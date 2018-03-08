Четверг 08 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» "Нас не накроют флагом военным...": о героях без регалий

"Нас не накроют флагом военным...": о героях без регалий

Четверг, 08 Марта 2018 08:30
&quot;Нас не накроют флагом военным...&quot;: о героях без регалий Фото из открытых источников

В СМИ продолжает муссироваться инцидент, произошедший 7 февраля на левом берегу Евфрата в мухафазе Дейр-эз-Зор. Более того, особо одаренные личности усмотрели связь между падением в Сирии российского Ан-26 и гибелью бойцов  ЧВК Вагнер.

 

В тот день, 7 февраля, колонна сирийских проправительственных сил, в которой в том числе были добровольцы ЧВК Вагнера, попала под миномётный обстрел курдских формирований и удар авиации США. Показательно, что раскручивать тему продолжают издания, финансируемые американскими фондами. Это уже вторая волна информационной атаки.

 

Первая волна состоялась сразу после инцидента. Украинские СМИ подхватили новость одними из первых. Наперебой они рассказывали о сотнях погибших российских добровольцах ЧВК Вагнер, подкрепляя свои статьи «данными» из соцсетей. Методика вброса была отработана ещё в 2014 году на малайзийском Боинге и «российских дивизиях под Иловайском».

 

Тем не менее, несмотря на всю эту спланированную истерику, серьёзные издания и источники отвергли возможность гибели сотен и даже десятков российских добровольцев. Например, немецкое издание «Spiegel» провело собственное расследование и ответственно заявило о том, что информация «о сотнях погибших россиянах не соответствует действительности».

 

Казалось, что точки над «i» расставил председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого СМИ называют командиром ЧВК Вагнера. Трошев заявил о 14 погибших добровольцах. Однако волну набросов это не остановило. К сожалению, к вражеской информационной кампании подключились и некоторые российские издания либеральной направленности.

 

Политический эксперт, главред журнала «PolitRussia» Руслан Осташко пристыдил коллег из либеральных изданий, заявив, что заниматься распространением вражеской пропаганды – подло и непатриотично. По его словам, целью этой кампании является принижение заслуг русских героев в Сирии. «Есть видимая часть войны, а есть невидимая, которая идет по своим законам. И нечего туда лезть своими грязными лапами», — подчеркнул Осташко.

 

Журналист ВГТРК, ведущий программы «Специальный корреспондент» Андрей Медведев поддержал Руслана Осташко. «Бойцы ЧВК, к сожалению, герои неизвестные и невоспетые. Но мы должны понимать, что своей борьбой, своим ежедневным подвигом бойцы наших ЧВК дают нам право на мирную жизнь», — заявил Медведев. По его словам, мирное небо над головой нам обеспечивают герои, которые выбрали делом своей жизни войну.

 

И, действительно, заслуги российских добровольцев признаёт сирийский народ, патриоты России и даже западные военные эксперты. Профессионализм вагнеровцев обеспечил все ключевые успехи сирийских правительственных сил в 2017 году.

 

Российские добровольцы отсекали игиловцев от Пальмиры, чтобы потом решительным ночным штурмом взять «сирийскую жемчужину». Зажимали в клещи сильнейшее соединение ИГИЛ в пустыне близ Акербата, а потом уничтожили его. Вагнеровцы совершили стремительный прорыв к Дейр-эз-Зору, чтобы снять трёхлетнюю осаду правительственного анклава. Первыми переправились и закрепились на восточном берегу Евфрата. Наконец, разгромили остатки ИГИЛ в мухафазе Дейр-эз-Зор.

 

Выучка и огневая мощь «музыкантов Вагнера» позволила сократить до минимума возможные потери. Тем не менее, невозможно воевать на передовой и полностью обходиться без жертв. Американцы, раскручивая эту тему, стыдливо умалчивают о потерях в рядах собственных ЧВК. Только в Афганистане «Blackwater» потеряли около 1400 человек, а сколько бойцов американских ЧВК полегло в Восточной Гуте? По приблизительным оценкам, речь идёт о сотнях погибших. Таким образом, ЧВК Вагнера действует в несколько раз эффективнее американских бойцов.

 

Гибель каждого российского добровольца настоящая трагедия не только для России, но и всего мира, столкнувшегося с невиданной доселе террористической угрозой. Вагнеровцы – настоящие патриоты, отправившиеся защитить нашу Родину на дальних подступах.

 

Подвиги российских добровольцев зачастую находятся под грифом «секретно», однако, результат их работы останется в истории. Многие поколения сирийцев будут благодарны русским воинам, защитившим их от уничтожения исламистским зверем на западной подпитке.

Антон Орловский

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сирия ЧВК «Вагнер» Ан26

Главное за сутки
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон…
Крушение вертолета в Чечне: Погибли как минимум 5 человек Крушение вертолета в Чечне: Погибли как минимум 5 человек На территории Чеченской Республики разбился вертолет Ми-8, принадлежавший одной из спецслужб. По данным информационного агентства РИА Новости, при крушении Ми-8 погибли как минимум пять человек. Источник, который поделился этой печальной…
Путин рассказал, каково быть «главным мировым злодеем» Путин рассказал, каково быть «главным мировым злодеем» Владимир Путин привык быть главным мировым злодеем в глазах западной пропаганды, поэтому такая оценка его совсем не задевает и уж тем более не пугает. Президент Российской Федерации прокомментировал ярлык, который…

Читайте также
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир 1 марта 2018 года, несомненно, войдет во все учебники мировой истории... Президент России Владимир Путин своим выступлением с посланием Федеральному собранию не просто дал мощнейший посыл, который неминуемо изменит жизнь…
Чем конкретно Путин так напугал Америку? Чем конкретно Путин так напугал Америку? Речь Владимира Путина от 1 марта 2018 года стала для Запада громом с ясного неба, и одновременно - "холодным душем", отрезвляющим и приводящим в чувство чрезмерно разгорячившиеся, особенно в последнее…
Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Информационные "волны", поднятые сенсационным и шокирующим выступлением Президента России Владимира 1 марта 2018 года, будут шириться и распространяться во всем мире еще долго. Однако, некоторые из первых откликов на него…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Фото
Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой Рыбацкая деревня в Китае, которая проиграла борьбу с природой

Небольшая деревня, лежащая на одном из 400 островов Шенгси, расположенных к востоку от китайской про...

Видео

 

Звезды российской эстрады записали гимн движения Putin Team

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!"
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Дональд Трамп сделал России признание в ненависти Дональд Трамп сделал России признание в ненависти
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.