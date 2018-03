Британия хочет обобрать русских богачей, прикрываясь "делом Скрипаля"

Фото из открытых источников

Реальная цель приуроченной к президентским выборам очередной антироссийской провокации с отравлением забытого в России предателя Скрипаля — завершить подготовку общественного мнения к масштабной конфискации находящихся в британской юрисдикции активов российских богачей и заодно настроить их против Путина

Постоянно раздающиеся с некоторых пор в Британии обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах, начиная с уровня премьера и ниже, всевозможные "страшилки" насчет якобы постоянно растущей российской военной угрозы, обещания не менее жёстких ответов на них, принятие закона "О криминальных финансах" и т. д. преследуют совершенно ясную цель.

Во-первых, победить Россию без войны, к которой британцы и их союзники совершенно не готовы, так как не привыкли и не хотят воевать на равных, и им есть что терять. Расчёт делается на то, что российская "элита", зачатая в криминале и беззаконии 90-х годов, опасаясь изъятия "нажитых непосильным трудом" сотен миллиардов евро и долларов, струсит и изменит желающему превратить Россию в сильную не только в военной сфере мировую державу президенту Владимиру Путину.

А, во-вторых, если этот номер не пройдёт, по крайней мере, конфисковать запрятанные в британской юрисдикции деньги и другие активы российских нуворишей, подтолкнув и США к более решительной политике в этом направлении. Британии обойдётся "в копеечку" выход из Евросоюза, денег в бюджете на это нет, так почему бы не отобрать их у "русских"? Впрочем, деньги эти в любом случае будут конфискованы — или прямо сейчас, или потом, ибо, если удастся "завалить" Россию, все её большие и малые компрадоры деньжата свои потеряют, поскольку никогда не смогут никому на Западе доказать, что "заработали" их честным путём. Так западные суперкоррупционеры сожрут коррупционеров провинциальных, а косточки выплюнут.

Обвинение и ультиматум

Любой войне, в том числе экономической или гибридной, которая, как опасаются в Лондоне, может привести однажды к "горячей фазе", должна предшествовать подготовка общественного мнения. Собственные, даже агрессивные и противоправные цели должны выглядеть в глазах своего народа правыми и справедливыми. Желательно вообще представить дело так, как будто это на тебя напал враг. В последние месяцы с этими целями британскими властями проводилась массированная артподготовка.

Для официального объявления гибридной войны России не хватало только одного — "человеческого измерения" и демонстрации уже на чисто обывательском уровне чудовищного русского коварства, которое не должно остаться безнаказанным. Этой последней каплей и стала провокация с Сергеем Скрипалем, которого вместе с дочерью Юлией и ещё несколькими случайно подвернувшимися злоумышленникам ни в чём не повинными британцами "русские" отравили опасным нервно-паралитическим веществом из своих "боевых" арсеналов. Подразумевается, что каждый мог оказаться на их месте, а вся эта история в целом — casus belli. Никакое "расследование" можно было бы и не проводить: всё и так ясно.

"Теперь ясно, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. Это часть группы нервно-паралитических веществ, известных как «Новичок»", — заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Тереза Мэй.

Премьер подчеркнула, что "на основании точной идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в оборонной, научной и технологической лаборатории в Портон-Дауне мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать".

В этой фразе сказано куда больше, чем хотела сказать Мэй, политик очень слабый и проваливающий всё, за что берётся. По её словам, анализы проводились в секретной лаборатории в Портон-Дауне, который находится совсем рядом с Солсбери, где отравили Скрипаля. Такое соседство весьма подозрительно. А чего стоят её слова о том, что "Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать"! Ведь это говорит о том, что речь идёт о технологии прошлых лет, которая могла оказаться где угодно, например, на Украине, как и создавшие её ученые, некоторые из которых, как сообщают западные же СМИ, проживают сейчас в США. Иными словами, это — лжедоказательство. Это — подозрение, гипотеза, но не доказательство, хотя в условиях организованной на Западе антироссийской истерии оно, похоже, и не требуется. Русские априори виновны во всём, в чём их обвиняют.

Поэтому-то Мэй без смущения продолжала: "Правительство установило, что Россия с большой долей вероятности причастна к произошедшему с Сергеем Скрипалем, который был отравлен 4 марта и с тех пор находится в критическом состоянии". По её словам, "существуют только два правдоподобных объяснения" произошедшего с экс-полковником ГРУ: "либо это были прямые действия российского государства против нашей страны, либо российское руководство потеряло контроль над этим катастрофически вредным нервно-паралитическим веществом и позволило ему попасть в другие руки". В общем, при любом варианте виновата Москва, якобы допустившая "неизбирательные и безответственные действия" против Британии.

