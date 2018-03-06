Выборы в Италии: "Лига Севера" - неожиданная рокировка или закономерный успех?

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В минувшее воскресенье, 4 марта в Италии прошли парламентские выборы. Следует отметить, что результаты поразили даже опытных экспертов. Классические партии были сметены “новой волной" политических сил: левым движением “Пять звезд" и правоцентристской коалицией во главе с Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини.

В общепартийном зачете на первое место вышло левое движение "Пять звезд", получившее 32,22% голосов. Следом идет левоцентристская Демократическая партия нынешнего премьер-министра Маттео Ренци, получившая 18,9%, что на 6,5% хуже предыдущего результата.

На третьем месте – традиционалистская "Лига Севера" Маттео Сальвини, получившая 17,69% голосов избирателей. Правоцентристская "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони оказалась слабее "Лиги", получив 13,94% .

Правоконсервативная партия "Братья Италии" набрала 4,35%. Замыкает список леволиберальная партия "Свободные и равные", получившая 3,38% голосов.

Триумфаторы и побежденные

Главной сенсацией данных выборов стал прорывной результат "Лиги Севера". Большинство экспертов прогнозировало, что ведущей силой в правоцентристской коалиции ("Лига Севера", "Вперед, Италия!" и "Братья Италии") будет именно партия Берлускони. Кроме того, это первые в истории выборы, когда "Лига" успешно закрепила за собой статус не региональной, а общеитальянской партии. Такой успех позволит Сальвини чувствовать себя увереннее во время переговоров по распределению постов в правительстве.

Успех движения партии "Пять звезд" можно назвать закономерным: традиционно основной их избиратель находится в небогатых южных регионах страны. Риторика в левом ключе позволила им привлечь широкие слои южан, а критика в адрес ЕС (хоть и вперемежку с заигрыванием) позволяет найти своего избирателя и на богатом севере страны. Однако чтобы обналичить свой успех, движению придется пойти на переговоры, а, значит, уступки, что противоречит изначальной установке партии не входить в блоки с другими силами. Гибкость или, наоборот, твердость руководства "Пяти звезд" в этом вопросе во многом определит будущее политической элиты Италии на ближайшие годы.

Как бы сказали в Древнем Риме, Sic transit gloria mundi ("Так проходит мирская слава" – лат.). Некогда самый влиятельный итальянский политик пытался вернуться в большую игру, оседлав традиционалистский дискурс. Все были уверены, что в правоцентристской коалиции именно опытный Берлускони будет играть первую скрипку.

Однако итальянцы проголосовали за молодого и яркого патриота Сальвини, в отличие от Берлускони, не уличенного в связах с транснациональным капиталом. Став вторым номером, бывший премьер-министр, скорее всего, отойдет от дел, уступив бразды правления в партии "Вперед, Италия!" одному из своих помощников.

Иначе как оглушительным провалом теперь уже бывшей правящей партии результаты выборов не назовешь. Разочарованность политикой Маттео Ренци, пошедшего на поводу у Брюсселя и Вашингтона, заставила итальянцев отдать свои голоса новым патриотических силам. На классических европейских партиях вроде "Демократов" Ренци можно однозначно ставить жирный крест.

Прогноз: будет битва

Главный вопрос сейчас – формат будущей правящей коалиции. Парламентская республика – крайне неустойчивая форма правления. После объявления официальных результатов выборов по закону предстоит чаще всего продолжительный и болезненный процесс переговоров и формирования правительства. Обсуждаются самые разные, в том числе и крайне экстравагантные, конфигурации.

Пока можно с уверенностью сказать, что есть шанс, что именно с Италии может начаться отмена антироссийских санкций. Декан факультета управления и политики Генри Сардарян считает, что в случае, если премьер-министром станет Сальвини, эпоха напряжения в отношениях с Россией подойдет к концу: "Если премьер-министром станет Сальвини, а, видимо, он им станет, санкции снимут: он сам неоднократно заявлял, что это нужно сделать. В парламентах тех регионов, в которых большинство у "Лиги Севера", принимались резолюции с призывом снять санкции с России…Но вопрос в том, что итальянцы обычно заявляют, что все зависит не только от Италии, есть еще евробюрократия, которая это все продавливает. И, просто учитывая, что у Сальвини к евробюрократам отношение достаточно скептическое, можно надеяться на какие-то улучшения"

Депутат Европейского парламента Марко Дзанни также уверен, что в случае успеха на переговорах по формированию коалиции Сальвини предпримет ряд принципиально важных шагов: Первыми шагами правительства во главе с Сальвини будет отзыв закона Fornero (о пенсиях), ограничение нелегальной иммиграции и возвращение валютного и фискального суверенитета. Также Сальвини несколько раз заявлял, что отмена санкций будет одним из первых его решений на европейском направлении". Однако, чтобы такой сценарий стал реальным, должна произойти череда удачных для "Лиги" событий: остальные партии не смогут договориться о коалиции в обход традиционалистов, а глобалистское лобби не надавит на его окружение. Кстати, именно последнее вызывает у осведомленных людей некоторые опасения.

Как это часто бывает, в "Лиге" могут оказаться люди, готовые поступиться честью и преданностью Италии в обмен на те или иные преференции от Брюсселя или Вашингтона. Иными словами, Италия погружается в новый этап политической борьбы, на этот раз скрытый от внешних глаз.

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