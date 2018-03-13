Климкин спешит на помощь Британии

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У России не осталось шансов на то, чтобы укрыться от "праведного гнева" Запада за коварное отравление отставной шпионской козы барабанщика Скрипаля. На выручку Британской Империи уже спешит Украина - в лице своего главного уполномоченного по международным скандалам - главы МИД "нэзалэжной" Павла Климкина. Страшная сила...

Общаясь с журналистами сегодня, украинский главдипломат сделал заявление - столь же громкое, сколь и фантастически косноязычное:

"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет. Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять. Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится!"

Правда, непонятно - чего тут еще расследовать? Климкин же уже все расследовал, все решил и твердо знает, кто виноват! Так и пишет: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие". Он уже лично обнюхал все следы и досконально выяснил - куда они ведут. куда там убогим Скотленд Ярдам со всякими захудалыми МИ-6! Джеймсбонды могут утереться - на сцену выходит Климкин!

Главное, при этом не вспоминать о том, что на самой Украине пока что не сподобились раскрыть и расследовать ни одно из великого множества совершенных там начиная с 2014 года "громких" преступлений - в том числе, и убийств. Журналисты, политики (в том числе, кстати и "мутные" перебежчики из России), общественные деятели - их на Украине отстреливают и взрывают, не балуясь со всякими изысками вроде непонятной отравы. "Свои преступления" Украина с алкоголиком-генпрокурором и клоунами-полицейскими раскрыть не в состоянии, но Британии поможет!

Впрочем, скорее всего речь идет о самом действенном ноу-хау "нэзалэжной" в области проведения "расследований" попросту немедленно объявлять ЛЮБОЕ преступление "происками Кремля" - и точка! Так этому британцев и учить не надо - сами умеют. С другой стороны - рьяные демарши Климкина могут, помимо общей и постоянной его психической нестабильности объясняться еще и тем, что Украина тщательно пытается замести совсем другие следы отравления экс-шпиона. Те, которые приведут как раз на ее территорию!

Недаром же депутат Госдумы России Николай Ковалев заявил, что нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием "Новичок" вполне могло храниться и на территории Украины: "С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след. А выгодоприобретатели - Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором."

Между прочим, если вспомнить о всяких интересных моментах - то о "всплывающих" в Северной Корее украинских ракетных технологиях, то об украинском же оружии, с удручающей регулярностью обнаруживающемся по всему миру в зонах локальных конфликтов и странах, на которые наложено оружейное эмбарго, то версия господина Ковалева вынлядит более, чем логичной. Так что же - на Климкине банально "шапка горит"?

Конечно же, речь в данном случае идет о старой, как мир, схеме - "кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку". Стоило Климкину закукарекать на правильную тему "отравления", и тут же "закуковало" посольство Великобритании на Украине - на его официальном сайте "вдруг" появилось очередное нелепое и наглое требование к России:

"Россия продолжает нарушать международное право. Великобритания призывает к немедленному освобождению всех украинских политических заключенных, которые были перевезены в Россию, и возвращению их домой." Как видим, "прогиб" Климкина" оценен и засчитан.

А может, у этого величайшего дипломата современности вообще совершенно другой интерес?! Возможно, Климкин защищает интересы Британскойимперии, не щадя себя с иным, дальним прицелом? Может он в рыцари короны метит?! А что?! Учитывая то, что это титул стали в Британии присваивать уже кому ни попадя, вплоть до музыкантов нетрадиционной ориентации и заокеанских актрис, то шансы у украинского министра определенно есть!

Представляете, как феерично будет звучать: сэр Паша Климкин! Истинный рыцарь современной Британии...

Александр Неукропный специально для Planet Today