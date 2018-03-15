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Россия: работа над ошибками от Путина Часть 3 - Дорога потерь и позора

Четверг, 15 Марта 2018 07:30
Россия: работа над ошибками от Путина Часть 3 - Дорога потерь и позора Фото из открытых источников

Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для страны ошибок, допущенных в первые годы после развала Советского Союза и чудом не приведших ее к краху. 

 

На мой взгляд, именно под таким углом его  и необходимо трактовать прежде всего - причем вовсе не только ту  часть, что посвящена рассказу о невиданных ранее, не имеющих аналогов в мире ранее вооружениях. И, безусловно, оценивая годы, проведенные Владимиром Путиным "у руля" России, ни в коем случае нельзя забывать о том, сколько времени, сил, ресурсов, которые могли бы и должны были бы быть вложены в ее развитие, пришлось потратить на ликвидацию последствий не просто ошибок,  а воистину преступных и безумных решений и действий, толкавший страну к пропасти.  В первой и второй частях статьи мы говорили об ошибках в области "разоружения" России, едва не приведших к полному уничтожению армии и оборонной промышленности страны, а также просчетах, допущенных в свое время во  взаимоотношениях России с бывшими "соседями" по так называемому "постсоветскому пространству"... Осталось вспомнить о том горьком пути, который  Россия в свое время прошла в мировой геополитике, превращаясь из великой державы в вечного "мальчика для битья" для Западного мира.

 

3. Дорога потерь и позора

 

Как ни удивительно, но, хотя Советский Союз пал в 1991 году, по-настоящему закат России на мировой арене начался целых восемь лет спустя - в 1999-м. Раболепие Ельцина перед Западом, и перед США в первую очередь, безобразные позорящие страну выходки "президента,. вроде пьяного дирижирование оркестром в Германии - все это было, так сказать, прелюдией. Подписание крайне невыгодных для России договоров по "разоружению",  признание за Россией  всего консолидированного внешнего долга СССР - это уже было куда серьезнее. Однако, до определенного момента Запад еще со страхом косился на огромного и свирепого "русского медведя", опасаясь его когтей и клыков.

 

Все закончилось 24 марта 1999 года - когда на Югославию упали первые НАТОвские бомбы. Вот это действительно был Рубикон, перейдя который Запад начал претворять в жизнь политику вытеснения России из числа мировых держав и превращения ее в "страну третьего мира". Нет нужды вновь пересказывать суть, причины и перепетии войны в ныне несуществующей стране Югославии. США необходимо было  утвердить  свое всесилие в Европе. Естественно, в качестве мишени для "показательной казни" была выбрана страна бывшего социалистического лагеря. ООН, едва ли не впервые расписалось в собственном бессилии. поскольку операция НАТО была начата без ее мандата. ООН утерлось - в первый раз и навсегда.

 

Для нас в данной ситуации важен тот факт, что 12 апреля 1999 года парламент Союзной Республики Югославии, атакованной войсками НАТО, проголосовал за присоединение республики к союзу России и Белоруссии. Российский парламент на экстренном заседании полностью поддержал своих сербских коллег, порекомендовав президенту Борису Ельцину и правительству незамедлительно начать подготовку к этому процессу. Ельцин, вполне предсказуемо этот процесс заблокировал. Он скорее сиганул бы вниз головой с любой из башен Кремля, чем выступил бы против обожаемой им Америки!

 

Государственная  Дума России приняла рекомендации о том, чтобы немедленно направить на территорию Югославии российских военных советников, предоставить ей оружие и военное снаряжение  - это решение также было саботировано на все 100%. Как же - ведь подобные действия напрямую нарушили бы эмбарго на поставку оружия в Югославию, введенное на бумаге ООН, а в реальности - продиктованное из Белого Дома. Тогдашняя российская власть и помыслить не могла о подобных "вольностях"!

 

Все остальное - героизм и отвага русских добровольцев, сражавшихся на югославской земле,  бросок на Приштину российских десантников-миротворцев, едва не вылившийся  в боестолкновение с войсками НАТО - увы, ничего поправить и изменить уже не могло. Развязали  бы США и НАТО полномасштабную всеевропейскую войну, скорее всего - ядерную,  вступись Россия за Югославию? Совершенно уверен, что нет! ТОГДА был еще слишком силен страх перед русскими. Недаром же после получения от командующего силами НАТО в Европе американского генерала Уэсли Кларка команды выбить русских с аэродрома Слатина близ Приштины, британский генерал Майкл Джексон ответил коллеге, что не сошел с ума и третью мировую начинать не собирается. 

