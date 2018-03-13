Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 2 - В ближнем круге

Фото из открытых источников

Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для страны ошибок, допущенных в первые годы после развала Советского Союза и чудом не приведших ее к краху.

На мой взгляд, именно под таким углом его и необходимо трактовать прежде всего - причем вовсе не только ту часть, что посвящена рассказу о невиданных ранее, не имеющих аналогов в мире ранее вооружениях. И, безусловно, оценивая годы, проведенные Владимиром Путиным "у руля" России, ни в коем случае нельзя забывать о том, сколько времени, сил, ресурсов, которые могли бы и должны были бы быть вложены в ее развитие, пришлось потратить на ликвидацию последствий не просто ошибок, а воистину преступных и безумных решений и действий, толкавший страну к пропасти. В первой части статьи мы говорили об ошибках в области "разоружения" России, едва не приведших к полному уничтожению армии и оборонной промышленности страны. Сегодня стоит коснуться просчетов, допущенных в свое время во взаимоотношениях России с бывшими "соседями" по так называемому "постсоветскому пространству".

2. В ближнем круге

Абсолютное большинство нынешний проблем России с бывшими "братскими республиками", некоторые из которых превратились в смертельных ее врагов, были заложены бездарнейшей "внешней политикой" (без кавычек в данном случае - ну никак!) российского руководства, совершенно ничего не сделавшего для того, чтобы если не спасти СССР хотя бы в неполном составе, то хотя бы создать на его месте достойное объединение "молодых государств".

Впрочем, и касательно Советского Союза... Его же просто сдали - без малейшей борьбы и даже, как будто, с облегчением. Каждый из пропивавших в Беловежской пуще великую страну хряков стремился лишь побыстрее дорваться до собственной кормушки - отныне автономной и находящейся в его безраздельной собственности. Все разговоры о том, что "народ хотел распада СССР - наглая ложь. Напомню о том, что ,в марте 1991 года состоялся референдум, на котором проголосовало за «сохранение СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных республик» более 76 % от числа принявших участие в референдуме (в том числе более 70 % в РСФСР и в Украинской ССР).

Союз мог быть сохранен - пусть без Прибалтики, возможно, некоторых среднеазиатских и кавказских республик (которые, вполне возможно, впоследствии вернулись бы в него добровольно или же в соответствии со сложившимися обстоятельствами). Однако, для того, чтобы это произошло "у руля" должны были стоять совершенно другие люди. Какие? Не могу удержаться от того, чтобы привести мысли по поводу разрушения именно тех людей, которые, окажись они тогда у власти, скорее всего, спасли бы его:

"Прежде всего, следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию. (2005 год)

Я часто слышал критику в свой адрес по поводу того, что я сожалею по поводу развала Советского Союза. Во-первых, и самое главное, заключается в том, что после развала Советского Союза 25 миллионов русских людей в одну ночь оказались за границей, и это реально одна из крупнейших катастроф XX века. (2018 год)" - это, конечно, президент России Владимир Путин.

"Развал Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой 20 века, в первую очередь, из-за разрушения существовавшей системы биполярного мира. Многие надеялись, что окончание «холодной войны» станет избавлением от больших военных расходов, а высвободившиеся ресурсы будут направлены на решение глобальных задач — продовольственных, энергетических, экологических и других. Но эти ожидания не оправдались. На смену «холодной войне» пришла ещё более ожесточенная борьба за энергоресурсы. По сути, начался новый передел мира. В ход идут любые средства, вплоть до оккупации независимых государств" - это Президент Белоруссии Александр Лукашенко

А вот и голос представителя "конечных бенефициаров" гибели Советского Союза: "Россия, являвшаяся до недавнего времени созидателем великой территориальной державы и лидером идеологического блока государств‑сателлитов, территория которых простиралась до самого центра Европы и даже одно время до Южно‑Китайского моря, превратилась в обеспокоенное национальное государство, не имеющее свободного географического доступа к внешнему миру и потенциально уязвимое перед лицом ослабляющих его конфликтов с соседями на западном, южном и восточном флангах. Только непригодные для жизни и недосягаемые северные просторы, почти постоянно скованные льдом и покрытые снегом, представляются безопасными в геополитическом плане" - это как раз приложивший громадные усилия к той катастрофе Збигнев Бжезинский

Создание в 1991 году СНГ было не более, чем полумерой. Цели Содружества Независимых Государств не были чётко определены, не было создано эффективных совместных органов. Сегодня оценки этого образования крайне неоднозначны и если оно и получило шанс превратиться в нечто действительно стоящее, встать серьезной, реальной силой в мировой геополитике и экономике, так только в последнее время. А по-другому и быть не могло - на фоне стремительной "сдачи" россией своих позиций, в том числе и крошечным "государствам- карликам, едва вывалившимся из союзного "гнезда".

