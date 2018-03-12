"Крымский вопрос" - кого конкретно Путин назвал сумасшедшими?

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В фильме «Путин», автором которого является российский телеведущий и журналист Андрей Кондрашов, Президент России дает окончательный и предельно конкретный в ответ на вопрос: "При каких обстоятельствах Крым мог бы вернуться в состав Украины"?. Не сдерживая себя, Владимир Владимирович называет тех, кто считает подобное возможным, "сумасшедшими". А вот о ком, собственно, конкретно идет речь?

Дословно цитата Владимира Путина звучит так: "Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда!" И эти слова адресованы всем тем, кто по сей день никак не может примириться с мыслью о том, что Крым - часть России. Неотъемлемая и вечная, не являющаяся предметом какого-либо торга и "договорняков" на любых уровнях. В первую очередь, понятно, в ряды умалишенных попадают украинский президент Петр Порошенко, не устающий раздавать обещания о "сокром вовзрате Крыма" и остальные представители постмайданной "власти", имеющей право называться разве что киевской хунтой, пытающиеся продвигать все ту же бредовую идейку.

Особняком тут, конечно стоят наиболее "крымско озабоченные" террористы и провокаторы из "меджлиса"*. Этим - место в палате для самых буйных. Ну, а куда ж их - после таких заявлений, как сделал главарь этой банды Рефат Чубаров: "Все россияне должны знать о том, если у них где-то там есть намерения или, не дай бог, если они это уже их осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, оккупированный Россией. Они должны знать, что они будут обязаны уехать. Другого подхода просто быть не может!"

Впрочем, Чубарову уже вполне профессионально ответил постоянный представитель Президента России в Крыму Георгий Мурадов: "Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло!"

Но, тем не менее, и диагноз от Владимира Путина адресован ему тоже - однозначно. С другой стороны, ни порошенки, ни чубаровы не тявкали бы в сторону Крыма так заливисто и громко, если б их к тому не науськивали. Тот же, к примеру, "лучший друг Украины", он же по совместительству гауляйтер таковой от Госдепа США Курт Волкер. Ему Крым, представьте, тоже никак не дает покоя. Волкер заявляет, что " ситуации с Крымом и Донбассом полностью идентичны, с разницей лишь в наличии и отсутствии боевых действий". И тут же, по устоявшейся привычке, принимается угрожать:

"Важно, что США, ЕС, Украина и другие страны не признают российскую аннексию Крыма. Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией."

Понятно, что самый мощных хор "главою скорбных" (по версии Владимира Владимировича), раздается из-за океана. Весь политический "бомонд" Америки ощутимо подвинулся рассудком на теме российского полуострова и возвращаться в здравый ум и трезвую память, судя по всему, не собирается категорически. Представитель миссии США при ОБСЕ Гарри Камиан заявляет:

"Крым – это Украина. Наша позиция ясна: Соединенные Штаты не согласятся с российской оккупацией Крыма. Как заявил госсекретарь США Тиллерсон на заседании Совета министров в декабре: "Крымские санкции будут сохраняться до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине." После оккупации Россия провела выборы в Крыму (в Госдуму РФ в 2016 году) в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты не признают легитимность или исход этих выборов и не признают легитимность любых выборов, которые Россия пытается провести там в конце этого месяца. Вопиющие злоупотребления Россией и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины – это нападение на граждан Украины и на наш глобальный порядок."

Мда... Тут, похоже, уже пора звать санитаров с рубахой особого покроя и вообще применять самые радикальные средства лечения. Как, кстати, и относительно "дипломатов", находящихся непосредственно на Украине - их поведение прямо опровергает утверждения о том, что психические заболевания не передаются от человека к человеку. Хотя... Может - покусали? Если так, то посол США на Украине Мари Йованович подвергалась искусанию украинскими патриотами неоднократно и жестоко. После чего она им же и заявила:

"Крым остается на повестке дня. Это мое обязательство перед вами, чтобы Крым оставался на повестке дня США. И мы хотим, чтобы это также сохранялось в международной повестке дня. Соединенные Штаты не забывали и не забудут о Крыме. Государственный секретарь США Тиллерсон сказал в декабре: мы никогда не признаем российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма. Санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине. Нарушение Россией территориальной целостности Украины и прав человека представляет угрозу не только Украине, но и международному сообществу. Несправедливость в Крыму представляет угрозу справедливости везде."

Черт побери, судя по, практически идентичному бреду, тут речь уже надо вести о групповом помешательстве! Несколько крайне болезненных и заразных укусов, как видно, досталось и советник по политическим и общественным вопросам посольства Канады в Украине Руслану Кацу, который выдал следующее заявление: "Нужно оказывать побольше давления на Россию, чтобы она прекратила агрессию в Украине и освободила Крым!" Простенький рецепт. Миленький. А, главное - очень реалистичный...

Ну, и конечно, наша чудная коллекция сумасшедших была бы неполной, не включи мы туда кого-нибудь из крымоозабоченных" политических деятелей Европы. Там, надо сказать, на данный вопрос политики смотрят куда более здраво, но нет-нет, да и найдется кто-то, кого охватит приступ хотя бы легкого помешательства. Как вот верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини, например:

"Нет никаких изменений в очень четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единодушно согласовано всеми правительствами ЕС. Визиты некоторых политиков на незаконно аннексированный полуостров не отражают нашей общей позиции и не должны ставить под сомнение нашу приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины. Согласно международному праву Крым - это Украина!"

Как видите, список сумасшедших велик и обширен. А я ведь привел только малую его часть! И то, что Президент России назвал их, наконец, тем именем. которого они заслуживают - прекрасно. Поскольку проблема ведь не в тех сумасбродных заявлениях, которые все вышеперечисленные персоны (а также многие другие) делают. а в том, что кое-кто, руководствуясь данным бредом вынашивает КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ - еще более безумные, и уж точно, намного более зловещие, чем слова.

Поэтому Владимиру Владимировичу стоит быть готовым сделать и следующий шаг - признать, что стадия неопасного сумасшествия, при которой чокнутого можно просто игнорировать, с безумцем не стоит спорить и пытаться переубеждать его, в данном случае давно миновала. Похоже, тут России надо быть готовым к применению достаточно жесткой терапии - исключительно для вразумления болящих. Возможно - даже к шоковой.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today