Отталкиваясь от этого "факта", Мэй совершенно провокационным образом потребовала от России до конца вторника, 13 марта, предоставить секретную информацию о производимых в ней нервно-паралитических веществах.

В среду, по словам Мэй, британское правительство "детально рассмотрит ответ России". Она почему-то надеется, что Россия решит сыграть роль в этом фарсе, но не уверена в этом. Поэтому и анонсировала следующее: "Если не будет предоставлено вызывающего доверия ответа, мы заключим, что эти действия являются противозаконным использованием силы со стороны России в отношении Соединённого Королевства. Тогда я вернусь в эту Палату, чтобы определить целый набор мер, которые мы предпримем в ответ". Короче, Россию будут наказывать за то, что ей бездоказательно приписали.

Британские СМИ спекулируют о последствиях

Газета The Guardian пророчит высылку российских дипломатов, "заморозку" (какое лицемерие!) активов связанных якобы с Кремлём российских бизнесменов и чиновников, которые не смогут доказать законность происхождения своих средств. Всё это и прописано, кстати, в законе "О криминальных финансах", который вроде бы направлен против всех иностранных коррупционеров, но будет применяться прежде всего против российских. Одна из основных целей антироссийской истерии и заключается, собственно, в том, чтобы остальные не опасались, что также могут пострадать от применения этого давно назревшего закона, и что они могут продолжать прятать свои денежки в Англии, которая сегодня и живёт неплохо во многом благодаря укрывательству краденного коррупционерами и преступниками со всего мира.

The Guardian, однако, при этом не исключила, что те "русские", которые причастны "к нарушению прав человека", могут и не отделаться конфискацией активов и денег. Газета прозрачно намекает, что их ожидает нечто худшее. По-видимому, имеются в виду те, кто не поддерживает западных ставленников, претендующих на власть в России. The Guardian пишет, что британские официальные лица проигнорируют ЧМ-2018 в России, называет в качестве возможных ответных мер объявление России спонсором терроризма. Это будет означать, помимо различных экономических санкций, прекращение выдачи виз и возможное отключение по представлению Лондона российских банков от международной системы банковских расчётов SWIFT. Газета отмечает, что Лондон будет вовлекать другие страны в "борьбу с российским влиянием", усилит присутствие НАТО у российских границ и будет всячески способствовать приёму Украины в Североатлантический альянс.

Старейшая лондонская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в кабинете министров пишет о возможности массированной кибератаки Британии на Россию, хотя на Западе такое сегодня считают равносильным объявлению войны. Источник газеты почти не сомневается в том, что "вредоносные операции в компьютерных сетях" будут частью ответа Лондона на инцидент в Солсбери. Эта хорошо информированная газета сообщила, что Минобороны и Центр правительственной связи ускорили разработку совместной вредоносной программы для атаки "на компьютерные сети Кремля и сайты, публикующие фейковые новости, и «продукцию» фабрик кибертроллей".

The Sunday Telegraph подтверждает, что Британия намерена ввести жёсткий санкционный режим в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении "прав человека". По данным издания, глава МИД Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились, что Лондон введёт свою версию так называемого акта Магнитского, что будет практически означать невыдачу виз и "заморозку" активов фигурантов санкционного списка.

Деньжата на Brexit

Что это, как не усиление закона "О криминальных финансах", который позволяет отбирать на легальных основаниях у нежелательных иностранцев "богатство необъяснённого происхождения"? Британские власти уже получили право изымать "подозрительные" объекты недвижимости смешной стоимости, если собственник (бенефициар) не может объяснить источник происхождения средств на их покупку. Недвижимость будут изымать у "политически значимых" лиц и у тех, кто имел отношение к серьёзным уголовным правонарушениям. Закон предусматривает, в частности, ответственность для компаний и партнёрств в виде штрафа, а также субсидиарную ответственность за содействие в уклонении от уплаты налогов (как в своей стране, так и за рубежом). Размеры штрафов не ограничены. Вот вам и деньжата на Brexit, даже на десяток Brexit. Любая сумма, которую потребуется уплатить на выходе, будет покрыта из этого неиссякаемого источника внебюджетных средств.

