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Фейковое противостояние в современном мире является неотъемлемой частью любого вооружённого конфликта. В социальной сети Facebook появились фотографии, на которых видно, как якобы гуманитарная организация «Белые каски» снимает псевдодокументальный фильм о «зверствах» правительственных войск.

На снимках, появившихся на странице сирийской активистки Пенелопы Стафилы, можно увидеть искусственные человеческие конечности и театральный грим, который, по мнению съемочной группы, должен вызвать у мировой общественности неприязнь к сирийским войскам.

Здесь также имеются кадры с разорванными костюмами, которые должны подчеркнуть статус жертвы очередного актера. Развернувшееся на территории Восточной Гуты кинопроизводство необходимо «Белым каскам», чтобы провести провокацию в Сирии, а виновником «гибели» мирных жителей выставить правительственные войска.

Киноэпопея о демонизации САА – это лишь часть готовящейся операции против сирийского правительства. По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Евтушенко, в Восточную Гуту переброшено химическое оружие, которое террористы планируют обрушить на гражданское население.

Жертвы среди мирных жителей будут использованы Западом в качестве доказательства применения САА запрещенных средств поражения против собственного народа.

Как известно, в данном регионе даже создан террористический анклав и единый штаб управления для проведения терактов. Для увеличения количества жертв среди горожан исламисты препятствуют перемещению гражданских лиц в этом районе, не давая гражданам возможности пройти через гуманитарные коридоры, организованные союзными силами САР.

Джихадисты, к тому же, пытаются всячески нарушить гуманитарную паузу, объявленную российской стороной. Без всякого зазрения совести радикалы ведут обстрел жилых кварталов, нарушая все договоренности. А по домам шныряют боевики, чтобы отобрать у жителей листовки, являющиеся пропуском через гумкоридор.

Востоковед Андрей Онтиков в интервью отметил, что в условиях готовящейся масштабной провокации псевдоправозащитникам из «Белых касок» отводится особая роль – дискредитация законного правительства Сирии.

Данная организация, которая не имеет ничего общего с гуманитарной помощью, финансируется Великобританией и США, поэтому информационная кампания будет проведена по сценарию, который будет выгоден лишь Западу.

Представители российского оборонного ведомства неоднократно заявляли о готовящихся провокациях в Восточной Гуте, однако, по словам Онтикова, никто не обращает на них внимания. Поэтому союзным силам САР, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, приходится спасать регион в одиночку.

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