"Кадровая революция" в Вашингтоне - для России хороших новостей нет

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Произошедшие в высших эшелонах власти США стремительные перемены, однозначно "отзовутся" на взаимоотношениях Америки со всем миром. Однако, нас в данном случае интересует - что "кадровая революция", устроенная Трампом может принести России? Увы, ответ тут однозначно неутешительный.

Само по себе назначение на пост Государственного секретаря выходца из ЦРУ (впервые в истории США!), выпускника Вест-Пойнта, достаточно знаково. Планируя заниматься в первую очередь, внутренними делами, "делая Америку снова великой", такие назначения не делают. Похоже, Трамп все-таки окончательно склонился к идее "возвеличивания" США за счет других стран. Помпео известен крайне непримиримой позицией относительно Ирана, кардинально отличающейся от взглядов на Этот вопрос псвоего предшественника. Вот несколько определений, которые Майк Помпео давал в разное время Ирану: "крупнейший в мире спонсор терроризма", "деспотичная теократия" и "вредоносная империя, наращивающая мощь и влияние на Ближнем Востоке".

В отношении Северной Кореи дела у Помпео обстоят еще хуже. Он просто-напросто вполне открыто выступал и выступает за насильственную смену власти в этой стране - надо понимать силами вверенной ему до вчерашнего дня "конторы", в этом деле куда как поднаторевшей: "Было бы замечательно добиться денуклеаризации Корейского полуострова, убрать с него оружие, однако наибольшую опасность представляет тот, кто его сейчас контролирует. Надеюсь, мы найдем способ отделить режим от этой системы." Куда такие воззрения Госсекретаря могут завести едва-едва начавшие налаживаться отношения США и КНДР - догадаться нетрудно.

Впрочем, мы отвлеклись от главного. Сказать, что отношение Помпео к России - негативное, не сказать ничего. При этом он, пожалуй, не является махровым, так сказать, зоологическим русофобом вроде Маккейна. Отнюдь - Помпео просто видит в России врага. представляющего угрозу для США самим фактом своего существования. И твердо намерен идти в борьбе с таковой до конца. Впрочем, предоставлю вам делать выводы самостоятельно - исходя из подборки самых ярких цитат Помпео о России:

Не вижу серьезных доказательств тому, что Россия стремится победить Исламское государство.

Они занимаются этим на протяжении безумно долгого времени. Десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию.

Неважно, российская она или советская, но мы по-прежнему сталкиваемся с угрозой, исходящей от русских. Мы обязаны отодвинуть, победить ее, работать для того, чтобы сделать ситуацию наиболее болезненной для них

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Мы живем в мире, где у русских есть большой ядерный потенциал и при этом они укрепляют свои позиции в Сирии. Они забрали Крым у Украины. Они любят приставать к Америке и ищут любое место в мире, где могут усложнить нам жизнь, а у Америки есть обязанность сопротивляться этому.

Россия вновь начала агрессивную политику, напав на Украину и оккупировав ее. Она представляет угрозу для Европы.

Наша оценка намерений Владимира Путина не изменилась. Он продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза. Он намерен вернуть бывший СССР к величию и славе. С этими мыслями он просыпается каждый день, а второй его мыслью является переизбрание.

Все сказанное российским президентом не было удивительным для ЦРУ. Мы следим и отслеживаем все это очень внимательно, и заверяем как министерство обороны, так и американцев, что у нас есть правильное понимание российских программ. Мы уверяем, что американский народ может спать спокойно. Наша безопасность способна справится со всеми атаками.

Не правда ли - крайне опасное сочетание: резко негативное отношение к нашей стране и твердая уверенность в том, что Америке она "ничего не сделает"? Более того - одной лишь негативной риторикой в отношении России Помпео вовсе не ограничивается. имеется информация относительно того, что совсем недавно - 8 марта Помпео был с тайным визитом на Украине - по приглашению главу СБУ Василия Грицака.В частности, он посетил "прифронтовые территории" на Донбассе. С какой целью? Если вспомнить просочившуюся в американском издании Bloomberg оговорку касательно того, что "ЦРУ наращивает возможности против России с 2014 года и отвело отношениям с Украиной высший приоритет", тайные визиты главы этой организации в "зону АТО" приобретают крайне зловещий смысл.

В этом контексте не менее знаковым выглядит и приход на место Помпео в Лэнгли "бабушки-палача" - Джины Хаспел, крайне одиозной фигуры, чье имя в США не склонял только самый ленивый политик. Впрочем, не только в Америке - 7 июня 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека призвал генерального прокурора Германии выдать ордер на арест Джины Хаспел по обвинениям в применении пыток в отношении подозреваемых в терроризме.Никто ее, правда, арестовывать не стал - и вот сегодня дама, чья профессиональная деятельность вкратце укладывается в определение: "пытки и казни", возглавила ЦРУ.

Надо понимать, что волей-неволей деятельность любой "силовой структуры" в мире начинает со временем (а то - и сразу), "давать крен" в сторону "специализации" того подразделения к которому принадлежал человек, вставший у ее "руля". Специализацией Хаспел всю ее карьеру были тайные операции и , скажем мягко, прочая "грязная работа", причем, зачастую именно наиболее кррвавые и неприглядные ее аспекты. В 2002 году Джина Хаспел стала одной из создательниц программы ЦРУ по учреждению по всему миру тайных тюрем и возглавила такую тюрьму, расположенную в Таиланде - так называемый "Кошачий глаз", в которой творились ужасы, способные посрамить и Стивена Кинга. Вообще же послужной список Хаспел украшают такие должности, как заместитель директора Национальной секретной службы по внешней разведке и тайным операциям и начальник штаба директора Национальной секретной службы.

При этом бывшие коллеги говорят об "огромном зарубежном опыте" нового директора ЦРУ. Интересно - сколько среди этого "огромного опыта" успешно проведенных "цветных революций" и прочих насильственных смен власти в различных странах? И не для проведения ли самой значительной подобной операции - в России, Хаспел получила свой пост? Если вспомнить о том, что Майк Помпео как раз всегда поддерживал самые отвратительные методы в действиях ЦРУ - вплоть до широкого применения пыток и "устранений" неугодных, перспективы вырисовываются жутковатые.

Вряд ли России стоит лить слезы о безвременно ушедшем с поста Рексе Тиллерсоне, ну никак не подпадавшем под определение ее друга, однако, с большой долей уверенности можно предположить, что нынешняя "кадровая революция" в Вашингтоне вовсе не пойдет на пользу российско-американским отношениям, и без того находящимся на самом низком уровне.

Александр Неукропный специально для Planet Today