Павел Климкин разразился крайне воинственным заявлением, призвав "все цивилизованные государства бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Естественно, из за "отравления Скрипаля":

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия.

Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает. свободный мир должен занять очень жесткую позицию и действовать очень решительным образом, чтобы Россия поняла: никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно!"

Климкин хочет лишить Россию чемпионата! Мир, склонись перед Климкиным! Украинский неадекват от дипломатии, всегда страдавший, мягко говоря, завышенной самооценкой и преувеличением роли в мировых событиях себя, любимого и представляемого им "государства", похоже, окончательно утратил чувство реальности. С какого перепуга Украина пытается диктовать всему миру - где играть в футбол, а где - не играть?!

Самое интересное, что вот именно этот демарш служит прямо-таки блестящим подтверждением версии, высказанной на днях полковником запаса Главного разведывательного управления России Владимиром Кошелевым в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Профессиональный разведчик, явно хорошо знающий, о чем говорит, заявил, что отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля более всего могло быть выгодно как раз именно Украине!

"Почему сбрасывается версия, допустим, участия в этом деле другой дружественной спецслужбы? Ми-6, Ми-5. Достаточно полунамека нашим «друзьям» из Украины. Вот когда мы задаемся вопросом как юристы: кому это выгодно? России? Абсурд. Британии? Отчасти. Но нашим "друзьям" из Украины - однозначно. Давайте вспомним, что кандидата в президенты Украины, будущего президента Ющенко оригинальным способом травили, до сих пор не разобрались. Были и другие интересные случаи," - обосновал свою версию Кошелев.

А ведь очень, знаете ли, логично звучит! По крайней мере - вполне обоснованно и грамотно. И выступления, подобное тому, с которым, в очередной раз смеша народ, вылез Климкин, как раз и свидетельствуют о том, что к словам российского экс-разведчика стоит отнестись со всей серьезностью. Да еще и припомнить предыдущее заявление по той же теме от другого профессионала - бывшего главы ФСБ России, члена комитета Госдумы по безопасности Николая Ковалева - о том, что нервнопаралитическое вещество из группы «Новичок», которым якобы были отравлены Скрипаль и его дочь, вполне могло храниться и на территории Украины.

Такие, как Климкин не то, что пару человек - всю Британию отравят! Чтоб только русским футбол испоганить...

Александр Неукропный специально для Planet Today