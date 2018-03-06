Вторник 06 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Восточная Гута: боевики готовы обменять мирных жителей на "гуманитарку"

Восточная Гута: боевики готовы обменять мирных жителей на "гуманитарку"

Вторник, 06 Марта 2018 08:30
Восточная Гута: боевики готовы обменять мирных жителей на &quot;гуманитарку&quot; Фото из открытых источников

Похоже, что в Восточной Гуте наметились сдвиги к лучшему, по крайней мере для мирных жителей. Сирийские войска вот-вот разорвут котёл вокруг террористов на две части. Те ощутимо нервничают и обращаются к гуманизму: готовы обменять людей на гуманитарную помощь

 

Самые свежие сообщения из Восточной Гуты звучат так (причём нельзя не процитировать одного из самых интересных наблюдателей по теме в "Живом журнале", выступающего под ником kerzak_1): "Бармалеи готовы разменять сколько-то тысяч беженцев, которых они выпустят из Гуты, на жратву (типа гуманитарку)".  Нельзя не согласиться и с его выводом: "Судя по всему, их там прижало знатно".

 

Остроумие крокодила: комендантский час на время гуманитарной паузы

 

Действительно, официальные источники сообщили со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон: "Боевики в районе Восточной Гуты пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь".В свою очередь Центр сослался на сирийских военных, что делает ситуацию совсем понятной. Те самые "бармалеи" до последнего не хотели выпускать мирное население из зоны боёв. Но в конце концов именно "звери" — военные "антинародного режима" Башара Асада, "убивающего свой народ", — дожали бандитов, обменяв жизни гражданских на еду для боевиков Точно ли не хотели выпускать?

 

Совершенно точно, и тому есть десятки свидетельств. С тех пор, как 26 февраля по поручению президента России Владимира Путина российские миротворцы и сирийские военные установили в Восточной Гуте ежедневные гуманитарные паузы с 09:00 до 14:00 по местному времени, таких пауз было уже шесть. За всё это время никому из гражданских из окружённого анклава вырваться не удалось. Потому как за это время террористы, трепетно и изощрённо поддерживаемые Западом, продемонстрировали весь арсенал средств для удержания мирных жителей в качестве живого щита и готового материала для проливания по нему пропагандистских слёз. С целью, естественно, давления на Дамаск и Москву, чтобы отступились от террористического анклава на окраинах этого самого Дамаска.

 

За период гуманитарных пауз исламисты использовали по мирному населению блокирование путей к КПП на выходе из зоны, обстрелы коридора безопасности из стрелкового оружия и миномётов. Из миномётов обстреливали также и Дамаск с очевидной целью — вызвать ответный огонь. Чтобы даже при его хирургической аккуратности проорать в западных СМИ, будто сирийские войска снова накрыли огнём гражданских.

 

Кроме того, боевики использовали приём, показавшийся им, видимо, изысканно остроумным: на время гуманитарных пауз объявили... комендантский час. С девяти часов утра до двух часов дня — да, самое время. Крокодилье такое остроумие, как и слёзы...

 

Был введён также запрет на массовые собрания жителей, чтобы те толпой не попытались прорваться к миру и в мир, а боевикам, соответственно, не пришлось бы терять реноме перед западной прессой, расстреливая людей в открытую. Расстреливают втихую, выхватывая наиболее активных. В том числе при помощи снайперского огня — приёма, применявшегося ещё при штурме иракской армией Мосула.

 

Исключение за всё это время составили лишь двое ребятишек, которым удалось-таки прорваться на волю из бандитской "зоны". При этом вышедших глубокой ночью к гуманитарному коридору мальчика и девочку, по которым исламисты открыли огонь, прикрыли сирийские солдаты.

 

Кто с кем, можно судить хотя бы по тому, что жители Восточной Гуты довольно густо звонят на "горячую линию" Центра по примирению в Дамаске. Информация типична и однообразна: голод, дефицит продовольствия и лекарств, которые отбирают джихадисты, массовые репрессии боевиков против гражданского населения.

 

Кто и кого прижал в Восточной Гуте

 

И вот теперь наконец появились, похоже, первые подвижки. Гуманитарный конвой Красного полумесяца из 45 грузовиков уже стоит у пункта пропуска возле деревни Мухайям аль-Вафедин. Дальше всё зависит от бандитов. И, к сожалению, от западных "гуманистов". Ибо это верный признак: как только по инициативе любой западной страны, а особенно такой одиозной, как Великобритания, раздаётся стон об "отказе в предоставлении гуманитарного доступа", "атаках на медицинские учреждения и гражданскую инфраструктуру", "авиаударах по гражданскому населению", а также "предположительное использование химического оружия", значит, дело верное: террористов жмут.

