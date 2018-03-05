США "сколачивают" антикитайскую коалицию в Южно-Китайском море

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Несмотря на то, что Южно-Китайское море в последние недели, в целом, исчезло с первых страниц газет и экранов телевизоров, вновь заслоненное обострением ситуации в Сирии, именно в этом стратегически важном регионе наиболее велика угроза столкновения Вашингтона и Пекина.

В марте во вьетнамском порту Дананг ждут авианосец ВМФ США «Карл Винсон» с 72 боевыми самолетами и вертолетами на борту, включая F-18 Hornet. Это будет первый заход американского авианосца во вьетнамский порт со времен окончания американо-вьетнамской войны в 1975 году. Визит будет проходить в рамках совместных учений «Тихоокеанское партнерство 2018», которые начались в конце февраля. Самый большой и мощный военный корабль США водоизмещением 97 тыс. тонн и стоимостью почти $ 4 млрд посетит, кроме Вьетнама, также Индонезию и Малайзию.

Впервые со времен Второй мировой войны Пентагон отправил в западную часть Тихого океана сразу два флота: Третий, зоной ответственности которого является восточная часть Тихого океана и который базируется в Сан-Диего, и Седьмой, самое крупное соединение передового базирования ВМФ США. Его зоной ответственности является западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана, а базируется он в Японии.

Визит «Карла Винсона» в Дананг является очередным свидетельством углубления сотрудничества, включая военную сферу, между бывшими противниками, а сейчас союзниками перед лицом растущей экспансии Китая в Южно-Китайском море (ЮКМ). Напомним, США и Вьетнам нормализовали отношения в 1995 году. В 2016 году Вашингтон отменил эмбарго на поставки американского оружия Вьетнаму, граничащему с Китаем не только на море, но и на суше и почти сорок лет назад воевавшему с ним.

Капитан «Карла Винсона» Дуглас Вериссимо заявил журналистам, что само присутствие его корабля в Южно-Китайском море несет в себе предупреждение. Американцы хотят сказать, что они не отказываются от присутствия в этом важнейшем водоеме и намерены и впредь защищать принципы свободного судоходства. Американский капитан не сказал, кому адресовано предупреждение, потому что в этом нет нужды. Всем и так ясно, что учения, визит во вьетнамский порт и само присутствие военно-морской армады США является недвусмысленным предупреждением Китаю. Вашингтон как бы говорит Пекину: «Вы здесь (в ЮКМ) не одни, эти воды принадлежат не только вам».

Пекин, напомним, претендует на 90% акватории Южно-Китайского моря (Девятипунктирная линия) и мечтает превратить его в Южно-Китайское озеро. Это море не только обладает богатейшими ресурсами. Оно также находится на очень оживленных торговых путях и занимает важное стратегическое положение. Достаточно сказать, что через ЮКМ ежегодно проходит грузов на $ 5 трлн.

Пентагон очередной раз подтвердил, что невзирая на риск столкновения с кораблями и самолетами КНР он будет продолжать патрулировать воды ЮКМ и не предупреждать об этом заранее китайскую сторону. Стратегия Дональда Трампа в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) в отличие от стратегии его предшественника Барака Обамы заключается в противодействии росту влияния Китая в ИТР и усилении присутствия США. При этом Вашингтон и Пекин взахлеб обвиняют друг друга в нагнетании напряженности в регионе, которое может привести к самым серьезным последствиям.

У Америки в Южно-Китайском море территориальных притязаний нет, но в Вашингтоне считают, что они отвечают за судьбу всей планеты и поэтому им до всего есть дело. Американцы, по крайней мере, на словах защищают беспрепятственное мореплавание в ЮКМ, которому, считают в Белом доме, серьезно мешает создание китайцами искусственных островов и их милитаризация.

В Пентагоне эту защиту называют операцией «Обеспечение свободы судоходства» (NOFOP). По своему обыкновению, Белый дом всячески агитирует союзников и государства региона принять вместе с ними участие в патрулировании ЮКМ. Вашингтон изо всех сил пытается сделать то, что у него до сих пор не так уж и плохо получалось — сколотить какое-то подобие коалиции, на этот раз антикитайской. Похоже, американцам удалось «заманить» в ЮКМ своего главного союзника — Великобританию. Министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон заявил, что в этом году, только позднее, после визита в Австралию, британские корабли примут участие в FONOP и подчеркнул полную солидарность Лондона в этом вопросе со «старшим братом».

