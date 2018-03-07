Нетаньяху желает "остановить Иран" руками США

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Переговоры лидеров США и Израиля в Белом доме о мире с палестинцами, по словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, длились всего 15 минут. Речь в основном шла об Иране и Сирии, но того, что хочет от США Израиль, Вашингтон обеспечить не в состоянии

Переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху были посвящены в основном Ирану, который Израиль считает своим экзистенциальным врагом, и Сирии, прежде всего в плане укрепления позиций в этой стране проиранских сил.

"В первую очередь я обсужу с президентом США иранский вопрос, — заявил глава израильского кабмина перед отлётом в Вашингтон. — Мы обсудим иранскую агрессию в нашем регионе в целом и особенно в свете его ядерной программы". Так и произошло. Обсуждение перспектив заключения мира с палестинцами, как сообщил Нетаньяху после завершения переговоров, заняло у него с Трампом 15 минут.

Это была их пятая встреча после прихода Трампа к власти и первая после 23 февраля, когда нынешний хозяин Белого дома, являющийся кумиром консервативных евреев и Израиля в такой же степени, в какой его ненавидит либеральное и левое еврейское большинство в США, заявил о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим к следующему Дню независимости Израиля в мае 2018 года. Те же самые круги обожают и, соответственно, ненавидят Нетаньяху. Оба лидера вместе со своими семьями находятся сейчас фактически под следствием. Им шьют высосанные из пальца обвинения, так как и Трамп, и Нетаньяху неугодны глобалистам и презираемы ими как провинциальные политики, мешающие гешефтам наднациональной глобальной элиты.

В общем, это была встреча искренних друзей, находящихся в одной лодке, которые были бы готовы сделать друг для друга всё, что угодно, если бы не естественные ограничения их власти. Особенно это касается Трампа. Он находится полностью на стороне Израиля в его спорах с палестинцами, но однозначно поддержать Нетаньяху не может из-за давления своего окружения, чтобы не вызвать излишних проблем с богатым арабским миром, который покупает американское оружие, авиалайнеры и продаёт за доллары нефть. Вот тут-то и приходит "на помощь" Иран, который ненавидят и израильтяне, и американцы, и арабы-сунниты.

Главный враг — Иран

"Если бы я должен был назвать крупнейший вызов на Ближнем Востоке как для обеих наших стран, так и для наших арабских соседей, его можно было бы обозначить одним словом: Иран", — подчеркнул в Вашингтоне израильский премьер.

Поэтому данная тема как наиболее перспективная и доминировала на переговорах. На них, согласно "Голосу Америки", Нетаньяху заявил: "Иран необходимо остановить, это наша общая задача". Они обсудили способы предотвращения военной экспансии Ирана на Ближнем Востоке, а также многостороннюю ядерную сделку с Тегераном. Она заключается в том, чтобы в обмен на отказ развивать свою ядерную программу в военных целях с Ирана постепенно снялись международные санкции, и он вновь получил право торговать своими энергоносителями. Отменить это соглашение очень бы хотелось и Вашингтону, и Тель-Авиву, и если бы это зависело только от США, администрация Трампа давно бы это уже сделала. Но поскольку Иран соблюдает свои обязательства, а Европа и Россия заинтересованы в торговле с этой страной, сделать это практически невозможно.

Но Нетаньяху упорен, поэтому и приехал просить невозможного. Вряд ли ему также удастся уговорить США помочь Израилю ограничить влияние Ирана в Сирии: иранские военные специалисты и проиранские милиции ведут там борьбу с терроризмом, спонсируемым в том числе теми же США и Израилем, плечом к плечу с Россией. Поэтому попытки воевать с ними на сирийской земле вполне могут привести к конфликту с Россией, чего бы очень не хотелось ни США, ни особенно Израилю. Короче, эта миссия невыполнима, но Нетаньяху не из тех, кто сдаётся даже в безнадёжной ситуации, за что его и любят многие израильтяне.

"Иран не оставил своих ядерных амбиций", — утверждал израильский премьер. Иранцы, по его словам, заключив ядерную сделку, "осмелели и обогатились" и "проявляют агрессию повсюду, в том числе на наших собственных границах".