 

О том, как бы в дальнейшем могли развиваться судьбы мира, получи Америка и НАТО достойный отпор от России в 1999 году и о том, как мог бы сегодня выглядеть Великий Союз Славянских государств, даже думать не хочется. Слишком больно... В реальности все произошло ровно наоборот - на Западе поняли, наконец, что Россию можно унижать и теснить, а ее потенциальных друзей и союзников - уничтожать совершенно безнаказанно. И понеслось!

 

Заигрывание России с НАТО в виде всяческих "Партнерств ради мира" и прочей призванной запудрить доверчивым русским мозги лабуды, вполне ожидаемо вышло нашей стране боком. Принятое  в 1997 году после заключения Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и Организацией Северо-атлантического договора заявление о том, что «НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников. Общей целью НАТО и России остается преодоление остатков прежних конфронтаций и соперничества и укрепление взаимного доверия и сотрудничества», оказалось для НАТО совершенно пустой бумажкой. 

 

Стоило России продемонстрировать слабость и все в том же 1999 году членами НАТО становятся бывшие наши  союзники по Организации Варшавского договора - Венгрия, Польша и Чехия. Все в том же в 1999 году во время  юбилейного 50­-й саммита стран ­ участниц НАТО в Вашингтоне, Альянс окончательно сбрасывает маску "миролюбия" и показывает свое истинное лицо. Принимается новая Стратегическая концепция блока, фактически узаконившая «гуманитарную интервенцию» и выход НАТО за пределы статьи 5 Вашингтонского договора. Теперь Альянс закрепил за собой право использовать силу за пределами своих границ. Ирак, Ливия, Сирия, Украина - их будущая трагическая судьба решалась именно тогда.

 

Россия могла только патетически негодовать. К ее мнению уже никто не собирался прислушиваться... Более того - истинный смысл допущенных ошибок еще долго не доходил до Кремля. Ответ Президента Российской Федерации Владимира Путина «А почему бы нет?» на вопрос британского журналиста Дэвида Фроста: «Вступит ли Россия в НАТО?», помощь, которую в августе 2003 года Россия стала оказывать Альянсу в обеспечении транзита невоенных грузов в Афганистан... Не хочу даже комментировать!

 

В том же 2003 году окончательно обнаглевшие от такого попустительства  США и его союзники на основании надуманных и сфальсифицированных "данных"о наличии у Ирака оружия массового поражения совершили злодейское нападение на эту страну, оккупировали ее и ввергли в кажущийся вечным хаос террора и гражданской войны. Именно эта война, собственно, стала причиной появления в мире зловещего ИГИЛ*. Россия, в который раз не предприняла по данному поводу ничего. Разве что на сей раз не стала посылать своих солдат на эту подлую и грязную войну и впоследствии - в качестве "миротворцев" в растерзанный Ирак. США окончательно уверились в собственных всесилии и вседозволенности. Отныне мир принадлежал им и только им! 

 

Для окончательного отрезвления потребовался 2004 год. США всерьез принялось уже  за саму  Россию -  серьезней некуда! Одна за другой посыпались "цветные революции" на ее границах: 2003 год - Грузия, 2004 - Украина. А в апреле 2004 года странами НАТО становятся Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Болгария и Румыния. Враждебный (теперь сомнений в этом не было  уже ни у кого!) военный блок напрямую выходит к самым границам России, в него оказываются втянуты бывшие республики СССР. А на очереди - подпрыгивающие от нетерпения Грузия и Украина!

 

Переломным моментом. собственно говоря, той исторической точкой. с которой реально начинается "работа над ошибками" о которой мы ведем речь, становятся 2007-2008 годы. Речь Президента Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене в 2007 году крайне неприятно удивила Запад, но, как оказалось впоследствии, всерьез  к сведению принята не была. Впрочем, по крайней мере, лидер страны впервые за последние годы  в достаточно резкой форме озвучил все претензии России к Западу в целом и к Североатлантическому альянсу в частности. А  год спустя проамериканские наймиты в Грузии, посмевшие пролить кровь русских и их союзников, впервые ощутимо получили по зубам.

