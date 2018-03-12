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Против "Северного потока-2" начат новый "крестовый поход"

Понедельник, 12 Марта 2018 08:30
Против &quot;Северного потока-2&quot; начат новый &quot;крестовый поход&quot; Фото из открытых источников

США и их сателлиты, похоже, с новыми силами начинают очередную кампанию по противостоянию строительству газопровода "Северный поток-2". На сей раз в авангарде атаки идут "прибалтийские тигры". Естественно,  при наличии в качестве самых  передовых застрельщиков Украины, и, как ни странно - Молдавии.

 

Главы парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали заявление, в котором высказались против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил спикер Сейма Польши Марек Кухцинский, написавший в Twitter: "Польша, Литва, Латвия подписали заявление о Nord Stream 2. Они выступают против строительства этого газопровода и просят общественность их поддержать". как уже было сказано, инициаторами идеи являются глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий и спикер парламента Республики Молдова Андриан Канду, которые 2 марта  подписали открытое письмо руководителям парламентов европейских стран относительно недопустимости строительства газопровода «Северный поток-2».

"Газопровод "Северный поток – 2" направлен на создание энергетической зависимости государств Европейского Союза от России", – говорится в этом письме. А украинский  спикер с особыми потребностями парубий еще и уточняет: "В этом письме "Северный поток – 2" оценивается как фактор дестабилизации, подчеркнуты попытки повлиять со стороны руководства РФ на европейские государства и ослабить наши страны".

 

Польский коллега Парубия, вне зависимости от отсутствия специфической медицинской справки, как видно, не особенно превосходящий его, как мыслитель выражает твердую надежду в том, что уж этой-то инициативой "Северному потоку-2" удастся, наконец, нагадить по-крупному:

"Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен... Один принцип – общая обеспокоенность о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость".

 

Смертельная борьба против "Северного потока-2" в Польше возведена сегодня уже в ранг государственной политики. Недаром же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не так давно заявлял: "Мы ведем активные действия и поддерживаем деятельность европейских институтов, которые имеют целью блокирование строительства Nord Stream 2". По глубокомысленному мнению этого политика, газопровод "нарушает европейскую архитектуру энергетической безопасности, а также принципы диверсификации, которые являются базой для энергетической безопасности Европейского Союза".

 

Впрочем, какое отношение нападки на "Сквкпный поток-2" имеют к собственному мнению равно как прибалтов, так и поляков, дает представление то, что весь данный  вой является ничем иным, как старательным исполнением нехитрой "пьесы" по нотам из Вашингтона. Вся нынешняя истерия, собственно, и началась-то после того, как соответствующее заявление было сделано заместителем Государственного секретарям США Джоном Салливаном :

 

"Соединенные Штаты выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины.Будущее, которое не будет зависеть от России, и не будет инструментом российской агрессии. По этой причине мы против газопровода "Северный поток-2", который на европейском континенте будет подрывать нашу цель диверсификации энергетики и энергетической независимости. Этот газопровод подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и экономику."

 

Причем, прекрасно понятно - в какой степени Америке плевать на "независимость Украины", от каковой США же и не оставили уже ни малейшего следа. Цель одна - нанести максимальный ущерб интересам России и захватить газовый рынок Европы для американского СПГ.

 

Что ж, крестовые походы, провозглашавшиеся под исключительно возвышенными лозунгами, всегда преследовали достаточно низменные и меркантильные цели.

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Северный поток2 Россия США Польша Украина Прибалтика

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