Не доходит... США опять встали на "тропу войны" с Россией

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Если кто-то и рассчитывал в тайне на то, что США сделают хоть какие-то правильные выводы из послания Президента России Владимира Путина, адресованного всему миру 1 марта, то - зря. Америка продолжает демонстрировать все ту же крайнюю степень непробиваемой самоуверенности и упрямства, продолжая попытки разговора с Россией с позиции силы.

То ли до них и вправду не дошло, то ли - способность говорить с кем-либо в мире другим языком, кроме языка диктата, угроз и ультиматумов Вашингтон утратил уже окончательно и бесповоротно. Новые заявления, сделанные директором Национальной разведки США Дэном Коутсом на заседании комитета по делам вооруженных сил Сената США - тому прямое свидетельство. Коутс продолжает активно эксплуатировать миф о "российском вмешательстве в выборы" и на основании такового намерен поддерживать введение против нашей страны все новых санкций:

"Россия будет продолжать использовать пропаганду, социальные сети и другие средства влияния, чтобы пытаться усилить социальные и политические разногласия в Соединенных Штатах! Я считаю, что то, что мы сделали, недостаточно. Работа над санкциями продолжается, и глава Минфина дал понять, что не позднее следующей недели он объявит о некоторых из этих санкций."

Вместе с тем, сам же Коутс в собственном докладе признает, что "Москва справляется с последствиями санкций в их нынешнем виде". Впрочем, как и положено истинному американцу, директор разведки считает данный факт не доказательством глупости и бесполезности усилий США, а поводом для все новых и новых санкций - вдруг с этими получится? Впрочем, там, где речь перестает идти о совмещении неприятного с бесполезным, а переходит на конкретные моменты противостояния с Россией, Коутс немедленно превращается из политического демагога в себя самого - опытного разведчика и старого врага русских. Так, в этом же документе четко обозначено "поле битвы" с Россией, которое сегодня Америка видит для себя главным:

"Украина остается под риском внутренних кризисов, которые Россия может использовать для подрыва прозападной ориентированности Киева. Эти факторы будут угрожать зарождающемуся экономическому восстановлению Украины и потенциально вести к изменению ее внешней политики, что в дальнейшем накалит напряженность между Россией и Западом.

Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины, чтобы загнать в безвыходное положение и, там где, это возможно, подрывать усилия Киева по интеграции с ЕС и укреплению связей с НАТО, а также продолжит работу над подрывом западного единства в вопросе санкций и поддержки Киева."

Собственно, Коутсу, равно, как и Трампу, Тиллерсону, Волкеру и остальной вашингтонской банде на Украину глубоко плевать. Бред собачий про "зарождающееся экономическое возрождение" (какового в помине нет и не предвидится!) - это положенная в таких случаях "вода". а вот насчет прозападной ориентации и НАТО - это уже всерьез. В США совершенно четко осознают, что Украина в данном случае - тот самый последний рубеж, сдав который Россия не только сдаст собственную безопасность, но и все геополитические интересы скопом. После такого любые ее претензии на роль мировой державы будут несостоятельны, равно, как и попытки проводить независимую внутреннюю политику.

Вот именно этого от России и хотят - не знаю, как насчет "не больше" (это - вряд ли!), но уж "не меньше", точно. Впрочем, в США никто и не думает скрывать этого - наоборот, данный факт подчеркивают все, кому не лень. Недаром же, к примеру, сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан на полях ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне назвал совершенно издевательские "условия снятия американских санкций с русских":

"Что касается санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать."

США упорно продолжают пытаться вести себя с Россией, как брутальный шериф - с задержанным мелким хулиганом: "На колени встать! Руки - за голову!" Молчать и не дергаться!" Ну, не доходит до американцев по-хорошему... И даже предупреждения насчет "по-плохому" не доходят тоже. Уж слишком укоренилась в них вера в собственную "особенность", "Избранность", непобедимость и неуязвимость. Отсюда - и все проблемы.

Что ж, по крайней мере, ответ Америки принят, а ее намерения теперь - ясны предельно. Увы, ни безопаснее, ни стабильнее мир от этого точно не станет.

Александр Неукропный специально для Planet Today