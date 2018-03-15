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Вашингтон приготовил "бойкот-меню" для российских избирателей

Четверг, 15 Марта 2018 08:00
Вашингтон приготовил &quot;бойкот-меню&quot; для российских избирателей Фото из открытых источников

Чем ближе день выборов президента РФ, тем сильнее истерия Запада по этому поводу. Несистемная оппозиция с подачи западных спонсоров прибегла к последнему оружию против Кремля – сделать явку на выборах ниже 45%. Так она намерена лишить легитимности претендующего на переизбрание Владимира Путина

 

Осознавшая обреченность своей позиции и неспособность не то чтобы победить, а даже получить какие-то проценты на президентских выборах, "несистемная оппозиция" с подачи своих заокеанских кураторов прибегла к наиболее удобному оружию. Здесь не нужно общаться с народом, представлять свою программу, которая решит существующие проблемы. Лозунг простой – "бойкот". Его главная цель – снизить явку избирателей, что добавит "ложку дегтя" в результаты.

 

Сторонники бойкота делают ставку на явку ниже 45%, объясняет зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своей сегодняшней статье:"Вашингтон намерен утверждать, что реальная явка на российских выборах была якобы не выше 45 процентов (какой бы высокой она не оказалась на самом деле). Подобная ставка вполне объяснима. Для того, чтобы утверждать – "власти РФ поддерживает меньшинство" им необходима явка менее 50%. Но если это будет, скажем 49,99% то такого рода ложь не окажется слишком убедительной".

 

Климов указывает на то, что "статистическая погрешность" на выборах составляет плюс-минус 5 процентов. Если явка составит 45%, то, ссылаясь на эту погрешность, ее можно будет трактовать как 50%.  Сенатор отмечает, что идеи "не ходить на выборы" активно распространяются рупорами американской пропаганды, как "Радио Свобода", и подхватываются "несистемной оппозицией".

 

В январе руководитель федерального штаба политической кампании Алексея Навального Леонид Волков дал интервью Русской службе "Голоса Америки", финансируемому Конгрессом и признанному в России иноагентом. Рассказывая о планах провести "забастовку избирателей", Волков разъяснил суть кампании по бойкоту выборов: "Мы … понимаем, что для Кремля это (ниже 40-45%) абсолютно неприемлемый показатель. Им же надо рассказывать историю о том, что “Путин – президент всех россиян”,  …, и поэтому они, как известно, ставят задачу "70 на 70", то есть 70% явки и 70% голосов – за их кандидата. И, как я уже сказал, реальная явка типа 40-45% будет, безусловно, воспринята ими как серьезное поражение".

 

Распространением агитации с целью дискредитации вероятной победы Путина, которую, надо сказать, западные СМИ пророчат громче, чем сторонники российского президента, занимаются не только американские, но и европейские медиа. Сегодня, 12 марта немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle выпустила статью "Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России".

 

В "бойкот-меню" DW российскому избирателю предлагает пять методов того, как выразить протест против выборов. Среди таковых: 1) испортить бюллетень, 2) забрать бюллетень с собой, 3) получить открепительное удостоверение, но не пойти голосовать и 4) проголосовать за кандидата, который вызывает меньше негативных эмоций. Однако, к своему сожалению, немецкое агентство вынуждено признать, что перечисленные методы хоть и уменьшают голоса Путина, но чисто технически повышают явку. А это то, против чего борется "несистемная оппозиция" и Навальный. В такой ситуации "самым легким" и оптимальным вариантом остается метод №5 - "не ходить на выборы", который понижает явку и обесценивает победу Путина.

 

Кому же выгодна низкая явка на выборах президента России? Внутри страны  тем, кто бегает за советом в иностранные посольства, получает деньги и поддержку от западных чиновников, фондов и НКО. Но это лишь "рука", "голова" находится за океаном. Речь не о Вашингтоне и США, а о группе лиц, которая, по словам Климова "командует США и всем послушным американцам миром" и видит в России угрозу своей глобальной гегемонии.

 

Мотивы американского истеблишмента просты – если не можешь предотвратить переизбрание Путина, то сделай его очередное избрание "нелегитимным".

 

"В то же время в Вашингтоне понимают, что им не удастся повлиять на выбор нашего народа 18 марта 2018 г. (соответствующие социологические исследования проводились на территории РФ в т.ч. по заказу Госдепа и Пентагона). Зато они могут создать пропагандистскую иллюзию низкой явки на президентских выборах и на основании заведомо ложных утверждений поставить вопрос о "нелегитимной власти в России". Затем, опираясь на подобные фейки появляется "логическое основание" требовать досрочных президентских выборов и попытаться провести дело по украинскому сценарию 2014 г",- отмечает Климов.

 

В такой ситуации единственный выход для тех, кто дорожит целостностью России - прийти на избирательные участки 18 марта и предотвратить, таким образом, пропагандируемый подручными Вашингтона бойкот выборов..

Гасанов Камран

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Россия выборы президента России2018

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