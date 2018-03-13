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"Дело Скрипаля" - зарин и "русские шпионки" снова в деле

Вторник, 13 Марта 2018 08:00
&quot;Дело Скрипаля&quot; - зарин и &quot;русские шпионки&quot; снова в деле Фото из открытых источников

Британия с остервенением продолжает раскрутку "дела Скрипаля". Убедившись, что мировая общественность проглотила порцию словесной мишуры вокруг достаточно хлипких и надуманных обвинений, премьер-министр Британии Тереза Мэй перешла ко второму этапу "дела" - угрозам и ультиматумам в адрес "главного подозреваемого". Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля, а так же  относительно того  попал ли газ в Британию случайно, или Скрипаль был намерено отравлен российской стороной.

 

Источники сообщают о том, что осужденный за предательство экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Запутанная история отравления сотрудника российских спецслужб, уличённого в сотрудничестве с британской разведкой, обрастает новыми подробностями.  Люди, стоящие за отравлением Сергея Скрипаля в Лондоне, явно не рассчитываели на то, что он выживет. Иначе нельзя объяснить стремительный рост версий в стиле остросюжетных боевиков и спекуляций в СМИ.

 

"Убрать по-тихому" не удалось, так что скандал, разгоревшийся накануне президентских выборов в России и чемпионата мира по футболу, решили использовать для дестабилизации международной обстановки и наращивания давления на Москву. 

 

Стереотипы на службе Её Величества 

 

Самый лучший способ направить общественное мнение в нужное русло — это использовать уже устоявшиеся в массовом сознании стереотипы. Так, британские СМИ уже вовсю трубят о некой женщине, попавшей в камеры видеонаблюдения за 20 минут до того, как Скрипаль и его дочь были обнаружены отравленными:  "Полиция искала БЛОНДИНКУ с красной сумочкой, которая попала в объектив камер видеонаблюдения за 20 минут до того, как бывший российских шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены отравленными". При этом больше никаких подробностей не сообщается.

 

Почему именно эту блондинку искала полиция, есть ли косвенные указания на то, что женщина могла быть причастна к отравлению, — неясно. Но процесс уже запущен, и люди начинают вспоминать аналогичные образы "русских шпионок", которые до этого всплывали в СМИ. И тут же появляется материал, напоминающий о том, что задержанного за предательство Скрипаля в 2010 году обменяли на знаменитую Анну Чапман. Образ опасной и роковой русской шпионки окончательно зафиксирован, и ни у кого уже не остаётся сомнений, что отравление Скрипаля и его дочери — дело рук именно Кремля. 

 

В качестве тяжёлой артиллерии выступает бывший командующий подразделением химической защиты британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. Устами отставного военного вбрасывается ещё одно слово, которое "на слуху" у западного обывателя, — зарин: "Все обстоятельства указывают на то, что это зарин. Он очень токсичен, и заявленные симптомы совпадают с эффектами от его применения".

 

В использовании зарина неоднократно обвиняли Башара Асада, а до этого — Саддама Хусейна. Обыватель помнит, что зарин используют "плохие парни" и диктаторы, и вкупе с образом загадочной русской шпионки всё укладывается в один сценарий. Однако если взглянуть на ситуацию критически, она предстаёт в ином свете. 

 

Химическая база за углом 

 

Мало кто из журналистов, занимающихся этой историей, пишет о том, что рядом с местом, где были обнаружены Скрипаль и его дочь, находится знаменитая военная лаборатория Портон Даун. Это заведение занимается изучением и разработками в области биологической и химической безопасности. Соседство весьма странное, особенно учитывая, что британские эксперты наперебой винят "московские лаборатории". Транспортировка химического оружия в Британию — задача непростая, учитывая беспрецедентные меры безопасности, которые предпринимаются Лондоном в последнее время. А вот получить ядовитое вещество в Портон Дауне отравитель мог запросто. 

 

Опасные связи 

 

Самая важная информация, которая по какой-то причине не особенно обсуждается ни в западных, ни в российских СМИ, — это возможная связь Скрипаля с Кристофером Стилом, который стоит за очередным "досье", обвиняющим Дональда Трампа в связях с Москвой. Об этом кратко сообщили лишь несколько изданий.

 

До того, как начать работать на клан Клинтонов, Стил был кадровым сотрудником британской разведки. Вероятно, через него Скрипаль узнал некие данные, которые могли провалить всю операцию по дискредитации Трампа. Нет ничего удивительного в том, что бывшего сотрудника российских спецслужб было решено устранить именно для того, чтобы он не передал эти данные окружению Трампа. Самому же Кристоферу Стилу стоит всерьёз задуматься о собственной безопасности: если данная версия подтвердится, есть вероятность, что он — следующий. 

 

Удар по России 

 

Вне зависимости от того, кто стоит за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, можно с уверенностью сказать, что эпизод используют для того, чтобы надавить на Россию. Так, глава британского МИД Борис Джонсон договорился с министром внутренних дел Эмбер Радд о разработке нового проекта санкций против Москвы по принципу "списка Магнитского". Некоторые уже успели назвать его "списком Скрипаля", и с большой долей вероятности название приживётся. Также есть вероятность, что Лондон будет бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдёт в России летом этого года.

 

Иными словами, мотивов отравить Скрипаля было в разы больше именно у британской стороны, которая этим скандалом убила сразу несколько зайцев. Москве же предатель, которого обменяли ещё восемь лет назад, вряд ли доставлял много хлопот.

Афанасьев Андрей

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Скрипаль Британия Россия Мэй

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