О крайнем желании увидеть в Южно-Китайском море и австралийские корабли Дональд Трамп заявил после встречи с премьер-министром Австралии Малькольмом Тернбуллом. Тернбулл вместе с министром иностранных дел Австралии Джулией Бишоп не исключили такой возможности. О том, что Вашингтон сейчас усиленно «ухаживает» за Канберрой, свидетельствует и неожиданное предложение президента Трампа назначить послом в Австралию командующего Тихоокеанским командованием США, адмирала Гарри Гарриса, жесткая позиция которого по отношению к Китаю ни для кого не секрет.

В прошлом американцы настойчиво уговаривали поучаствовать в FONOP японские Силы самообороны. В 2016 году интерес Франции и в целом Европы принимать более активное участие в событиях в ЮКМ изъявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, который сейчас возглавляет Министерство иностранных дел Пятой республики. Еще одним очевидным кандидатом на участие в защите свободы судоходства в ЮКМ является, конечно, Индия, которая вместе с США, Японией и Австралией входит в «Четверку», неформальный союз, направленный на сдерживание КНР в ИТР.

Противостояние двух слонов

В январе 2018 года Пекин обвинил Америку в нарушении китайских территориальных вод. МИД КНР заявило резкий протест против прохождения ракетного эсминца «Хоппер» в непосредственной близости (20 км) от контролируемого Китаем с 2012 года острова (рифа) Скарборо (Scarborough). В ноте также содержится обещание Пекина принять «все необходимые меры» для защиты своего суверенитета.

О растущей угрозе вооруженного столкновения между США и КНР в Южно-Китайском море говорил 19 февраля на международном форуме в Маниле посол Филиппин в Китае Шито Ста. Романа (Jose Santiago Sta. Romana), который считает, что ЮКМ не должно превращаться в Южно-Китайское озеро.

«Если раньше в Южно-Китайском море доминировал Седьмой американский флот, — сказал посол, — то сейчас китайский флот стал очень серьезным соперником. Думаю, мы являемся свидетелями изменения баланса сил».

Шито Романа призывает Филиппины держаться подальше от спора двух великих держав: Америки и Китая. Он сравнил их с двумя дерущимися слонами и заявил, что не хотел бы попасть им под ноги. Дипломат полагает, что политика Манилы, которая пытается поддерживать с Пекином нормальные отношения, уже приносит плоды. Он имеет в виду решение Китая снять блокаду с занятой Филиппинами Второй отмели Томаса (Second Thomas Shoal). Это позволит Маниле снабжать припасами окопавшихся на острове филиппинских морских пехотинцев.

Филиппины и Китай договорились в феврале о создании комиссии, которая попытается разработать условия для совместной добычи нефти и газа в спорных районах моря. В Маниле считают, что любое соглашение о совместной эксплуатации месторождений должно подписываться с китайскими компаниями, а не с правительством. Некоторый опыт, причем, даже не двустороннего, а трехстороннего сотрудничества уже имеется. В 2003—2008 годах филиппинцы, китайский нефтяной гигант CNOOC и вьетнамская компания PetroVietnam совместно проводили разведку в районе острова Тростниковый берег (Reed Bank).

Специалисты считают, что углеводородов в Южно-Китайском море хватит всем государствам, находящимся на его берегах: и Китаю, и Филиппинам, и Тайваню, и Брунею, и Малайзии, и Вьетнаму. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), под дном ЮКМ находится до 11 млрд баррелей нефти и 190 трлн м³ газа. Китаю нужны все богатства региона. Естественно, такая политика не вызывает одобрения у остальных претендентов. В Пекине не без успеха пытаются разделить их и договариваться с ними по одиночке. Естественно, каждое из государств на берегах ЮКМ в отдельности значительно уступает по всем параметрам Китаю. Уступают они КНР и вместе взятые.