Британские СМИ пугают соотечественников: инцидент в Солсбери далеко не единичный. За последние годы в стране произошли 14 подозрительных смертей, к которым может быть причастна Россия. Таким образом, на Москву вешают внутреннюю вендетту и сведение счётов, а то и нежелание содержать из-за потери интереса сбежавших из России лондонских сидельцев, заботливо поначалу пригретых — по старой традиции — самими британскими властями. Именно в Лондоне был основной штаб будущих разрушителей России, там, под крылом кураторов и спонсоров, проходили в основном зарубежные съезды РСДРП.

Речь идёт сейчас, в частности, о таких фигурах, как экс-олигарх Борис Березовский, предприниматель Александр Перепеличный, грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили (враг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили), один из основателей нефтяной компании ЮКОС и партнёр высланного олигарха Михаила Ходорковского Юрий Голубев и т. д. В общем, англичане собрали у себя грязную, но очень денежную, тесно связанную с криминалом пену, а ответственной за их время пребывания на этом свете назначили Россию. Как мило. Один или группа бандитов кого-нибудь уберут, а виновата в этом будет Москва.

Международный фронт против России

Но и это ещё не всё. Лондон, ничего не доказав, приступил к сколачиванию международной коалиции для поддержки Британии в конфликте с Россией. Как утверждает офис британского премьера, Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон договорились совместно реагировать на "агрессивное поведение России". Президент Франции якобы осудил за это Москву, выразил "солидарность" с Лондоном.

Евросоюз также обещает Лондону "проявить солидарность с Великобританией" по делу об отравлении Скрипаля и его дочери. "Мы очень озабочены ситуацией. Великобритания может рассчитывать, что ЕС проявит солидарность в этом деле", — заявил в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис по прибытии на заседание Совета ЕС по экономике и финансам. Правда, это не самый высокий уровень в сообществе, и сегодня — до прояснения ситуации с британским ультиматумом России — серьёзной официальной реакции со стороны Брюсселя не ожидается.

Зато в США с радостью ухватились за эту провокацию. "Мы абсолютно уверены в расследовании Великобритании и её оценках о возможной ответственности России за атаку с применением нервно-паралитического вещества, которая произошла в Солсбери на прошлой неделе",— заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Он сообщил, что всё это время американские должностные лица находились в контакте с британскими коллегами, а он сам провёл телефонный разговор с Джонсоном, и эти контакты будут продолжены, как и "тесная координация наших ответных шагов". Глава Госдепа пообещал "серьёзные последствия" для заказчиков и исполнителей этого преступления.

Имитируя негодование, Тиллерсон подчеркнул: "Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, никогда не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия, как предполагается, вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, а теперь и в Великобритании Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан".

Что слышно из Москвы

Комментируя высказывания Мэй, официальный представитель МИД России Мария Захарова называет происходящее "цирковым шоу", предупредив, что Лондон приступил к очередной информационно-политической кампании, основанной на провокации. Захарова призвала британские власти раскрыть итоги расследования дел Литвиненко, Березовского, Перепеличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле, и перестать бездоказательно обвинять Россию.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал обвинения Мэй в адрес Москвы доказательством деградации британской юстиции и демонстрацией в отношении России "тотальной презумпции виновности".

Президент России Владимир Путин посоветовал британцам: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать". Как разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ситуация с отравлением бывшего полковника ГРУ Скрипаля не является вопросом России: это британский шпион, происшествие с ним случилось на британской территории, и "это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более — руководства Российской Федерации".

Что имеем в сухом остатке?

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Циничную провокацию, скроенную на манер обвинений сирийских властей в применении химического оружия против собственного народа, угрозы наказать Россию и ультиматум, который будет в ближайшие часы Москвой с презрением отвергнут.

Это будет означать резкое взвинчивание планки конфронтации с Западом, пытающимся сдержать развитие России, но который, похоже, лишь поможет его ускорить. В практическом плане это будет означать то, о чём давно предупреждал российскую "элиту" Путин: забирайте, пока не поздно, свои запрятанные на Западе деньги и вкладывайте их в Россию, иначе "партнёры" всё отберут. Чему мы и становимся сейчас свидетелями. Путин снова оказался прав.

И самое важное

Если кто-то в создавшейся предвоенной ситуации ещё не решил, идти ли ему на президентские выборы, то теперь любой гражданин сделать это просто обязан, независимо от того, как он относится к действующей российской власти. На Западе в таких случаях говорят: "My country, right or wrong". Нам же и говорить ничего не надо, так как Россия, как видно невооружённым глазом, — жертва провокации, и она права. Поэтому надо просто прийти.

Латышев Сергей

