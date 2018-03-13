Вторник 13 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Климкин спешит на помощь Британии

Климкин спешит на помощь Британии

Вторник, 13 Марта 2018 15:56
Климкин спешит на помощь Британии Фото из открытых источников

У России не осталось шансов на то, чтобы укрыться от "праведного гнева" Запада за коварное отравление отставной шпионской козы барабанщика Скрипаля. На выручку Британской Империи уже спешит Украина - в лице своего главного уполномоченного по международным скандалам - главы МИД "нэзалэжной" Павла Климкина. Страшная сила...

 

Общаясь с журналистами сегодня, украинский главдипломат сделал  заявление - столь же громкое, сколь и фантастически косноязычное:

 

"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет. Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять. Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится!"

 

Правда, непонятно - чего тут еще расследовать? Климкин же уже все расследовал, все решил и твердо знает, кто виноват! Так и пишет: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие". Он уже лично обнюхал все следы и досконально выяснил - куда они ведут. куда там убогим Скотленд Ярдам со всякими захудалыми МИ-6! Джеймсбонды могут утереться - на сцену выходит Климкин!

 

Главное, при этом не вспоминать о том, что на самой Украине пока что не сподобились раскрыть и расследовать ни одно из великого множества совершенных там начиная с 2014 года "громких" преступлений - в том числе, и убийств. Журналисты, политики (в том числе, кстати и "мутные" перебежчики из России), общественные деятели - их на Украине отстреливают и взрывают, не балуясь со всякими изысками вроде непонятной отравы. "Свои преступления" Украина с алкоголиком-генпрокурором и клоунами-полицейскими раскрыть не в состоянии, но Британии поможет! 

 

Впрочем, скорее всего речь идет о самом действенном ноу-хау "нэзалэжной" в области  проведения "расследований" попросту немедленно объявлять ЛЮБОЕ преступление "происками Кремля" - и точка! Так этому британцев и учить не надо - сами умеют. С другой стороны - рьяные демарши Климкина могут, помимо общей и постоянной его психической нестабильности объясняться еще и тем, что Украина тщательно пытается замести совсем другие следы отравления экс-шпиона. Те, которые приведут как раз на ее территорию!

 

Недаром же  депутат Госдумы России Николай Ковалев заявил, что нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием "Новичок"  вполне  могло храниться и на территории Украины: "С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след. А выгодоприобретатели - Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором."

 

Между прочим, если вспомнить о всяких интересных моментах - то о "всплывающих" в Северной Корее украинских ракетных технологиях, то об украинском же оружии, с удручающей регулярностью обнаруживающемся  по всему миру в зонах локальных конфликтов и странах, на которые наложено оружейное эмбарго, то версия господина Ковалева вынлядит более, чем логичной. Так что же - на Климкине банально "шапка горит"?

 

Конечно же, речь в данном случае идет о старой, как мир, схеме - "кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку". Стоило Климкину закукарекать на правильную тему "отравления", и тут же "закуковало" посольство Великобритании на Украине - на его официальном сайте "вдруг" появилось очередное нелепое и наглое требование к России:

 

"Россия продолжает нарушать международное право. Великобритания призывает к немедленному освобождению всех украинских политических заключенных, которые были перевезены в Россию, и возвращению их домой." Как видим, "прогиб" Климкина" оценен и засчитан.

 

А может, у этого величайшего дипломата современности вообще совершенно другой интерес?! Возможно, Климкин защищает интересы Британскойимперии, не щадя себя с иным, дальним прицелом? Может он в рыцари короны метит?! А что?! Учитывая то, что это титул стали в Британии присваивать уже кому ни попадя, вплоть до музыкантов нетрадиционной ориентации и заокеанских актрис, то шансы у украинского министра определенно есть!

 

Представляете, как феерично будет звучать: сэр Паша Климкин! Истинный рыцарь современной Британии...

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Британия Россия отравление Скрипаля Украина Климкин

Главное за сутки
Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место будет назначен Майкл Помпео. Помпео до сегодняшнего дня являлся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в…
Генштаб РФ поведал о намерении США нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску Генштаб РФ поведал о намерении США нанести ракетно-бомбовый удар по Дамаску Соединенные Штаты Америки планируют подвергнуть Дамаск ракетно-бомбовому удару — заявил сегодня глава Генштаба Российской Федерации Валерий Герасимов, отметив, что поводом для агрессии американцев в Сирии станет провокация, которую устроят подконтрольные…
Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Отравление Скрипаля: Посольство отвергло обвинения в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ У США и Великобритании нет доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили в посольстве России в США. "Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться.…

Читайте также
Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Если кто-то и рассчитывал в тайне на то, что США сделают хоть какие-то правильные выводы из послания Президента России Владимира Путина, адресованного всему миру 1 марта, то - зря. Америка…
Россия: работа над ошибками от Путина Часть 1 - Разоружение и развал Россия: работа над ошибками от Путина Часть 1 - Разоружение и развал Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для…
Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, по всей видимости, начал уже чувствовать себя "первым после Бога" (если только "после"), уже не только на Украине, но и во…
Полумесяц над Нотр-Да́мамом : Макрон сдает Францию мусульманам Полумесяц над Нотр-Да́мамом : Макрон сдает Францию мусульманам Не является секретом, что ряд факторов, в том числе и миграционная политика европейских стран, стали существенным толчком для все более усиливающейся дехристианизация всей Западной Европы. Так министерство по делам религии…
Фото
Тоннель любви в разное время года Тоннель любви в разное время года

В украинском городке Клевань находится очень романтичное местечко, получившее название "Тоннель любв...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок
В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.