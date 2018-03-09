Россия: работа над ошибками от Путина Часть 1 - Разоружение и развал

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Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для страны ошибок, допущенных в первые годы после развала Советского Союза и чудом не приведших ее к краху.

На мой взгляд, именно под таким углом ее и необходимо трактовать прежде всего - причем вовсе не только ту ее часть, что посвящена рассказу о невиданных ранее, не имеющих аналогов в мире ранее вооружениях. И, безусловно, оценивая годы, проведенные Владимиром Путиным "у руля" России, ни в коем случае нельзя забывать о том, сколько времени, сил, ресурсов, которые могли бы и должны были бы быть вложены в ее развитие, пришлось потратить на ликвидацию последствий не просто ошибок, а воистину преступных и безумных решений и действий, толкавший страну к пропасти.

И именно для этого стоит, хотя бы вкратце, вспомнить как это было. Оговорюсь сразу - я намеренно опускаю в своем обзоре вопросы экономики, поскольку хочу уложить его хоть в какие-то разумные пределы. И посему вспоминать мы будем ошибки и просчеты, которые нынешнему президенту России пришлось исправлять в двух областях - в военном строительстве и внешней политике страны. Естественно, попутно касаясь и некоторых других сфер, с таковыми взаимосвязанных. Итак...

Разоружение и развал

Уничтожение Союза Советских Социалистических Республик было величайшей геополитической катастрофой 20 века. Именно от него надо вести отсчет пути к созданию того уродливого и лживого "однополярного мира", который сегодня балансирует на грани глобальной ядерной катастрофы. Тем не менее, даже после крушения СССР. ситуация и в России и в мире могла бы развиваться совершенно по иному сценарию. Если бы не...

Слово Строубу Тэлботу, первому заместителю государственного секретаря США в 1994-2001 годах: "Ельцин соглашался на любые уступки, главное — успеть между стаканами… В последние годы Клинтон видел в Ельцине политического лидера, полностью сосредоточенного на одной крупной задаче, -- вогнать кол в сердце старой советской системы. Поддержать Ельцина так, чтобы он преуспел в решении этой задачи, было, в глазах Клинтона важнейшей целью, оправдывавшей необходимость смириться со многими куда менее благородными, а порой и просто глупыми вещами. Кроме того, дружба Клинтона и Ельцина сделала возможным для Соединённых Штатов достижение конкретных, трудных целей, которые не могли быть достигнуты через какие-либо другие каналы: ликвидация ядерного оружия на Украине, вывод российских войск из Балтии, получение согласия России на расширение НАТО, вовлечение России в миротворческую миссию на Балканах."

В принципе - краткий конспект вполне грамотно изложен выше. Но остановимся на некоторых вещах подробнее. Борис Ельцин, ставший первым президентом страны, которая вполне могла претендовать на роль великой державы даже без всех остальных союзных республик, испытывал перед Америкой не просто благоговение, а прямо-таки раболепие. Кое-кто сейчас с придыханием вспоминает времена, когда взаимные визиты президентов России и США происходили чуть ли не ежегодно, и между Америкой и Россией "была дружба"! Однако, мало кто хочет вспоминать - какова у этой дружбы была цена!

Во время визита в США Бориса Ельцина в июне 1992 года было заявлено, что "Россия и Соединенные Штаты Америки не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников". Россия не будет больше нацеливать свои ракеты на США. Однако , это был только первый шаг. Во время этого же визита Ельцин согласился подписать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-2), согласно которому фактически Россия разоружалась в одностороннем порядке. это унизительное соглашение снижало безопасность России, как минимум, на порядок.

Однако, еще более преступным и разрушительным была так называемая "урановая сделка". На основании этого соглашения Россия взяла на себя обязательство в течение 20 лет продать США 500 т оружейного урана. Это четверть всего обогащённого урана, произведённого на планете к концу ХХ века, и немного меньше того, чем к тому времени располагали США. С 1945 по 1993 г. они произвели 550 т оружейного урана и 110 т плутония. /теперь же США предполагалось отдать до 90 % всех имевшихся тогда в нашей стране стратегических запасов урана. В ядерной гонке, которую Америка и не думала прекращать, Россия должна была остаться беззащитной.