Трамп на этот раз напрямую не упомянул Иран, но отметил близость позиций США и Израиля "в военной сфере, в сфере борьбы с терроризмом и во всех вопросах, над решением которых мы работаем вместе". Президент США констатировал: "Наши отношения ещё никогда не были лучше". В подтверждение этих слов Трамп заявил, что будет, возможно, присутствовать на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме. Нетаньяху назвал это заявление Трампа "историческим", а его решение о переводе посольства из Тель-Авива в Иерусалим — "смелым". У народа Израиля, по словам его премьера, "долгая память", и он будет в течение веков помнить об этом решении президента США.

Пенс ещё круче Трампа

Недостаточное публичное осуждение Трампом Ирана в ходе и по итогам переговоров с Нетаньяху в Вашингтоне восполнил его вице-президент Майкл Пенс. Выступая практически одновременно на конференции влиятельной лоббистской организации — Американо-израильского комитета по общественным связям, — он заявил, что "США никогда не позволят Ирану заполучить ядерное оружие".

Пенс утверждал, что Иран "надеется воссоздать древнюю Персидскую империю", превратив её в шиитскую теократию во главе с «современным диктатором — аятоллой»". Вице-президент США патетически заявил, демонизируя Тегеран, что "Иран не только оказывает поддержку терроризму, но и продолжает разрабатывать баллистические ракеты, которые могут угрожать каждому сантиметру израильской земли, угрожать жизням всех наших граждан". Он обрушился на администрацию Барака Обамы за "пагубную ядерную сделку" с иранцами, которая якобы "не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила тот день, когда режим получит в своё распоряжение самое смертоносное оружие на планете". Он также угрожал, что "если ядерная сделка в ближайшие месяцы не будет пересмотрена, то США из неё выйдут". Пенс имел в виду Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — договорённости, достигнутые с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в июле 2015 года.

И другие дела

Понятно, что у Нетаньяху много дел в США и помимо Трампа с Ираном, ведь Америка — это главный спонсор и покровитель Израиля. Согласно программе визита, сегодня он выступит на конференции произраильских лоббистов, встретится с главами Сената и Конгресса. Завтра он произнесёт речь в Экономическом клубе в Вашингтоне, а на следующий день вылетит в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях, посвящённых 30-летию выхода из советской тюрьмы нынешнего главы Еврейского агентства "Сохнут" Натана Щаранского. Перед отбытием на родину, где вокруг семьи премьера разгорается очередной коррупционный скандал, Нетаньяху посетит также посвящённую Иерусалиму выставку в здании ООН.

У Израиля и в США есть проблемы

Проблема для Израиля с США состоит, повторим, в том, что, несмотря на сильное сионистское лобби, большинство американского еврейства, причём его самая богатая и влиятельная часть, считает, что Израилем управляют сейчас махровые ультранационалисты, "фанатики", которые мешают более широкой стратегии глобалистов. Эта преобладающая часть американского еврейства негативно настроена и против Трампа, несмотря на все его реверансы в сторону Израиля, еврейского зятя Джареда Кушнера и любимую дочь Иванку, принявшую иудаизм.

Поэтому, выполнив своё предвыборное обещание о переносе посольства США в Иерусалим, Трамп под давлением своего глобалистского окружения воспротивился дальнейшему расширению поселенческой активности Израиля на оккупированных арабских территориях и даже пожурил в эксклюзивном интервью изданию Israel Hayom своих израильских друзей за то, что "совсем не уверен, что Израиль хочет примириться" с палестинцами. Он указал в этой связи, что "поселения — это то, что всегда очень усложняет мир, поэтому я считаю, что Израиль должен быть очень осторожен с поселениями", так как это полностью похоронит всякие перспективы палестино-израильского урегулирования. И Нетаньяху пришлось заморозить свою собственную политику в этом вопросе.

Надо успеть

И ещё одна любопытная деталь, ставящая под сомнение прочность нынешних американо-израильских отношений. Трамп похвастался в Белом доме, что снизил стоимость будущего здания посольства США в Иерусалиме, которое намерен построить "очень быстро и с минимальными затратами", с одного миллиарда долларов до 250 тысяч — за счёт того, что оно будет "временным, но очень хорошим".

В этом пассаже есть два любопытных момента. Возникает ощущение, что Трамп, желая войти в историю и стать кумиром израильтян, совсем не уверен, что долго просидит на своём месте, и поэтому очень спешит. И второе: он также не уверен, что его преемники в Белом доме не вернут посольство обратно в Тель-Авив, чтобы понравиться богатым арабам, поэтому-то здание дипмиссии и будет "временным".

Латышев Сергей

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