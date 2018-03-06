Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок

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Удивительно, что разбирая буквально "на молекулы" историческую речь Президента России Владимира Путина 1 марта, никто пока не обратил внимание на один, крайне существенный аспект. Глава России не просто сумел поставить на место "западный мир" презентацией нового сверхоружия. Он сумел сделать так, что эта информация действительно стала для всех полнейшей неожиданностью, громом с ясного неба. И теперь пожинает плоды заслуженной победы.

Для того, чтобы в полной мере оценить именно эту сторону вопроса, необходимо вспомнить о том, что именно военные секреты других государств (и в первую очередь, тех, которые относились к категории вероятного противника). испокон веков были объектом не просто самого пристального внимания, а самой настоящей охоты для разведывательных служб буквально всего мира. И, естественно, самой важной и завидной "добычей" в этой охоте были технологические секреты, способные позволить кому-то совершить реальный прорыв в развитии вооружений, обойти своих потенциальных противников в гонке на выживание.

Конечно же, разведывательная деятельность против России, ее ВПК велась самым активным образом все эти годы - как ЦРУ, британской разведкой и разведками всех стран НАТО, так и десятками "контор" поменьше и послабее. Особенно эта деятельность активизировалась (что, собственно, никто даже и не думает скрывать в том же Вашингтоне) после 2014 года, когда против России был, фактически объявлен новый "крестовый поход" Запада. И, тем не менее - все эти титанические (а можно не сомневаться в том, что именно такими они были и остаются) усилия пропали втуне. России удалось сберечь свои военные секреты - точно до нужного момента.

Сегодня США пытаются бодриться, заявляя о том, что там, мол "все знали заранее". Так, представитель Пентагона США Дана Уайт заявила, что "Америка готова к любым новым видам вооружения России". Позвольте не поверить! Данному утверждению противоречит, в первую очередь крайне наглое поведение Америки в последнее время, вызывающий и прямо-таки открыто провоцирующих характер заявлений которой усиливался от раза к разу. Чего стоил один только демарш американского министра обороны Джеймса Мэттиса, который в последние дни февраля во время встречи с находившимся в США министром обороны Черногории сказал:

"Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности."

Теперь тон выступлений западных лидеров, мягко говоря, несколько изменился. Прямо-таки умиляет "заявление". сделанное по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй: "Лидеры согласились, что последние заявления президента России Владимира Путина относительно развития ядерного оружия были безответственными." Нет, ну ей-Богу - это ж просто детский садик какой-то. Крик из песочницы: "Марьванна! А чего Вовка грозится, что будет песком кидаться!" Такого рода "послания" - ничто иное, как проявление растерянности и попытки сделать хорошую мину при плохой игре.

И в данном случае необходимо отдать должное именно лично Путину. Сумев за прошедшие годы стать истинным главой государства, профессиональных навыков с прежнего места службы он явно не утратил. Что и позволило ему превратить Россию в страну, где умеют не только создавать самые передовые в мире военные технологии, но и защищать собственный военно-промышленный и научный потенциал от завидущих глаз и загребущих рук. Увы - даже в Советском Союзе, имевшем сверхмощный КГБ и достаточно профессионалов в других ведомствах, чьей задачей было сохранение государственных секретов и тайн, это удавалось далеко не всегда.

Мало кто сейчас помнит историю о том, что в 1958 году ЦРУ сумело раскрыть целый ворох сведений, составлявших строжайшую государственную тайну и относившихся как раз к производству ядерного оружия... благодаря одной фотографии в журнале "Огонек"! Заданием сотрудника отдела ядерной энергетики ЦРУ Чарльза В. Ривза был сбор данных по генерирующим мощностям и линиям электропередачи в окрестностях как известных, так и еще не разведанных советских атомных объектов.

Информация по производству, передаче и потреблению электроэнергии на Урале в СССР была засекреченной. Все публикуемые статьи проходили цензуру. Поездки в эту область были строго ограничены. Единственными серьезными документами по уральскому энергетическому региону как единому целому были два отчета разведки, сделанные в 1944 году для немецкого генштаба. Ключом к получению ЦРУ секретной информации стала опубликованная в "Огоньке" тщательно отретушированная и подвергнутая цензуре фотография центральной диспетчерской Уралэнерго в Свердловске.

Всего год работы аналитиков - и дала понимание мощностей заводов по обогащению урана (ведь количество потребляемой энергии напрямую связано с мощностью завода и, соответственно, с количеством производимых ядерных боеголовок), а также определила местоположение неизвестного доселе американцам завода по производству ядерного оружия в Нижней Туре. Не считая прочих "мелочей" по всему Уралу.

Ничего удивительного - я совершенно не случайно упомянул именно этот случай. Из хрущевских времен. Какая сохранность военной и государственной тайны могла быть в стране лидер которой при первом же своем визите в США, бахвалясь, заявил : "Мы не то, что секреты все ваши знаем, а читаем все ваши шифры, даже самые сложные!" Вполне возможно - бородатый исторический анекдот, но уж больно похоже на реального Хрущева, да и упоминается эта история в слишком большом количестве источников.

Американцы, естественно, придя в шок и ужас, моментально сменили все до единого шифры, потребовав того же от собственных союзников. Самое неприятное, что была изменена принципиально сама система кодирования, тут же были введены в действие абсолютно новые способы и принципы закрытия информации. Колоссальный многолетний труд огромных коллективов советских математиков, пот, кровь и смертельный риск разведчиков СССР еще настоящего, сталинского времени - все это своим болтливым языком лысое ничтожество пустило псу под хвост! Неудивительно, что разведывательные самолеты США U-2 совершенно безнаказанно летали над территорией СССР при Хрущеве целых четыре года!

Другой пример - все тот же кретин Никитка уже при следующей поездке в Америку (кататься туда он просто обожал!) с трибуны орет: "Мы вас побьем! У нас производство ракет поставлено на конвейер. Недавно я был на одном заводе и видел, как там ракеты выходят, как колбасы из автомата!" Для аналитиков ЦРУ не составляет ни малейшего труда просто-напросто просмотрев советские газеты с отчетами о визитах горе-лидера СССР в регионы за последнее время, вычислить "один завод" - Южный машиностроительный завод , знаменитый "Южмаш" в Днепропетровске.

Убив талантливейшего во всем, в том числе, и в области разведки и котрразведки Лаврентия Берию, ничтожный Хрущев умудрился в кратчайшие сроки профукать едва ли не все наработки СССР в этих важнейших для государства сферах. Впрочем, разве только в этих?! Хрущевское "руководство", собственно и заложило основу гибели Советского Союза... Понадобилось не одно поколение лидеров страны, чтобы у руля - уже не СССР, а России оказался тот, кому под силу было это исправить. Вот именно поэтому "коллективный Запад" и исходит такой ненавистью в адрес "выходца из КГБ" - Владимира Путина.

Назвав его речь "безответственной" и Трамп и Мэй расписались разве, что в собственном бессилии. Суть их ужаса в том, что именно Россия теперь вполне заслуженно принимает на себя ответственность за судьбы мира. Во главе ее, в отличии от Британии и США, стоит человек, которому это по силам.

Александр Неукропный специально для Planet Today