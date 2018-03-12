Сирийский водоворот: за кем останется победа?

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Анклав "душманов" в Восточной Гуте явно доживает последние дни. Территория, контролируемая исламистами, не только уменьшилась больше чем наполовину с начала операции "Дамасская сталь" 18 февраля, но и фактически оказалась разрезана в районе деревни Мисраба. Более того, концентрическими ударами правительственные силы отрезают и откусывают более мелкие кусочки территории бандитов, словно умелый повар нарезает картошку на кубики для жарки.

Восточная Гута. Сопротивление террористов выдыхается

Такие сведения приходят сегодня из Сирии, где последовательно и умело, с явными уроками советской и русской военной школы, ликвидируется анклав террористов.

Признаков близкой победы уже достаточно много. В то время как штурм позиций боевиков со стороны правительственных войск вёлся по всем правилам военной науки, хоть и с поправкой на Сирию и на полученный здесь опыт современной городской войны, - то контратаки их противников оказываются яростными, но беспорядочными. Да, "душманы", контролирующие Восточную Гуту с самого начала гражданского конфликта в Сирии, натренировались воевать – в том числе и друг на друге – весьма умело. И наносят правительственным силам довольно чувствительные потери.

Однако плетью обуха не перешибёшь, и признаки деморализации и дезорганизации в рядах весьма к тому же неоднородных соединений боевиков множатся. Увядает сопротивление вокруг важного центра – города Хараста, который вот-вот будет полностью окружён. Исламисты очищают от своего присутствия сельскую местность, желая, видимо, сосредоточить силы для более вязкого сопротивления в городах, рассчитывая, что протесты с Запада дожмут Москву и Дамаск, и те не станут добивать "басмачей". Появились сообщения о гибели главарей здешних группировок. Сами группировки перессорились: играющие в "умеренность" салафитские террористы из "Джейш аль-Ислам" объявили, например, что вышлют в Идлиб представителей запрещённой в России "Джебхат ан-Нусры". Но не факт, что для этого у них хватит сил, если даже и есть такое жгучее желание.

Наконец, сообщается и о символических проявлениях надвигающегося поражения боевиков: первая группа из 13 человек капитулировала и вместе с семьями отправилась из Восточной Гуты в Идлиб, как им уже давно предлагало сирийское правительство.

Африн. Курды тоже сдают позиции

Примерно в таком же положении, что и исламисты в Восточной Гуте, находятся сегодня, судя по поступающей из Сирии информации, курды в кантоне Африн на севере страны. Здесь (для чего, правда, никакой стратегической гениальности не требовалось, настолько очевидным был замысел турецких генералов) прежние вклинения в курдскую оборону разрослись и соединились. И теперь протурецкие отряды "Сирийской свободной армии" (ССА) вместе с турецкими бронетанковыми подразделениями завершили фактически классическое окружение курдских сил вокруг их столицы.

До неё, как сообщается, осталось пройти менее 5 км. Таким образом, оборона курдов схлопнется, и тем, кто не захочет капитулировать, останется только уходить на подконтрольную сирийскому правительству территорию. Где их, само собой, заставят разоружиться. А главное – ради чего курды и оказались в незавидном положении избиваемых всеми одиночек – власть над "своими" территориями нынешним курдским партиям всё равно придётся сдать. И не получить уже никогда.

В этой связи турки заслужили право отпраздновать в ближайшие дни свою стратегическую победу: сказали, что этим самым курдским партиям, которые в Анкаре считают террористическими, придётся убраться из Африна, а затем и с других территорий вдоль турецкой границы, - и добились своего. А значит, всем – курдам прежде сего, но и всем остальным тоже – придётся всерьёз относиться и к обещаниям Турции очистить от их боевых отрядов и политического руководства также территории в Манбидже, а далее – в Джазире и других районах сирийского Курдистана.

И вот тут на стратегическую победу турок грозятся наслоиться политические и даже военные трудности.

Нет, Дамаск, формального хозяина всей территории Сирии, можно в раскладе пока не учитывать. Тот, конечно, не забывает напоминать о необходимости соблюдения принципа сирийской территориальной целостности и бурчать, что Турция - агрессор, но не забывает также и того, что Африн, тамошние курды и те самые их "отряды народной самообороны (YPG) в самом начале войны, в 2012 году, отторгли этот район от Сирии и провозгласили там свою власть.

А в 2016 году и вовсе объявили о создании своей Федерации и фактическом объявлении суверенитета. Так что желать курдам победы Дамаску никак не с руки, а гордыня и, как видно, слабоватая политическая зрелость курдов не позволяют им признать над собой полную власть законного сирийского правительства – без всякой автономии и прочих сепаратистских изысков.

США готовы помочь курдам против турок?

И вот тут кое-кто из достаточно серьёзных обозревателей призывает очень внимательно присмотреться к тем шашням, что крутят с курдами США на левом берегу Евфрата. А оттуда приходят противоречивые сообщения.

Прежде всего, у курдов, похоже, нагло и откровенно отжимают контроль над захваченными ими нефтяными полями на левом берегу Евфрата. По принципу того мавра, что сделал своё дело. Власть над этими районами американцы последовательно передают так называемой "Новой сирийской Армии", которую сами же и создали и руководство которой жёстко укрепляют спасёнными ими от уничтожения командирами ИГ, запрещённого в России. Выходцам из данной террористической организации передаётся и гражданская власть на этой территории, занимающей больше четверти Сирии и крайне богатой нефтью.

Самих же курдов американцы едва ли не в открытую сколачивают в новые боеспособные подразделения, которые замотивируются на "освобождение своей земли" и на удержание территорий курдской Федерации от "захвата Асадом".

Кое-кто говорит даже, будто вот-вот американцы собираются двинуть эти отряды под Аль-Баб на прорыв и соединение с афринскими курдами. А что? Комбинация получается роскошной: боевитые и беспокойные, но зато простоватые курды массово утилизируются в боях с протурецкими и турецкими войсками. У Турции появляется новая головная боль на своих границах, зато на занимаемые американцами и их прокси-отрядами нефтеносные земли никто не претендует. Все заняты взаимным истреблением, в то время как американцы срочно укрепляют второе издание исламистского "халифата" на восточном берегу Евфрата. А уже если курдам из Джазиры удастся действительно потеснить турок и пробиться в Африн, то там могут расцвести всякие прочие многообещающие политические комбинации…

Одним словом, за этим сектором сирийского кровавого калейдоскопа тоже стоит внимательно следить. Ибо до курдов, похоже, так и не доходит, что американцы их уже использовали раз и выбросили, и что именно утилизация курдов и есть одна из подцелей американской политики в Сирии.

А пока на сцене остаются недалекие мавры, готовые играть в собственную утилизацию, - то отчего и не поиграть?

Покровский Александр

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