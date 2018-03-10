18 марта 2018 года надо думать о марте 2024 года

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Результаты выборов 18 марта 2018 года, уже известны. Все заранее признали лидерство Владимира Путина. Отсутствие своих стратегических идей, кандидаты сваливают на административный ресурс. Административный ресурс отрицать нельзя, но если Ксения Собчак ищет поддержки у наркош, предлагая «декриминализовать мелкий оборот конопли», понятен уровень её интеллектуальных возможностей.

Явлинского помню по его программе «500 дней», программе, которая имела возможность реализации, только в том случае, если бы в стане жили одни праведники.

«Прекратить агрессивное противостояние и войну с Украиной. Инициировать созыв Международной конференции по статусу Крыма и полностью выполнить ее решения. Признать присоединение Крыма незаконным». Это идёт первым пунктом его программы «2018». Не забота о гражданах России, а ублажение «цивилизованного» запада. Такой президент мне не нужен.

Для С. Бабурина «стратегической целью является построение в России гармоничного и процветающего общества социальной справедливости, сочетающего в себе лучшие черты организации общественной и государственной жизни досоветского, советского и современного этапов отечественной истории». Идея хорошая, но я не услышал, каким образом она будет реализована.

Идея Титова о «преобразовании экономики, создании стимулов к развитию частной инициативы, малого и среднего бизнеса, современного производства, цифровой экономики, налаживании эффективного управления на региональном уровне», красиво звучит. Однако, проехав стану от Завидовского заповедника до острова Русский, пришёл к мысли, что частная инициатива это хорошо, но стратегические отрасли, включая оборот алкоголя должны быть в государственном управлении. Малому и среднему бизнесу даже на колени не поднять такую огромную страну.

«Десять сталинских ударов по капитализму», предложенные Максимом Сурайкиным меня не устраивают, не смотря на то, что, по моему мнению, только коммунистическое общество способно сохранить цивилизацию. Сталинские методы возможно и были эффективны, когда котлованы копали вручную, но сейчас они могут оставить страну без населения.

Желание Павла Грудинина «сделать наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь граждан» мне нравиться, учитывая его управленческий опыт. Не смотря на то, что выбор КПРФ на первый взгляд выглядит не логичным, у меня появилась мысль о том, что это попытка коммунистов осуществить идею «мягкой конвергенции».

Программа Владимира Вольфовича мне во многом нравиться, отдельные её пункты можно реализовать даже не будучи президентом, но почему то они до сих пор не реализованы.

Среди нынешних кандидатов в президенты, нет человека, за которого я искренне хотел бы проголосовать. Это плохо, но пока не очень влияет на мою жизнь. В болоте всё спокойно. Если в 2024 году будет 10 кандидатов, то это будет не правильно воспринято «нашими западными партнёрами» и на крыше американского посольства снова появятся снайперы, как в 1993, а это может сильно повлиять на жизнь будущего пенсионера. Поэтому необходимо, чтобы к 2024 году народ сплотился вокруг двух – трёх лидеров и этих лидеров надо искать уже сейчас. Для этого после майских праздников предлагаю начать долгосрочную, показательную предвыборную кампанию для всех тех, кто собирается принять участие в выборах «2024».

По дороге на работу я слушаю в машине радио. Весёлые ребята с одной радиостанции постоянно шутят над проблемами Омска. Омск не так дорог мне как Москва, но некоторый корыстный интерес в этом городе у меня есть, поэтому предлагаю следующее.

Все потенциальные кандидаты на пост президента 2024 года должны выбрать один из районов Омской области, для поднятия в этом районе уровня жизни до уровня развитых европейских стран. Каждый кандидат будет иметь возможность обкатать свою программу. Граждане страны в режиме реального времени, смогут следить за тем, как меняется уровень жизни в районах Омской области, для этого есть новостные программы и опыт Ксении Собчак в программе «Дом-2».

От кандидатов я не услышал предложений о создании «Национального банка экономического развития», без иностранного капитала, дающего под 3% годовых кредиты, на экономические программы, включая ипотеку. Не услышал предложений о введении золотого червонца, позволяющего делать накопления не используя американской бумаги. Современные технологии позволяют чипировать золотые монеты, для подтверждения их подлинности, при денежных операциях. Золотой червонец оградит граждан России от мировых банковских кризисов. Лишит ВПК США российских инвестиций. Заставит соседей задуматься об экономическом воссоединении с Россией.

Имя президента «2018» известно. И это на первый взгляд делает бессмысленным голосование. Но есть одно «НО». Это второе место и вес этого места. Если 25% наберёт Павел Грудинин, у избирателей будет моральное право требовать его назначения на пост премьер-министра. На первый взгляд это бредовое предложение, но если Грудинин станет премьером, Путин станет ПРЕЗИДЕНТОМ. Не спроста он идёт на выборы самовыдвиженцем.

Александр Уфаев специально для Planet Today