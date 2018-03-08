"Нас не накроют флагом военным...": о героях без регалий

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В СМИ продолжает муссироваться инцидент, произошедший 7 февраля на левом берегу Евфрата в мухафазе Дейр-эз-Зор. Более того, особо одаренные личности усмотрели связь между падением в Сирии российского Ан-26 и гибелью бойцов ЧВК Вагнер.

В тот день, 7 февраля, колонна сирийских проправительственных сил, в которой в том числе были добровольцы ЧВК Вагнера, попала под миномётный обстрел курдских формирований и удар авиации США. Показательно, что раскручивать тему продолжают издания, финансируемые американскими фондами. Это уже вторая волна информационной атаки.

Первая волна состоялась сразу после инцидента. Украинские СМИ подхватили новость одними из первых. Наперебой они рассказывали о сотнях погибших российских добровольцах ЧВК Вагнер, подкрепляя свои статьи «данными» из соцсетей. Методика вброса была отработана ещё в 2014 году на малайзийском Боинге и «российских дивизиях под Иловайском».

Тем не менее, несмотря на всю эту спланированную истерику, серьёзные издания и источники отвергли возможность гибели сотен и даже десятков российских добровольцев. Например, немецкое издание «Spiegel» провело собственное расследование и ответственно заявило о том, что информация «о сотнях погибших россиянах не соответствует действительности».

Казалось, что точки над «i» расставил председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого СМИ называют командиром ЧВК Вагнера. Трошев заявил о 14 погибших добровольцах. Однако волну набросов это не остановило. К сожалению, к вражеской информационной кампании подключились и некоторые российские издания либеральной направленности.

Политический эксперт, главред журнала «PolitRussia» Руслан Осташко пристыдил коллег из либеральных изданий, заявив, что заниматься распространением вражеской пропаганды – подло и непатриотично. По его словам, целью этой кампании является принижение заслуг русских героев в Сирии. «Есть видимая часть войны, а есть невидимая, которая идет по своим законам. И нечего туда лезть своими грязными лапами», — подчеркнул Осташко.

Журналист ВГТРК, ведущий программы «Специальный корреспондент» Андрей Медведев поддержал Руслана Осташко. «Бойцы ЧВК, к сожалению, герои неизвестные и невоспетые. Но мы должны понимать, что своей борьбой, своим ежедневным подвигом бойцы наших ЧВК дают нам право на мирную жизнь», — заявил Медведев. По его словам, мирное небо над головой нам обеспечивают герои, которые выбрали делом своей жизни войну.

И, действительно, заслуги российских добровольцев признаёт сирийский народ, патриоты России и даже западные военные эксперты. Профессионализм вагнеровцев обеспечил все ключевые успехи сирийских правительственных сил в 2017 году.

Российские добровольцы отсекали игиловцев от Пальмиры, чтобы потом решительным ночным штурмом взять «сирийскую жемчужину». Зажимали в клещи сильнейшее соединение ИГИЛ в пустыне близ Акербата, а потом уничтожили его. Вагнеровцы совершили стремительный прорыв к Дейр-эз-Зору, чтобы снять трёхлетнюю осаду правительственного анклава. Первыми переправились и закрепились на восточном берегу Евфрата. Наконец, разгромили остатки ИГИЛ в мухафазе Дейр-эз-Зор.

Выучка и огневая мощь «музыкантов Вагнера» позволила сократить до минимума возможные потери. Тем не менее, невозможно воевать на передовой и полностью обходиться без жертв. Американцы, раскручивая эту тему, стыдливо умалчивают о потерях в рядах собственных ЧВК. Только в Афганистане «Blackwater» потеряли около 1400 человек, а сколько бойцов американских ЧВК полегло в Восточной Гуте? По приблизительным оценкам, речь идёт о сотнях погибших. Таким образом, ЧВК Вагнера действует в несколько раз эффективнее американских бойцов.

Гибель каждого российского добровольца настоящая трагедия не только для России, но и всего мира, столкнувшегося с невиданной доселе террористической угрозой. Вагнеровцы – настоящие патриоты, отправившиеся защитить нашу Родину на дальних подступах.

Подвиги российских добровольцев зачастую находятся под грифом «секретно», однако, результат их работы останется в истории. Многие поколения сирийцев будут благодарны русским воинам, защитившим их от уничтожения исламистским зверем на западной подпитке.

Антон Орловский

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