Суббота 10 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» 18 марта 2018 года надо думать о марте 2024 года

18 марта 2018 года надо думать о марте 2024 года

Суббота, 10 Марта 2018 19:30
18 марта 2018 года надо думать о марте 2024 года Фото из открытых источников

Результаты выборов 18 марта 2018 года, уже известны. Все заранее признали лидерство Владимира Путина. Отсутствие своих стратегических идей, кандидаты сваливают на административный ресурс. Административный ресурс отрицать нельзя, но если Ксения Собчак ищет поддержки у наркош, предлагая «декриминализовать мелкий оборот конопли», понятен уровень её интеллектуальных возможностей.

 

Явлинского  помню по его программе «500 дней», программе, которая имела возможность реализации, только в том случае, если бы в стане жили одни праведники.

 

  «Прекратить агрессивное противостояние и войну с Украиной. Инициировать созыв Международной конференции по статусу Крыма и полностью выполнить ее решения. Признать присоединение Крыма незаконным». Это идёт первым пунктом его программы «2018». Не забота о гражданах России, а ублажение «цивилизованного» запада. Такой президент мне не нужен.

 

Для С. Бабурина «стратегической целью является построение в России гармоничного и процветающего общества социальной справедливости, сочетающего в себе лучшие черты организации общественной и государственной жизни досоветского, советского и современного этапов отечественной истории». Идея хорошая, но я не услышал, каким образом она будет реализована.

 

Идея Титова о «преобразовании  экономики, создании стимулов к развитию частной инициативы, малого и среднего бизнеса, современного производства, цифровой экономики, налаживании эффективного управления на региональном уровне», красиво звучит. Однако, проехав стану от Завидовского заповедника до острова Русский, пришёл к мысли, что частная инициатива это хорошо, но стратегические отрасли, включая оборот алкоголя должны быть в государственном управлении. Малому и среднему бизнесу даже на колени не поднять такую огромную страну.

 

«Десять сталинских ударов по капитализму», предложенные  Максимом Сурайкиным меня не устраивают, не смотря на то, что, по моему мнению, только коммунистическое общество способно сохранить цивилизацию. Сталинские методы возможно и были эффективны, когда котлованы копали вручную, но сейчас они могут оставить страну без населения.

 

 Желание Павла Грудинина «сделать наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь граждан» мне нравиться, учитывая его управленческий опыт. Не смотря на то, что выбор КПРФ на первый взгляд выглядит не логичным, у меня появилась мысль о том, что это попытка коммунистов осуществить идею «мягкой конвергенции».

 

Программа Владимира Вольфовича мне во многом нравиться, отдельные её пункты можно реализовать даже не будучи президентом, но почему то они до сих пор не реализованы.

 

Среди нынешних кандидатов в президенты, нет человека, за которого я искренне хотел бы проголосовать. Это плохо, но пока не очень влияет на мою жизнь. В болоте всё спокойно. Если в 2024 году будет 10 кандидатов, то это  будет не правильно воспринято «нашими западными партнёрами» и на крыше американского посольства  снова появятся снайперы, как в 1993, а это может сильно повлиять на жизнь будущего пенсионера. Поэтому необходимо, чтобы к 2024 году народ сплотился вокруг двух – трёх лидеров и этих лидеров надо искать уже сейчас.  Для этого после майских праздников предлагаю начать долгосрочную, показательную предвыборную кампанию для всех тех,  кто собирается принять участие в выборах «2024».

 

По дороге на работу я слушаю в машине радио. Весёлые ребята с одной радиостанции постоянно шутят над проблемами Омска. Омск не так дорог мне как Москва, но некоторый корыстный интерес в этом городе у меня есть, поэтому предлагаю следующее.

 

Все потенциальные кандидаты на пост президента 2024 года должны  выбрать один из районов Омской области, для поднятия  в этом районе уровня жизни до уровня развитых европейских стран. Каждый кандидат будет иметь возможность обкатать свою программу. Граждане страны в режиме реального времени, смогут следить за  тем, как меняется уровень жизни в районах Омской области, для этого есть новостные программы и опыт Ксении Собчак в программе «Дом-2».

 

От кандидатов я не услышал предложений о создании «Национального банка экономического развития», без иностранного капитала, дающего под 3% годовых кредиты, на экономические программы, включая ипотеку. Не услышал предложений о введении золотого червонца, позволяющего делать накопления не используя американской бумаги. Современные технологии позволяют чипировать золотые монеты, для подтверждения их подлинности, при денежных операциях. Золотой червонец  оградит граждан России от мировых банковских кризисов. Лишит ВПК США российских инвестиций. Заставит соседей задуматься об экономическом воссоединении с Россией.

 

Имя президента «2018» известно. И это на первый взгляд делает бессмысленным голосование. Но есть одно «НО». Это второе место и вес этого места. Если 25% наберёт Павел Грудинин, у избирателей будет моральное право требовать его назначения на пост премьер-министра. На первый взгляд это бредовое предложение, но если Грудинин станет премьером, Путин станет ПРЕЗИДЕНТОМ. Не спроста он идёт на выборы самовыдвиженцем.

 

Александр Уфаев специально для Planet Today

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги выборы президента

Главное за сутки
Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Большая политика: Путин рассказал об отношении Трампа к нему Президент США Дональд Трамп является опытным человеком и относится с уважением к тем, с кем сотрудничает. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин. Путина спросили, почему Трамп относится к нему…
Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия Из Восточной Гуты вышли 13 боевиков без оружия 13 безоружных боевиков покинули пригород Дамаска Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко. "В результате…
Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Зачем нужно повысить цены на газ для украинцев, рассказали в МВФ Разница в ценах на газ на украинском рынке стала причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить. Такое мнение выразил постпред МВФ на Украине Йост Люнгман. По словам представителя…

Читайте также
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Удивительно, что разбирая буквально "на молекулы" историческую речь Президента России Владимира Путина 1 марта, никто пока не обратил внимание на один, крайне существенный аспект. Глава России не просто сумел поставить…
Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Информационные "волны", поднятые сенсационным и шокирующим выступлением Президента России Владимира 1 марта 2018 года, будут шириться и распространяться во всем мире еще долго. Однако, некоторые из первых откликов на него…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией Если кто-то и рассчитывал в тайне на то, что США сделают хоть какие-то правильные выводы из послания Президента России Владимира Путина, адресованного всему миру 1 марта, то - зря. Америка…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку?
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.