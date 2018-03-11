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"Мокрое дело" - США грозятся уничтожить Россию с помощью подводных лодок

Воскресенье, 11 Марта 2018 08:00
&quot;Мокрое дело&quot; - США грозятся уничтожить Россию с помощью подводных лодок Фото из открытых источников

Американские генералы, переварив унижение собственной системы ПРО, произошедшее по итогам презентации президентом Путиным новейших стратегических вооружений, судорожно начали искать, чем им грозить России теперь. И решили: если не можем в воздухе, то на море - вполне...

 

США в состоянии уничтожить Россию при помощи своих подводных лодок, а русские даже не знают, где они. Об этом объявил в пятницу председатель Стратегического командования (USSTRATCOM) вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

 

"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдём по этому пути", — заявил генерал, выступая в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей США по вооружённым силам.

 

Тон и фон

 

Тон, понятное дело, хамский. "Мы способны уничтожить их страну", - такое говорят обычно в приказе войскам за полчаса до вторжения на территорию противника. Но Хайтену такая риторика привычна. Это ведь он некоторое время назад заявил, что Россия - "единственная угроза для существования" США.

 

"Говорящий сапог" – так можно было бы назвать такую породу генералов, если бы в армии США носили сапоги. Впрочем, "говорящий ботинок" - тоже так себе характеристика…

 

Гораздо любопытнее фон, на котором была произнесена эта не самая, надо признать, блещущая новизной мысль. Тоже – открыл Америку американец, указав, что США могут сильно навредить России! Все и так знают, что да, совокупный залп всех 14 американских ядерных подлодок типа "Огайо" с баллистическими ракетами вполне способен привести к тяжелейшим разрушениям и жертвам. Но также не будет открытием Америки и то, что с ответным недружественным визитом США посетят русские ракеты. После чего количество жертв и разрушений там будет не меньше, а то и сильно больше.

 

Поэтому для подобных сентенций у Хайтена должны быть сильные психологические причины. Но есть ещё одна деталь: с предупреждениями об угрозе со стороны России выступил в эти дни не только он. Практически одновременно с Хайтеном высказался 9 марта о русских военных командующий Европейским командованием США (USEUCOM) и главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти: "Учитывая скорость, с которой они проводят модернизацию, мы не можем позволить себе сбавлять обороты обновления своих вооружённых сил. В противном случае к 2025 году они оспорят господство нашей армии практически по всем направлениям". 

 

 За день до него скупую мужскую слезу уронил замминистра обороны США Джон Руд: "Система ПРО в том виде, в котором США её разработали и развернули, не имеет возможности свести на нет стратегический ядерный арсенал России и Китая".

 

                                                  Генерал Кертис Скапаротти. Фото: www.globallookpress.com

 

Да на их унылом фоне генерал Хайтен смотрится этаким бодрячком и живчиком, заверившим нацию, что Америка всё ещё сильнее коварных русских! Сразу становится понятно, из какого места растут ноги у американской генеральской озабоченности и тревоги. Ведь конгресс – это видимая часть политического истеблишмента США. И именно отсюда, из сената вырвалась на днях инициатива постараться всё-таки как-то договориться с русскими, а не доводить дело до жёсткой конфронтации. И этом именно им, сенаторам и конгрессменам, генерал Хайтен бодро отвечал, что США готовы ко всем существующим угрозам и могут ответить на любое нападение со стороны России.

 

Обеспокоенность понятна

 

Понятна и обеспокоенность американских политиков. Она родилась в непосредственной связи с выступлением президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором он обрисовал в примерных чертах, против какого именно оружия у США нет и не намечается защиты. А потому прекращайте, ребята, хорохориться и надувать щеки – однажды вы рискуете перегнуть палку и получить в ответ уничтожающий удар.

 

Несколько дней после этого Америка пребывала в состоянии шока и недоверия - местные политики, похоже, наводили справки у военных. Которые и подтвердили, что со стороны Путина не было ни блефа, ни подтасовок. А значит, угроза Америке имеется, и не шуточная. И не просто не шуточная, а, на нынешний день, совершенно необоримая. И генералы теперь вынуждены делать грудь колесом и бренчать медальками, заявляя о своей готовности обеспечить стране полную безопасность, одновременно обращая взоры долу и тяжело признавая, что у русских действительно имеется кое-что в закромах. А потому надо срочно дать военным ещё денег, чтобы они догнали и перегнали Россию.

 

И вот тут, похоже, тихонько осуществляется вторая часть "хитрого плана Путина", воплощённого в его нашумевшем послании Федеральному собранию. А именно: чтобы американские военные бегом понеслись к конгрессу и начали выпрашивать дополнительные ассигнования на вооружения. Всё просто - военный бюджет США в десять раз больше нашего. И никакая самая миролюбивая поза – хоть обвешайся оливковыми веточками – не заставит американцев снизить его хотя бы до сравнимого с нами уровня. Проходили уже, знаем.

 

А коли так, то правильно будет натравить американских генералов на государственную казну. При всей её величине она у США всё-таки не бездонная. А уж как американцы умеют выбросить триллион-другой на изначально мертворождённые проекты, мы тоже знаем. Вот пусть подрывают свою экономику, как умеют.

 

А мы?

 

А у нас, как водится, тоже завертелись флюгерами свои хайтены, тут же закричавшие про катастрофическое отставание российского флота от американского. Ну да, наших 38 подлодок, из которых 16 – дизельные, против 70 американских атомных – это кажется мало. А уж на фоне 11 авианосцев против одного или 64 эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО) против 8 наших и 22 крейсеров УРО против 3 у России, - да, так и тянет закричать про катастрофу.Но есть ли она?

 

Нет! Во-первых, то, что надо, строится. А что надо? Надо обеспечить гарантированное ответное уничтожение в случае любого поползновения американцев нанести ядерный удар по нам или нашим союзникам. Как то и обозначил президент Путин. Значит, нужно обеспечить некое разумное количество подлодок с баллистическими ракетами, чтобы даже одна из них была способна уцелеть и нанести агрессору непереносимый ущерб. А американцы, как показывает практика, ущерб себе, родимым, переносят плохо.

 

Во-вторых, нужно эти подлодки защитить. А самая лучшая защита – это отсутствие кораблей противника на поверхности моря. И значит, нужны подводные крейсера-охотники и повышенная оснащённость надводных кораблей и береговой обороны противокорабельным ракетным оружием. И ВВС ВМФ не забыть.

 

И в сочетании с космической системой слежения наведения "Лиана", даже ракеты П-1000 "Вулкан" могут стать убойным аргументом на дальности 750 км. А уж "Калибры" и торопящиеся в боевой строй гиперзвуковые "Цирконы" и вовсе сделают безнадёжными попытки применить против России военно-морскую мощь США. Действительно впечатляющую, действительно подавляющую, что уж юлить.

 

Но и стремительно превращающуюся в бесполезную.

Александр Покровский

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги США Россия третья мировая война Ядерный удар Подводная лодка

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