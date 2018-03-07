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И снова русская кровь на сирийском песке

Среда, 07 Марта 2018 08:30
И снова русская кровь на сирийском песке Фото из открытых источников

6 марта в районе авиабазы Хмеймим потерпел крушение русский военно-транспортный самолёт Ан-26, на борту которого находились 33 пассажира и 6 членов экипажа

 

Жаль! Просто нестерпимо жаль! Да, они – военные, те, кто погиб в Ан-26, что разбился сегодня около базы Хмеймим в Сирии. Они присягу давали. И – да, хоть и затаскали эту фразу, но их профессия - родину защищать. 

 

Но тем больше жаль. Когда они двумя-тремя десятками человек уничтожают банды террористов численностью в две-три сотни бандитов, - да, они блестяще владеют своей профессией. Тем более что умудряются при этом не потерять ни одного своего. Даже когда они подрывают себя последней гранатой с криком "За пацанов!", забирая с собою хотя бы пару врагов, - тоже жаль. Но это война. И это - подвиг.

 

Но когда такие же защитники родины, такие же герои, пусть и потенциально, но – герои, ибо они русские солдаты, вот так, в одну секунду, гибнут во время нелепой, ненужной, неправильной аварии, жаль по-другому. До боли жаль. До крови.

 

Неправильная авария

 

Вчера днём, в 15:15 мск, военно-транспортный борт Ан-26, выполнявший плановый рейс с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо до авиабазы Хмеймим, разбился о землю, не долетев всего 500 метров до посадочной полосы. Погибли, по последним данным, 39 человек – 33 пассажира и 6 членов экипажа.

 

Кто именно был на борту,  в Сирии пока сказать не могут. Прошло лишь официальное сообщение, что все погибшие были военнослужащими Минобороны.  Среди них был  генерал-майор Вооруженных сил Владимир Еремеев и  майор Смирнов, который находился за штурвалом самолёта. По некоторым предположениям, это могли быть военные полицейские, меняющиеся по ротации. Но и это – предположения без гарантий, оговариваются источники, - на такие мысли наводит информация, что борт совершил как минимум две посадки по пути на базу.

 

Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. Проверку уже начала военная прокуратура, образована оперативно-следственная группа. Но результаты, пусть даже самые первые, вряд ли будут скоро.

 

Покамест и в российском военном ведомстве, и из сирийских источников идут заверения, что огневого воздействия на самолёт не было. То есть он не сбит диверсионно-разведывательной группой каких-нибудь отмороженных джихадистов. В принципе, это действительно вряд ли – ведь как минимум в радиусе 70 километров от базы вся территория жёстко контролируется сирийскими правительственными войсками и русскими дозорами.

 

Хотя такой вариант - с диверсией - в каком-то смысле был бы, может быть, и легче: мы бы знали, что за гибель ребят отомстят, и отомстят жестоко. До сих пор это было неукоснительным правилом русского воинского контингента в Сирии и, насколько можно было извлекать данные из турбулентного потока военной сирийской информации, от возмездия никто из тех, кто поднял руку на русского воина, не ушёл.

 

А кому отомстить, если в виновниках природа, или нелепый технический фактор? А уже объявлено, что, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

 

Правда, в западной печати появилась информация, что последним стартовым пунктом была площадка близ деревни Аль-Моузра в провинции Идлиб. Известно, что провинция неспокойная – имеется в виду, в той части даже, что контролируется правительственными войсками. Но насколько можно верить сообщениям западных СМИ?

 

Семьям и близким помогут

 

Ан-26 считается простым и потому вполне надёжным самолётом. Он летает уже больше полувека, родом из 1960-х годов. На вооружение ВВС СССР был принят 26 мая 1975 года. Всего было построено 1398 таких самолётов. В строю сегодня находится около 450 бортов. 

 

Министерство обороны заявило, что "семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка".

 

Вечная память всем ребятам…

Покровский Александр

Источник

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сирия Россия Ан26

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