Прибалтика потребовала, чтобы оттуда "убирались русские войска" - и они покорно убрались. При этом -оставив в неприкосновенности все военные базы (части) и огромное количество техники, вооружения, военного имущества. Именно оставленными тогда в Прибалтике советскими пулями убивают сегодня русских людей на Донбассе... В свое время в США поверить не могли в такую удачу - русские просто-напросто "слили" всю Прибалтику, не попытавшись даже дернуться! А ведь ни Латвия ни Эстония ни Литва тогда и близко не стояли ни около НАТО ни около "объединенной Европы". говорить об их шансах в случае вооруженного конфликта даже с тогдашней Россией не приходится.

Вообще "раздел" Советской Армии в те времена - это какое-то безумие! После распада СССР российской армии отошла самая многочисленная группировка войск – почти 3 млн. человек, 387 тысяч достались Украине, 238 тысяч – Белоруссии и 167 тысяч – Казахстану. Ладно бы - только это... Но громадные арсеналы, оставленные, как в Восточной Европе, в странах бывшего Варшавского договора, так и в бывших республиках СССР?! Эта ошибка "икается" по сей день не только России, но и всему миру - ибо нет ни единой, пожалуй, "горячей точки" и локального конфликта в нем, где оно бы не оказалось впоследствии - разворованное и проданное.

Особняком тут стоит оружие и военная техника "подаренные" Украине. По оценкам некоторых экспертов, стоимость такового лишь немногим не дотянула до 100 миллиардов долларов. И где все это оказалось впоследствии? В лучшем случае - в металлоломе. В худшем - в зонах военных конфликтов в Африке, Азии и еще Бог знает где. А какого лешего Ельцин принялся делить с Украиной "поровну" Черноморский флот?! К счастью, со временем удалось придти к более разумному решению: России передавалось 81,7% судов, Украине — 18,3%. И чем все закончилось?! Не правильнее было бы решать вопрос именно таким образом изначально?

Самое страшное - Россия, практически, никак не реагировала на стремительный рост агрессивной русофобии в той же Прибалтике, на Кавказе, Средней Азии. даже тогда, когда русских там стали просто убивать - исключительно за то, что они русские... Во множестве разгоравшихся на бывшем пространстве СССР локальных вооруженных конфликтах, как правило - межэтнических, Россия тоже, как правило, не сумела сыграть должной роли - арбитра и миротворца, с приобретением последующих геополитических выгод. Для этого нужно было мудрое политическое руководство и, конечно, мощная армия, которая как раз тогда стремительно разрушалась.

Россия не смогла на уровне международных договоров закрепить недопустимость вступления каких-либо из бывших республик СССР в НАТО. Даже не попыталась! За что сейчас и расплачивается. Агрессивной внешней политике США и, впоследствии Евросоюза, на постсоветском пространстве в реальности не противопоставлялось ровно ничего.Ярчайшие примеры - как Молдавия, так и Украина. Одна из них стоит на пороге поглощения Румынией, вторая - на пороге войны с Россией. Вот она - цена за геополитические просчеты.

Впрочем, неправильным было бы говорить только об ошибках "ельцинского периода". Увы, гибельная политика соглашательства и полумер пустила метастазы и в будущее. В 2008 году вполне реальным было не только "принуждение к миру" Грузии, но и избавление ее от преступного режима Саакашвили с заменой на пророссийское правительство. Однако, это сделано не было. Что в результате? Грузия сегодня становится все более антироссийской, вооружается "Джавелинами" и готовится вступить в НАТО. Недобитый Саакашвили с переменным успехом гастролирует по всему миру с антироссийскими проектами и уже поговаривает о возвращении к власти на родине.

Нежелание,а, возможно и неумение решать в "ближнем круге" вопросы жестко обернулись для России вполне конкретными проблемами сегодня - демаршами прибалтийских стран и Молдавии против "Северного потока-2", преследованием русскоязычного населения, расширением военно-политического влияния смертельных врагов России - США и НАТО и их выходом непосрелдственно к границам нашей страны. Об Украине и говорить нечего...

Первой серьезной "работой над ошибками" на этом направлении стал 2008 год и последующая поддержка Абхазии и Южной Осетии, хотя, как было сказано выше, к сожалению, тогда обошлись полумерами. Вторым знаковым моментом, показавшим, что руководство России делает все более правильные выводы из ошибок прошлого, стало 18 марта 2014 года. Именно этого России сегодня и не могут простить.

Вне всякого сомнения, окончательный раунд битвы за свой "ближний круг" для России только начинается. Тем более, что события на Украине давно уже вышли за рамки этого круга, породив целый ряд проблем уже в глобальных, геополитических сферах. Впрочем, о таковых мы поговорим в следующей части статьи.

Продолжение следует

Александр Неукропный специально для Planet Today