Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, по всей видимости, начал уже чувствовать себя "первым после Бога" (если только "после"), уже не только на Украине, но и во всей Восточной Европе. Gо крайней мере, ведет себя он именно так.
Во время выступления Волкера в варшавском филиале The German Marshall Fund ему был задан вопрос на тему стремительного ухудшения отношений между Украиной и Польшей. Ответ спецпредставителя являет собой великолепный образчик "морали" от США по принципу: "Это наш сукин сын!" По его мнению, страны Европы должны прощать Украине все, что бы она не вытворяла - поскольку у "нэзалэжной", видите ли, "драма", извиняющая и объясняющая все ее дикие "заскоки" и выверты:
"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это - драматический опыт, который должны осознавать все - Польша, США, Германия и другие."
Миленько, не правда ли? Националистические шабаши, культ кровавых убийц-бандеровцев, прославление коллаборантов с нацистским, гитлеровским режимом - все это, согласно утверждению Волкера, лишь "укрепление Украиной своей национальной идентичности", которое "требует уважения и понимания". Очевидно - со стороны тех же поляков, чьих дедов и прадедов бандеровцы убивали тысячами. Украинцы не взрывают и жгут чужие культурные центры и туристические автобусы, не оскверняют памятники - они "идентичность укрепляют". понимать же надо!
Очевидно, следуя "логике Волкера, заткнуться следует и Венграм, которые уже открыто требуют введения на территорию Закарпатья миссии ОБСЕ, совершенно небезосновательно опасаясь. что ситуация там, и без того накаленная, в любой момент может окончательно выйти из-под контроля и вылиться в погромы венгерского населения со стороны украинских национал-радикалов. ну, что тут такого? Малость пожгут, может, даже убьют кого-нибудь, так что? Это же все исключительно в целях "укрепления национальной идентичности"! И вообще - Путин виноват!
Крайне сомнительно, чтобы ОБСЕ после таких "установок" осмелилось поддержать Венгрию. Вообще же эита организация, особенно в последнее время уже совершенно открыто используется США исключительно в качестве платформы для антироссийских демаршей. так, коллега Волкера по Госдепу Хизер Нойерт позволяет себе делать такие вот запредельно наглые заявления:"Министерство обороны России: Пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете в восточной Украине, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателей СММ ОБСЕ!"
А временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан разражается целой речью, в которой "называет четыре причины конфликта на Украине". Собственно "четыре причины" - это издевательское повторение четыре раза на разные лады лживого тезиса о "нарушении Россией суверенитета и независимости Украины". Понятно, ни об антиконституционном перевороте, ни о гражданской войне - ни полсловечка. "Вся вина на России!"
США, по сути дела, превратившие Украину в эдакий европейский аналог ИГИЛ*, только с фейковыми признаками легитимности, твердо намерены требовать полной лояльности к киевской банде от всей Европы. Вопрос в том - позволит ли Европа и на сей раз Вашингтону себя "строить"?
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
Александр Неукропный специально для Planet Today
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