 

Естественно, ничего на этом не закончилось. Разве что "цветные революции" у российских границ стали чаще увенчиваться  провалом - Белоруссия в 2006-м, Армения - в 2008-м, сама Россия в 2011-2012-м... Даже в Молдавии в 2009 не удалось достичь поставленных целей полностью. И тогда Америка, используя те же методы взяла реванш на другом "фронте" -  грянула "арабская весна". Тунис, кегипет, Йемен, Ливия, Сирия... У США получилось зажечь фитиль, приведший к взрыву едва ли не половины арабского мира.Затрагивало ли это интересы России? Безусловно.  Особенно -  гражданская война, инспирированная из-за рубежа  в Ливии,и закончившаяся интервенцией НАТО по чисто югославскому сценарию и убийством законно избранного лидера страны. 

 

Именно из его уст - из уст зверски убитого полковника  Муаммара Каддафи и прозвучали слова приговора для нашей страны. Обращаясь к стервятникам из НАТО он сказал: "Есть ли в мире закон, позволяющий ...  убийства? Я скажу вам: да, есть. Это Закон Джунглей. Это ваш закон и ваш порядок. Четыре месяца, — четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете." 

 

Впрочем, были в обращении героического полковника и слова, которые, очень хочется верить, станут пророчеством: "Вы превратили наш большой и добрый мир в джунгли.  Но Вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем. Ваши стрелы могут вернуться к вам!Сделанное вами рано или поздно обернется против вас и ваших детей."

 

Прошедшая дорогу потерь и позора Россия сумела остановиться на краю пропасти. Я ни в коем случае не утверждаю, что  все ошибки прошлого исправлены, однако, по крайней мере не делаются новые. Кажется, наконец, пришло понимание и осознание того, что путь "умиротворения" США и западного мира - это лишь путь в никуда, к полному разрушению и уничтожению страны, утраты ею не только  какого-либо веса в мире, но и собственного суверенитета. Следующего за Каддафи в своем "расстрельном списке" Башара Асада Вашингтону  убить не удалось. Не позволила Россия - снова начавшая становиться настоящей. Единой и великой, защищающей слабых... 

 

Война в Сирии продолжается, там льется кровь, в том числе и русская. Америка в 2014 году взяла роскошный реванш в Киеве - за провалившиеся в Минске, Москве и Ереване "цветные революции". Однако, все это - уже совсем другое. Завершая разговор о "работе над ошибками" России нельзя не сказать о том, что главная заслуга в том, что таковая вообще была начата и проведена более-менее успешно, принадлежит однозначно Владимиру Путину. 

 

Хочу лишний раз напомнить - все разговоры и мечты о том, что даже самый сильный, самый властный, самый гениальный правитель может придти к власти и "сразу все изменить" являются ничем иным, как полным бредом. Оставим их майданутым укропитекам. Прекрасно известно, что любой руководитель какое-то время просто-напросто вынужден следовать "в фарватере" своего предшественника (или предшественников). В том числе - и исправляя их ошибки. По другому просто не бывает. И лишь самые сильные личности и действительно талантливые управленцы способны изменить курс на противоположный, не перевернув и не утопив при этом государственный "корабль" - даже если действуют по всем правилам политической "навигации". Сложное это дело - "разворачивать" целые страны.

 

У большинства лидеров это не получается вообще. У некоторых - сопровождается такими "ломками" и потрясениями, что государство трещит по швам, а то и разваливается. Однако, у Путина - получилось. Недаром же сейчас Западный мир бьется совершенно небывалой по масштабам и накалу истерике, исходя смертельной ненавистью к России. Они, наконец осознали - так, как раньше не будет! Скорее всего, это приведет к чрезвычайно острому противостоянию России и Запада. Дай Бог нам всем пережить его...

 

Так или иначе - "работа над ошибками" России в основном закончена. Последняя точка будет поставлена 18 марта. И тогда начнется нечто совершенно новое...

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Владимир Путин Россия США НАТО геополитика выступление Путина 1 марта 2018 года

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