Суббота 10 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу

Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу

Пятница, 09 Марта 2018 16:42
Волкер, в угоду Украине принялся &quot;строить&quot; уже всю Европу Фото из открытых источников

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, по всей видимости, начал уже чувствовать себя "первым после Бога" (если только "после"), уже не только на Украине, но и во всей Восточной Европе. Gо крайней мере, ведет себя он именно так.

 

Во время выступления Волкера  в варшавском филиале The German Marshall Fund ему был задан вопрос на тему стремительного ухудшения отношений между Украиной и Польшей. Ответ спецпредставителя являет собой великолепный образчик "морали" от США по принципу: "Это наш сукин сын!" По его мнению, страны Европы должны прощать Украине все, что бы она не вытворяла - поскольку у "нэзалэжной", видите ли, "драма", извиняющая и объясняющая все ее дикие "заскоки" и выверты:

 

"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это - драматический опыт, который должны осознавать все - Польша, США, Германия и другие."

 

Миленько, не правда ли? Националистические шабаши, культ кровавых убийц-бандеровцев, прославление коллаборантов с нацистским, гитлеровским режимом - все это, согласно утверждению Волкера, лишь  "укрепление Украиной своей национальной идентичности", которое "требует уважения и понимания". Очевидно - со стороны   тех же поляков, чьих дедов и прадедов бандеровцы убивали тысячами. Украинцы не взрывают и жгут чужие культурные центры и туристические автобусы, не оскверняют памятники - они "идентичность укрепляют". понимать же надо!

 

Очевидно, следуя "логике Волкера, заткнуться следует и Венграм, которые уже открыто требуют введения на территорию Закарпатья миссии ОБСЕ, совершенно небезосновательно опасаясь. что ситуация там, и без того накаленная, в любой  момент может окончательно выйти из-под контроля и вылиться в погромы венгерского населения со стороны украинских национал-радикалов. ну, что тут такого? Малость пожгут, может, даже убьют кого-нибудь, так что? Это же все исключительно в целях "укрепления  национальной идентичности"! И вообще - Путин виноват!

 

Крайне сомнительно, чтобы ОБСЕ после таких "установок" осмелилось поддержать Венгрию. Вообще же эита организация, особенно в последнее время уже совершенно открыто используется США исключительно в качестве платформы для антироссийских демаршей. так, коллега Волкера по Госдепу Хизер Нойерт позволяет себе делать такие вот запредельно наглые заявления:"Министерство обороны России: Пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете в восточной Украине, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателей СММ ОБСЕ!"

 

А  временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан разражается целой речью, в которой "называет четыре причины конфликта на Украине". Собственно "четыре причины" - это издевательское повторение четыре раза на разные лады лживого тезиса о "нарушении Россией суверенитета и независимости Украины". Понятно, ни об антиконституционном перевороте, ни о гражданской войне - ни полсловечка. "Вся вина на России!"

 

США, по сути дела,  превратившие Украину в эдакий европейский аналог ИГИЛ*, только с фейковыми признаками легитимности, твердо намерены требовать полной лояльности к киевской банде от всей Европы. Вопрос в том - позволит ли Европа и на сей раз Вашингтону себя "строить"?

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

 

Александр Неукропный специально для Planet Today 

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Курт Волкер Европа ОБСЕ Украина США Польша

Главное за сутки
В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией В Москве прокомментировали призыв сенаторов США начать переговоры с Россией В Совфеде увидели позитивные изменения в отношении США к России. Константин Косачев сообщил, что это происходит после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых…
Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков Встреча Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии уже не состоится - Рябков Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Аддис-Абебе не состоялась и уже не состоится, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. "Встреча не…
Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Ким Чен Ын пообещал свернуть ядерную программу КНДР Советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что проводивший с ним переговоры лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к прекращению ракетных и ядерных испытаний. Об этом…

Читайте также
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку? Речь Владимира Путина от 1 марта 2018 года стала для Запада громом с ясного неба, и одновременно - "холодным душем", отрезвляющим и приводящим в чувство чрезмерно разгорячившиеся, особенно в последнее…
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Удивительно, что разбирая буквально "на молекулы" историческую речь Президента России Владимира Путина 1 марта, никто пока не обратил внимание на один, крайне существенный аспект. Глава России не просто сумел поставить…
Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Информационные "волны", поднятые сенсационным и шокирующим выступлением Президента России Владимира 1 марта 2018 года, будут шириться и распространяться во всем мире еще долго. Однако, некоторые из первых откликов на него…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку?
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.