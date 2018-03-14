Сорос: До банкротства России осталось 3 недели

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Именно такую нелепую мысль выразил одиозный финансист из США Джордж Сорос в своей публикации в уважаемой, казалось бы, британской газете Guardian.

По мнению американского олигарха, в 2017 году в России должен был разразиться экономический и политический кризис. И в этом случае нашей стране неизбежно грозило бы банкротство.

Лучший способ защиты — нападение

К счастью, этого не случилось, хотя прошло уже не три недели, а три месяца. Но поражают в публикации Сороса, даже не его прогнозы. Одиозный миллиардер обвинил Россию в бомбежке мирных городов Сирии. Хотя всем, кто следит за ситуацией в САР, хорошо известно, во-первых, что именно американские ВВС утюжат населенные пункты с мирным населением этой арабской республики, сваливая ответственность на Москву. А во-вторых, США вторглись в Сирию еще за год с лишним до законной операции российских ВКС.

И уж совсем неожиданным стало утверждение Сороса о том, что: «как только у Путина появилась возможность ускорить распад ЕС, он тут же ухватился за эту возможность» (как следует из статьи Сороса в Guardian). И с этой целью он якобы направил (?) поток беженцев в Европу. Что это: маразм выжившего из ума человека или эксцентризм теряющего моральные ориентиры стареющего миллиардера? Кто, как не он сам, предложил в 2015 году свой план наводнения Европы мигрантами с Ближнего Востока, что уже который год дестабилизирует там обстановку и по сути разрушает Старый Свет изнутри? Ведь именно финансируемые Соросом структуры и организации нелегально завозят в Европу сотни тысяч мигрантов.

«ИГИЛ* и Аль-Каида** обнаружили ахиллесову пяту западной цивилизации — страх смерти — и научились ее эксплуатировать…», — цитируем далее публикацию в Guardian. — И этой «угрозе, исходящей от путинской России, будет трудно противостоять». Самое печальное, что «испуганное» (судя по словам Сороса) западное общество воспринимает этот бред всерьез. Что ж, громче всех «лови вора!» кричит сам «вор» — гражданин США. Страны, чьи военные в Сирии уже не раз уличались мировым сообществом в покровительстве и защите бандитских формирований, а также выводе из-под бомбежек боевиков исламских радикальных группировок, а попросту говоря, террористов.

Зачем Пентагон делает это? Но ведь делает же: как говорится — на вырост. Чтобы иметь страшилку для «цивилизованного» западного мира в виде террористической угрозы и, соответственно, дополнительный бюджет — для борьбы с нею.

Для чего же «России нужно разваливать Евросоюз»? По словам Сороса, «человека, сломавшего Банк Англии», это «самый эффективный способ, которым путинский режим может избежать краха». То есть, все, что олигарх проделал с европейской экономикой, он теперь сваливает с больной головы на здоровую — российскую. Вот уж действительно: лучший способ защиты — нападение.

Чем хуже, тем лучше

Чего же так боится этот одиозный миллиардер? Дело в том, что за последние годы его репутация в глазах мировой общественности упала «ниже плинтуса». Цветные революции, бунты и социальные протесты во всех частях мира (в том числе в России и на постсоветском пространстве), в которые Сорос вложил десятки миллиардов долларов, вызывают понятное отторжение его отнюдь не привлекательной личности. Кому же понравится, когда мир вот уже несколько десятилетий имеет дело с авантюристом и провокатором, для которого дестабилизация необходима, как воздух. Ведь именно в мутной воде таким «носителям демократии» удобней всего «ловить рыбку». А попросту говоря — делать большой бизнес на человеческих бедах, несчастьях, катаклизмах и крови людей.

Чего не будет делать ни один человек — даже животное? Правильно: гадить у себя дома. Но Сорос не совсем обычный миллиардер, хотя по эксцентричности ему, пожалуй, далеко до Трампа. Тем не менее, самое интересное, что этот господин успел насолить даже в собственной стране. Да так, что диву даешься. Дошло до того, что уже сами простые американцы начали полномасштабную акцию протеста против этого финансового спекулянта. Десятки граждан США подписались под петицией в адрес президента Дональда Трампа, требуя оградить их от общества этого одиозного олигарха.

