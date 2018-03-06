Германия: "большая коалиция" или большой блеф?

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После одобрения социал-демократами решения руководства СДПГ принять участие в "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС в ФРГ в ближайшие дни появится законная власть. Но взаимное недоверие и противоречия между её участниками, их растущая непопулярность указывают на то, что это — временная мера, и новое правительство — это совсем ненадолго.

Политический кризис в Германии, из-за которого страна на полгода выпала из европейской и мировой политики, преодолён. Это означает, что немецкие министры во главе с федеральным канцлером Ангелой Меркель лишаются унизительной приставки "и. о.". В стране, являющейся локомотивом Евросоюза и одной из крупнейших экономик мира, появляется наконец полноценное правительство. Меркель принимает поздравления со всего мира: Германия возвращается, немецкий бизнес получает долгожданную политическую стабильность, особенно необходимую для реализации серьёзных экономических проектов. Брюссель в лице Берлина получает дееспособного партнёра, чтобы приступить к озвученным недавно президентом Франции Эммануэлем Макроном планам по превращению Евросоюза в более унитарное космополитическое сверхгосударство.

И всё же все прекрасно понимают, по крайней мере в самой Германии, что речь идёт не о решении стоящих перед страной серьёзных проблем, которые привели к нынешней ситуации, а о временном компромиссе политических верхов под мощнейшем давлением наднациональной власти, и вряд ли больше, чем на пару лет, после чего возникнет ещё больше неопределённости и рисков. Поэтому не будет преувеличением сказать, что по причине взаимного недоверия и противоречий между участниками новой "большой коалиции", их растущей непопулярности в стране речь идёт на самом деле о создании временного правительства.

Проголосовали как надо

Это стало возможным после завершения плебисцита внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Большинство принявших в нём участие членов партии одобрили с результатом 66,02% против 33,98% решение своего руководства о создании третьей по счёту "большой коалиции" с блоком некогда христианских партий ХДС/ХСС.

С самого начала было понятно, что рядовые члены СДПГ не пойдут против своего руководства: немцы привыкли подчиняться начальству, делегируя ему полномочия думать за себя. Да и выбора особого у них не было. Меркель в ходе тяжёлых переговоров о создании будущего правительства пошла на беспрецедентные уступки СДПГ, передав социал-демократам самые "рыбные" министерства и включив многие из их пожеланий в обязательный к выполнению коалиционный договор, несмотря на недоумение и критику со стороны однопартийцев.

У СДПГ появилась реальная возможность серьёзно влиять на деятельность правительства в своих интересах, а не просто быть в нём младшим партнёром. С учётом того, что популярность СДПГ продолжает падать, и её уже обошла по этому показателю национал-консервативная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), досрочные выборы привели бы эту некогда пролетарскую партию к очередному и ещё более страшному поражению. В общем, социал-демократы предпочли синицу в кулаке мифическому журавлю в небе и, с сиюминутной точки зрения, поступили совершенно правильно.

Лучшие министерства — СДПГ

"Большинство приняло предложение правления партии, у нас есть теперь ясность — СДПГ войдёт в новое правительство", — торжествующе заявил и. о. председателя партии, гамбургский градоначальник Олаф Шольц. Он сообщил, что в ближайшие дни СДПГ объявит, какие лица займут выделенные партии шесть министерских постов. Никакие имена пока что названы не были. Было объявлено, однако, что назначения будут осуществляться по половому признаку: три министра будут мужчинами, три других — женщинами. У ХДС Ангелы Меркель будет тоже шесть министерских постов, у его "баварской сестры" ХСС — три.

Самого Шольца прочат на важнейший пост министра финансов (раньше это была вотчина ХДС) и вице-канцлера, в то время как будущий лидер партии Андреа Налес в правительство не собирается, чтобы сохранить за собой возможность критиковать Меркель, и чтобы между социал-демократами как партией и новым правительством была дистанция.

"Поздравляю СДПГ с этим ясным результатом, рада дальнейшему сотрудничеству во благо нашей страны", — заявила Меркель по итогам голосования в СДПГ.

"Это хорошее решение для Германии", — вторила ей в Twitter новый генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Меркель готовит на роль своего преемника.

Пока до конца не ясно, как социал-демократы распределят портфели, в частности, удастся ли сохранить за собой популярному в стране, но не ладящему с Налес пост министра иностранных дел Зигмару Габриэлю.

Слабая команда от ХДС

Зато христианские демократы уже определились по поводу своих назначенцев. Подобранная Меркель и уже утверждённая руководством партии команда министров нового правительства от ХДС выглядит откровенно слабой. Министром обороны остаётся крайне непопулярная в армии многодетная мать Урсула фон дер Ляйен. Проваливший предвыборную кампанию и уходящий якобы по состоянию здоровья с поста главы очень важного ведомства федерального канцлера, но преданный лично Меркель Петер Альтмайер станет министром экономики. Его место займёт врач по образованию и пока что малоизвестный стране Хельге Браун (не продиктовано ли это тем, что Меркель опасается за своё здоровье и ей теперь постоянно нужен врач под рукой?).

