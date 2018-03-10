Волкер в угоду Украине принялся "строить" уже всю Европу

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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, по всей видимости, начал уже чувствовать себя "первым после Бога" (если только "после"), уже не только на Украине, но и во всей Восточной Европе. Gо крайней мере, ведет себя он именно так.

Во время выступления Волкера в варшавском филиале The German Marshall Fund ему был задан вопрос на тему стремительного ухудшения отношений между Украиной и Польшей. Ответ спецпредставителя являет собой великолепный образчик "морали" от США по принципу: "Это наш сукин сын!" По его мнению, страны Европы должны прощать Украине все, что бы она не вытворяла - поскольку у "нэзалэжной", видите ли, "драма", извиняющая и объясняющая все ее дикие "заскоки" и выверты:

"Каждый должен осознавать драму, с которой сталкивается Украина: ежедневная защита своей территории, потеря солдат каждую неделю... Это - драматический опыт, который должны осознавать все - Польша, США, Германия и другие."

Миленько, не правда ли? Националистические шабаши, культ кровавых убийц-бандеровцев, прославление коллаборантов с нацистским, гитлеровским режимом - все это, согласно утверждению Волкера, лишь "укрепление Украиной своей национальной идентичности", которое "требует уважения и понимания". Очевидно - со стороны тех же поляков, чьих дедов и прадедов бандеровцы убивали тысячами. Украинцы не взрывают и жгут чужие культурные центры и туристические автобусы, не оскверняют памятники - они "идентичность укрепляют". понимать же надо!

Очевидно, следуя "логике Волкера, заткнуться следует и Венграм, которые уже открыто требуют введения на территорию Закарпатья миссии ОБСЕ, совершенно небезосновательно опасаясь. что ситуация там, и без того накаленная, в любой момент может окончательно выйти из-под контроля и вылиться в погромы венгерского населения со стороны украинских национал-радикалов. ну, что тут такого? Малость пожгут, может, даже убьют кого-нибудь, так что? Это же все исключительно в целях "укрепления национальной идентичности"! И вообще - Путин виноват!

Крайне сомнительно, чтобы ОБСЕ после таких "установок" осмелилось поддержать Венгрию. Вообще же эита организация, особенно в последнее время уже совершенно открыто используется США исключительно в качестве платформы для антироссийских демаршей. так, коллега Волкера по Госдепу Хизер Нойерт позволяет себе делать такие вот запредельно наглые заявления:"Министерство обороны России: Пожалуйста, прикажите боевикам, которых вы контролируете в восточной Украине, чтобы они прекратили насильственное запугивание международных наблюдателей СММ ОБСЕ!"

А временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан разражается целой речью, в которой "называет четыре причины конфликта на Украине". Собственно "четыре причины" - это издевательское повторение четыре раза на разные лады лживого тезиса о "нарушении Россией суверенитета и независимости Украины". Понятно, ни об антиконституционном перевороте, ни о гражданской войне - ни полсловечка. "Вся вина на России!"

США, по сути дела, превратившие Украину в эдакий европейский аналог ИГИЛ*, только с фейковыми признаками легитимности, твердо намерены требовать полной лояльности к киевской банде от всей Европы. Вопрос в том - позволит ли Европа и на сей раз Вашингтону себя "строить"?

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today