Документ опубликован на глобальной платформе, где размещаются письма, воззвания, требования и обращения. В своей петиции американцы призывают лидера государства не просто исключить появление Сороса на территории США, но также запретить ему и его семейству заниматься в Америке бизнесом и вообще какой-либо деятельностью, в том числе и политической. Если эти требования возымеют юридическую силу, то Соросу грозят куда более серьезные санкции, нежели лишение американского гражданства и запрет на въезд в США. «Мы просим вас выдать ордер на его арест за то, что он подстрекал людей к участию в бунтах и беспорядках, — говорится в письме американской общественности. — Нельзя же позволять Соросу саботировать и разрушать нашу страну».

Чем же так досадил своим соотечественникам одиозный олигарх? Их мало интересует тот факт, что Сорос обрушил в 1992 году курс британского фунта стерлингов и «заработал» на этом миллиард долларов (за что он, собственно, и был прозван «человеком, сломавшим Банк Англии»). Зато их возмущает, что этот стервятник наживается на бедах рядовых американцев. Во время ипотечного кризиса 2008 года, например, когда миллионы соотечественников Сороса остались без самого необходимого — жилья и оказались на улице, сам финансовый спекулянт заработал на этой трагедии очередной миллиард.

Россия — «лакомый кусок»

И это далеко не единственный заработок удачного менеджера. Где Сорос — там беды, несчастья, трагедии и человеческие страдания. А как иначе еще охарактеризовать ситуацию с «незалежной», где американский «пострел» тоже успел отметиться. Ведь он сам бахвалился о том, что «Евромайдан-2013» и «оранжевая революция» 2004 года — его рук дела, на которых спекулянт хорошо погрел руки. Да и Россия, как и Украина, является еще одним лакомым куском для американского миллиардера, в развал которой он вложил большую часть своего состояния. Видимо, поэтому Сорос с нетерпением ждет банкротства нашего государства. А как же — на разрушении зарабатывать куда легче, чем на созидании. В этом-то вся его сущность.

Интересны комментарии, оставленные пользователями в адрес Сороса по поводу его страшилки о скором банкротстве России. Конечно, такие эпитеты, как «старый интриган», «паук», «трухлявый рептилоид», «моральный банкрот», «старуха Шапокляк», «клоун», «живой мертвец», «старый маразматик с манией величия» и другие, можно убрать в кавычки (что, собственно, и сделано). Но простым людям не запретишь выражать свое мнение. Вот, например, что думает об американском миллиардере пользователь «Сергей Владимирович»: «Скольким людям, пусть только детям, могли помочь его деньги?.. Но зачем продолжать желать зла? Эпоха прошла. Покайся, одумайся. Ан-нет. Метастазы ненависти к СССР-РФ не дают спокойно жить. Вот она — суть маленького, хоть и богатого человечишки».

Или spy59: «Мудрость приходит с годами, но иногда годы приходят одни». «Права истина, что с годами приходит мудрость, но чаще склероз. Вот у Сороса память слабнуть стала, все прошлым живет и нового не замечает», — вторит ему «Alexs.Hant».

Но есть и главное, о чем пишут… Андрей Пронин: «Такие, как Сорос, давно и бесповоротно вбили осиновый кол в „идеалы прагматизма“. Так нет же, все никак не могут примириться с новой реальностью. Теперь им осталось понять только то, что возрождение России уже не остановить никакими наездами на „Русский мир“». Его мысль завершает Владимир Громов: «Вся проблема иноземных покорителей в том, что они недооценивают русский народ. Ты можешь его угнетать, морить голодом, убивать, но настанет момент, и он погонит тебя до дома — пинками «под зад». На это можно возразить, что Сорос вроде бы не иноземный покоритель. Но сегодня вряд ли кто-то отважится вступить в открытое военное противостояние с нашей страной. Вот и пытаются противники «Русского мира» вкладывать миллиарды в разрушение России изнутри. Только вряд ли из этого что-то получится.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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