На пост министра образования выдвинута доселе ничем не проявившая себя депутат бундестага Аня Карличек. Министром сельского хозяйства станет бывшая "винная королева" Рейнланд-Пфальца и проигравшая выборы социал-демократам в этой федеральной земле Юлия Клёкнер. Самое трудное министерство — здравоохранения — поручено жёсткому критику Меркель в рядах ХДС, члену руководства партии Йенсу Шпану, католику и одновременно открытому гомосексуалисту. В свете серьёзных проблем в немецком здравоохранении ему, кажется, предоставлена возможность сломать себе шею. Находящаяся бессменно у власти свыше 12 лет Меркель объяснила свои назначения тем, что немцы устали от старых лиц, и надо дать возможность проявить себя новым деятелям.

Голосование в бундестаге по вопросу избрания Меркель канцлером пройдёт 14 марта. Препятствий для этого отныне нет. С СДПГ эта дата уже согласована. Что же касается президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, то, по его же собственным словам, он предложит депутатам кандидатуру Меркель на пост канцлера уже сегодня.

ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, поэтому проблем у Меркель возникнуть не должно. В бундестаге у партии Меркель на 65 мест меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Правительство официально приступит к работе после того, как президент ФРГ вручит Меркель и членам её нового кабинета официальные документы о назначении. Как и предполагалось, до начала апреля в правительственном кризисе в стране будет поставлена точка.

Подводим итоги

Подводя итоги правительственного кризиса, следует прежде всего отметить, что четвёртое по счёту правительство Меркель будет, пожалуй, самым нестабильным из всех, которые когда-либо существовали в ФРГ. Популярность партий-участниц нового правительства катится вниз. Из-за разделяющих их противоречий им будет очень сложно договариваться друг с другом по оперативным вопросам. Получив важнейшие министерские посты, СДПГ не намерена довольствоваться только этим.

Фактически в стране образуются (прямо, как в России при Временном правительстве сто лет назад) два центра власти. Их будут олицетворять Меркель с ведомством федерального канцлера и не менее "зубастая" Налес — во главе СДПГ и её фракции в бундестаге. Поскольку социал-демократы страшно рискуют, оказавшись в новой коалиции с ХДС/ХСС, они не будут за неё сильно цепляться.

Чтобы удержать за собой партийные массы и попытаться повысить популярность, им придётся постоянно подталкивать "большую коалицию" влево, в то время как в ХДС и особенно ХСС и без того считают уже сделанные СДПГ уступки чрезмерными и крайне недовольны этим. Данная ситуация станет постоянным источником напряжённости и конфликтов. Особого желания ни у кого идти на компромиссы не будет, так как все мысли участников "большой коалиции" будут о предстоящих выборах, чтобы выступить на них как можно лучше. Без мощнейшего давления с глобалистских верхов этой коалиции вообще бы не было.

В обеих партиях очень нездоровая обстановка. Избирателей ХДС/ХСС ожидают дальнейшие разочарования, так как по ключевому вопросу, который расколол Германию и привёл к нынешнему кризису, — нелегальной миграции, — по настоянию СДПГ, блок ХДС/ХСС согласился на проведение более чем терпимой политики. В частности, воссоединение семей заполонивших Германию псевдобеженцев. Это означает, что даже при снижении темпов нелегальной миграции миграционное население страны будет продолжать стремительно расти, и на шее у немецкого народа появится масса новых нахлебников, у которых свои представления о том, какой должна быть Германия, и кому она должна принадлежать.

Это означает дальнейшее углубление кризиса, с одной стороны, а с другой — создание предпосылок для дальнейшего роста силы и влияния национал-консервативной партии АдГ, которая выступает решительно против массовой миграции и хочет сохранить Германию как страну немцев, ставя под угрозу срыва планы глобалистов по замещению населения в Европе. Эту самую юную политическую партию страны можно поздравить: с появлением новой "большой коалиции" она становится в бундестаге, трибуну которого уже активно использует и где раньше вообще не имела своих представителей, лидером оппозиции.

По закону, который, конечно, противники АдГ будут всячески выхолащивать, у играющей эту роль партии, руководство которой сразу пообещало, что "открывает охоту" на Меркель, имеется масса преимуществ и привилегий. Её задачей становится грамотно ими воспользоваться, ни в коем случае не допустить серьёзных расколов, которые засланцы истеблишмента в её рядах будет пытаться провоцировать. Пока она с этим достаточно успешно справляется.

И последнее

Согласившись на новую "большую коалицию" после того, как прошлое руководство СДПГ объявило после провала на сентябрьских выборах об уходе в оппозицию, что было бы очень хорошо для партии в среднесрочной перспективе, её нынешнее руководство продемонстрировало, что интересы глобалистов, требовавших скорейшего появления лояльного правительства в ФРГ, как и желание занимать министерские посты, для него важнее всего остального. То же самое подтвердило и руководство ХДС/ХСС, которое фактически предало интересы своих избирателей, чтобы верная глобалистам Меркель смогла остаться у власти.

Это и налоги, и мигранты, и уступленный СДПГ Минфин, куда социал-демократы теперь намерены запускать свои руки. Общий знаменатель у этих поступков есть: маски сброшены. Интересы транснациональной элиты оказались для участников новой "большой коалиции" дороже собственных принципов и чаяний собственного народа. Несмотря на свою дисциплинированность и склонность доверять начальству свою судьбу, он мучительно учится сейчас брать её в свои руки, а насколько научится, покажет уже на следующих выборах, которые со всей очевидностью будут досрочными. Пример Австрии и Италии показывает, что это возможно.

Латышев Сергей

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