 

А это, в свою очередь, очень "жмёт" их западных спонсоров и кукловодов. И они срочно пропихивают через контролируемый ими Совет по правам человека (СПЧ) ООН соответствующую резолюцию. И даже не заморачиваются с соблюдением хотя бы внешних приличий: хотя бы номинально согласиться с поправкой, осуждающей вообще все террористические акты в Сирии, неважно, от кого исходящие. В том числе и в Восточной Гуте.

 

Ничего особенного: то же самое было и во время штурма Алеппо. Но как только город был освобождён от террористов, весь "гуманитарный" интерес Запада к нему невесть куда испарился.А прижимают боевиков, судя по поступающим сообщениям, там действительно серьёзно. Сирийские войска заняли уже больше четверти территории этого анклава, причём очевидным образом наметилось движение правительственных сил навстречу друг другу примерно по "поясу" фигуры на карте. В перспективе, если этот очевидный план будет реализован, "пояс" затянут окончательно (там осталось 3,5 км между передовыми подразделениями двух наступающих группировок), тем самым разрезав группировку боевиков на две части.

 

Кроме того, асадовские части вышли на окраины города-спутника Дамаска Думы — главного опорного пункта обороны исламистами Восточной Гуты. При этом, по мнению военных аналитиков, оборона уже сильно перенапряжена, и судьбу всей операции решит продолжение, а лучше — усиление давления со стороны сирийской армии САА. Что, надо признать, тоже непросто: потери САА понесла уже существенные, а город Дума превращён в очень сильную позицию, испещрённую мощными опорными пунктами с подземными ходами между ними.

 

С другой стороны, как сообщают источники  в Сирии, есть сведения, что давление со стороны правительственных войск будет именно нарастать, так как САА не ввела ещё в бой существенную часть своих резервов на этом направлении.  Битва обещает быть трудной. Но пример того же Алеппо убеждает: она будет выиграна. Ибо такое решение принято и пересмотру не подлежит.

 

А Запад пусть корчится.

Покровский Александр

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Сирия Восточная Гута

Главное за сутки
СМИ: США рассматривали возможность применения военной силы в отношении властей Сирии СМИ: США рассматривали возможность применения военной силы в отношении властей Сирии В Вашингтоне обсуждал возможность применения военной силы в отношении властей Сирии в наказание за предполагаемое применение Дамаском химоружия в Восточной Гуте, пишет ТАСС. Об этом сообщила газета The Washington Post,…
В сенате назвали условия для снятия санкций с России В сенате назвали условия для снятия санкций с России Сенатор от штата Аляска Дэниел Салливан сообщил, что санкции с России будут скорее всего сняты, если она прекратит «активность» в ряде областей, противоречащую интересам США. Если этого не случится, ограничения…
Ким Чен Ын планирует начать "новую историю объединения родины" Ким Чен Ын планирует начать "новую историю объединения родины" Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи провел обмен мнениями по вопросам смягчения напряженности на Корейском полуострове и развития межкорейских отношений, включая проведение…

Читайте также
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эксперты отмечают любопытную тенденцию в европейских СМИ. У западных журналистов и политологов появился новый "главный враг": если ещё недавно эту позицию уверенно удерживал Владимир Путин, то в последние месяцы его…
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир 1 марта 2018 года, несомненно, войдет во все учебники мировой истории... Президент России Владимир Путин своим выступлением с посланием Федеральному собранию не просто дал мощнейший посыл, который неминуемо изменит жизнь…
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом У украинских "патриотов" очередной приступ восторженного экстаза на тему: "Путинсдал, Путинслил!" Они, понимаете ли, возомнили, что Владимир Владимирович сделал заявление, означающее, что Россия готова отдать Донбасс на растерзание Киеву. А…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Фото
Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии Удивительная природа: Деревня лисиц в Японии

На севере острова Хонсю высоко в горах расположена удивительная деревня Дзао Кицунэ Мура. Это место ...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

Да - 0%
Часть из них останется навсегда - 0%
Их снимут, но не очень скоро - 0%
Санкции скоро снимут - 0%
Не интересуюсь данным вопросом - 0%

Всего голосов:: 0

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!"
Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле
Дональд Трамп сделал России признание в ненависти Дональд Трамп сделал России признание в ненависти
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.