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Запах перемоги - Украину прикрутило

Вторник, 06 Марта 2018 08:00
Запах перемоги - Украину прикрутило Фото из открытых источников

Свершилось! Наконец-то в Германии сформирована проукраинская коалиция во главе с Меркель. Ведь почему они так долго тянули? Все не могли выработать четкий и понятный алгоритм освобождения оккупированного Крыма. Лучшие немецкие умы думали, как усилить санкции против «рашки», а также не допустить повторения истории с «сименсовскими» турбинами. Министр внешних сношений нации Климкин отреагировал очень жестко. Приехал в Мюнхен и угрожал секретарше «Сименса» международным Нюрнбергским трибуналом. 

 

Но немка вовремя сориентировалась и показала, где тут бесплатный туалет. Климкин посетил заведение, прикрутив по пути все батареи. Уже тогда гениальный предводитель украинской дипломатии с многовековой историей предвидел обострение «газовой войны» с Россией в лице ее клеврета «Газпрома». Короче, Германия четко и однозначно стала на сторону Петра Порошенко. Тот не замедлил с реакцией и констатировал в «Твиттере», что в «Германии сформирована проукраинская коалиция». Конец, б…ть, цитаты. Меркель поклялась независимостью ГДР, что никогда, слышите, никогда не допустит строительства «Северного потока-2», поэтому все попытки поставить нацию с трубой на колени обречены. Наша труба перейдет под контроль европейских и американских друзей, которые обеспечат полную независимость от России. И от трубы тоже. Совсем новый геополитический расклад сформировался в Европейском Союзе. В Италии уверенно одерживает победу мощное проукраинское движение «Пять звезд». Аналитики телеканала «112» рассказывают, что сторонники Путина в лице неоднократно судимого за изнасилования Берлускони терпят полное поражение. 

 

«Пятизвездочные» вовсе не антисемиты и евроскептики. Они четко выступают за признание Бандеры главным героем освободительной борьбы европейского народа за независимость от Сталина. 

 

Победа проукраинских сил в Италии и Германии открывает новые горизонты для возвращения нации в исконную семью ЕС. В настоящее время мы особенно сильно сплотились, поскольку всех здорово прикрутило. Не в смысле диареи, а против шантажа газом. В этом и заключается основной позитив последних дней. Резко возросла потребность нации в прекрасном. Думаю, именно поэтому и свинтили бронзовый бюст Леси Украинки с ее дома. Ну как ее… Она там давно уже не живет, поскольку коммуналка скаканула, батареи приходится прикручивать. Однако бюст оставался. Но его увели любители прекрасного. Не хватает им именно данного произведения художественного творчества для кое-каких платежей. Надо просто побольше бюстов ставить. Мало ли у нас героев? Андрюха Коболев из «Нефтегаза» – настоящий, с…ка, герой. Блестяще выиграл Стокгольмский арбитраж, поставил на колени «Газпром» акцией «Прикрути». Но и это еще не все! Лучший кризисный менеджер мира провел фантастические переговоры в Польше и закупил чистейший, как моча Климкина, пролитая в Мюнхене, европейский газ. Он умудрился найти самую высокую цену. Где-то под полторуху долларов за «штуку» кубов. Выше только розничные цены на палладий. Все бурно аплодируют, прыгают (холодно же!) и старательно ищут бюсты героев из цветных металлов. 

 

Гарант нации даже попытался приуменьшить подвиг Коболева. Говорит, нынче на спотовом рынке газ стоит от 250 до 500 долларов. Нет, недооценил он пронырливость нашего любимого менеджера. Тот нашел гораздо дороже. Натуральный польский газ! Хоть на хлеб намазывай, такой калорийный. Поставщик клянется, что нет ни молекулы российской примеси. Даже показывал сертификат, выданный на Ямале. 

 

Так что нам явно карта пошла в масть. Братский итальянский народ с «пятизвездочным» лидером однозначно выразил поддержку курса на сдерживание агрессивной России. Она же явная угроза цивилизационному миропорядку! 

 

Пользуясь случаем, абсолютно в тему, хочу доложить дорогому ЕС о личном вкладе в акцию «Прикрути». Всем микрорайоном прикрутили. Горячую воду еще до «порки «Газпрома». Какая-то авария в теплосети. Вот что значит евроцивилизация! Сразу пришла на телефон эсемеска: «Уважаемый потребитель, горячей воды ни хера не будет, мы рады нашему сотрудничеству!». Теплее как-то стало. Захотелось прикрутить батарею. Но их прикрутили за нас умные, предусмотрительные менеджеры. До упора. Тоже по причине аварии.

 

Однако нас не проведешь. Мы внимательно смотрим выпуски новостей на канале «112», поэтому знаем: гениальные руководители ставят на колени Путина. Все посмеиваются, подмигивают друг другу и делятся секретами обогрева с помощью подштанников. Прошу также учесть посильный вклад нашего дома в акцию «Прикрути» в форме отключения проводных телефонных аппаратов. Любители прекрасного, не найдя в нашем районе бюста Леси Украинки, обрезали телефонные провода. Это позволит нанести удар в сердце «империи зла». Плюс сын лидера Прогрессивной социалистической партии Натальи Витренко, работающий в «Нефтегазе», выставил счет за переплату «Газпрому». Почему-то в процентах. Так и написано – «переплата за экстренную закупку в 34 процента». Меня смущает некоторая двусмысленность ситуации. Нет, счета «Газпрому» надо выставлять постоянно. Тут вопросов нет. Однако получается, что «нефтегазовики» рассчитывали покупать газ именно у «Газпрома». Вот здесь небольшая нестыковка получается. В принципе, нам, сплоченной бюстами Леси нации, глубоко на…ть на подобные нестыковки. Главное, чтобы вода в унитазе не замерзла. А все к этому идет. 

 

Александр Зубченко

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Украина Нефтегаз Газпром

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