Однако, развал военной мощи коснулся не только стратегических ядерных вооружений. Все Вооруженные Силы России были подвергнуты неслыханному и невиданному ранее разгрому. За 1990-1999 гг. число дивизий в Вооруженных Силах сократилось с 212 до 24. Большинство сохранившихся дивизий оставалось, однако, лишь на бумаге. По настоящему боеготовых частей практически не оставалось. В 1991 году в СССР на вооружении находилось 64 тысячи танков (в 2,5 раза больше, чем у всего НАТО), 67 тысяч орудий и минометов (в 2 раза больше, чем у НАТО), 76 тысяч БМП и БТР, 10 тысяч самолетов и вертолетов (в 1, 5 раза больше чем у НАТО), 437 боевых кораблей 1 и 2 класса и более 300 подводных лодок. (А ведь к этому надо добавить еще и колоссальные запасы вооружений и техники для развертывания новых частей из резервистов в случае войны!)

К началу 2000-х армия России была сокращена в четыре раза – с 4 миллионов 800 тысяч человек до 1 миллиона 200 тысяч… У нее на вооружении осталось около 7 000 танков, около 10 000 орудий и минометов, около 2000 самолетов, 100 кораблей и 80 подводных лодок. Процент новой (менее 10 лет) боевой техники упал в Сухопутных войсках до 10%, в ВВС-ПВО до 15%, в ВМФ - до 10%. А количество технически и морально устаревшего, исчерпавшего все положенные сроки вооружения достигло в Сухопутных войсках 50%, в ВВС-ПВО – 40%, в ВМФ – 60%. Более 70% военного бюджета "проедалось" армией - тратилось на выплату социальных пособий, строительство и прочее. И лишь 30% оборонного бюджета шло на поддержание обороноспособности – в том числе, и на разработку и закупки новой военной техники.

Впрочем, крах российской армии произошел практически мгновенно - уже в 1994 году, во времена "первой чеченской" нормальное оружие и амуницию всего на одну общевойсковую армию приходилось, что называется, выскребать по сусекам". К началу 1999 г. Генштабу удалось сформировать три дивизии и четыре бригады постоянной готовности (укомплектованность личным составом - 80%, техникой - 100%). Как такое могло произойти?! Во многом ответ на этот вопрос дает ужасающая картина "перемен в российской "оборонке" в 90-е годы.

Военно-промышленному комплексу был вынесен смертный приговор, укладывавшийся в одно слово: "конверсия". Общий объем финансирования по статье "государственный оборонный заказ" с 1991 г. по 1995 г. уменьшился в пять раз. А на конверсионные программы оборонного комплекса в 1992 г. было выделено 42% от предусмотренного федеральным бюджетом, в 1993 г. - 22%, в 1994 г. - 10%, в 1995 г. - 18%. 60% оборонных предприятий переходили на самофинансирование, а остальные, выпускающие продукцию, "способную конкурировать на мировом рынке", должны были зарабатывать деньги и для себя, и для государства. результаты не заставили себя ждать - общая численность занятых в оборонке за 1992-1995 гг. сократилась на 2,5 млн. человек! Закрылись многие уникальные производства, КБ, научно-исследовательские центры. Но и те, кто выживал, влачили, как правило, жалкое существование.

По некоторым данным, оборонными заказами в начале 1995 г. было занято всего 22% имеющихся мощностей ВПК, причем 30% предприятий вообще их не получали, лишь 17% были загружены на 75-100%, а остальные - на 1-2%" В 1996 г., например, было заказано всего... 58 танков (т.е. в 50-60 раз меньше, чем во времена СССР), к тому же оплачена только половина. Производство самолетов для собственных ВВС заморожено: в 1994 и 1995 гг. заказывалось по 2 (!) бомбардировщика. Заказы на вертолеты в 1995 г. отменены.

Такая политика прекрасно объясняется одним лишь эпизодом: во время очередной поездки Ельцина в Свердловскую область, он заехал в Нижний Тагил на знаменитый "Уралвагонзавод". На отчаянный вопрос окруживших его на проходной работниц предприятия:"Чем мы будем кормить детей? Почему не нужны наши танки?!", взбешенный такой "наглостью" Ельцин выпалил: "Да кому нужны ваши танки? Их же сразу с завода гонят прямо на переплавку!"

Говоря о том, что сегодня США переживают жуткое удивление, переходящее в шок от "непокорности" России, о том, что в Вашингтоне упорно не желают признавать в нашей стране равную сторону для переговоров и решения геополитических споров, приходится признать: определенные основания именно к такому отношению в свое время имелись. Россия в порыве к "разоружению" действительно превращалась в "беззубое" государство, неспособное защитить даже себя, на не то, что своих союзников. США же, как, впрочем и весь западный мир, способны понимать лишь один язык - силы. Россию ставили на колени - и она покорно становилась!

Отсюда - и те ужасные провалы в международной политике, последствия которых "аукаются" россии и ее руководству по сей день. Впрочем - как и всему остальному миру.... Однако, это уже тема для следующего разговора.

Продолжение следует

Александр Неукропный специально для Planet Today