Филиппины, энергично протестовавшие при президенте Бенигно Акино III также, как соседи, против экспансионистской политики Китая в ЮКМ, при нынешнем президенте сделали разворот на 180 градусов. Родриго Дутерте рассчитывал получить китайские миллиарды, необходимые для модернизации инфраструктуры страны. В надежде на китайские инвестиции и кредиты он отошел от традиционного союза с США и начал дружить с КНР. Выступая 19 февраля на встрече с филиппинскими бизнесменами в основном китайского происхождения, президент Родриго Дутерте пошутил, что финансовые проблемы страны можно было бы легко решить, если бы Филиппины были китайской провинцией.

Филиппинскому президенту приходится шутить подобным образом, потому что особыми успехами в привлечении китайских инвестиций несмотря на все усилия и уступки он похвастать не может. Согласно последним данным, в 2017 г. рост китайских инвестиций в экономику Филиппин составил 15%. Результат неплохой, вот только рост этот происходил со сравнительной низкой базы — всего 1,4 млрд песо ($ 27 млн) в 2016 году. Особенно смешно выглядят эти цифры на фоне инвестиций из Японии, которая борется с Китаем за влияние на Филиппинах. Японские инвестиции в филиппинскую экономику за прошлый год выросли в полтора раза больше, чем китайские — на 23,8%, причем, с куда большей базы — с 25,4 млрд песо (2016) до 31,5 млрд песо (2017).

Не удивительно, что число недовольных примиренческой позицией, занятой Родриго Дутерте по отношению к Китаю в вопросе ЮКМ, растет. Причем, растет не только среди противников президента, но и среди его сторонников. Дутерте, конечно, пытается как-то успокоить скептиков. Например, 19 февраля он сообщил, что Си Цзиньпин пообещал ему не строить ничего на спорной отмели Скарборо, которую китайцы взяли под свой контроль в 2012 г. несмотря на то, что она находится недалеко от их острова Лусон. Дутерте уверен, что китайскому президенту можно доверять, потому что он — человек слова.

Конечно, такими высокоморальными заявлениями сейчас мало кого убедишь в своей правоте. Поэтому Родриго Дутерте регулярно меняет пряник на кнут. Так 6 февраля, он неожиданно для всех и, в первую очередь, наверняка, для Пекина, объявил Подъем Бенхэма (Benham Rise), который он даже переименовал в Филиппинский подъем, зоной, закрытой для других государств, включая, естественно, Китай. И это при том, что правительство Филиппин не далее как в прошлом году выдало связанному с китайскими властями пекинскому центру исследований и анализа разрешение на проведение исследований в этом важном районе на востоке ЮКМ совместно с филиппинскими коллегами.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана заявил, что Манила теперь начнет приводить в порядок военную инфраструктуру в районе, особенно, взлетно-посадочную полосу на острове Титу. Манила вызвала нескрываемое недовольство Пекина, отправив туда в конце января полученный от Японии самолет Beechcraft King. Или другой пример из той же, как говорится, оперы. Примерно, в то же время, в начале февраля, Дутерте заявил, что хотя он и не намерен ввязываться в войну из-за территориальных споров, но без колебаний отдаст приказ филиппинским военным морякам открыть огонь, если кто-то попытается добывать ресурсы в зоне экономических интересов страны, которая проходит в 370 км от побережья.

Неравные силы

Конечно, поведение Родриго Дутерте объяснимо. Так же, как объяснимы его угрозы открыть огонь по любым кораблям, включая и китайские, которые будут вести добычу ресурсов в территориальных водах Филиппин или в их исключительной экономической зоне. Естественно, такие воинственные заявления предназначены для внутреннего пользования, потому что вооруженные силы КНР и Филиппин как в целом, так и в частности в отношении ВМФ, несравнимы. У Поднебесной, кстати, три флота: один у Народно-освободительной армии Китая (НОАК), второй у Народной вооруженной полиции (внутренних войск), к которому относится и береговая охрана; и третий у Вооруженной морской полиции, созданной в 2013 году. Вторая и третья части считаются самыми многочисленными на планете. Что же касается первой, основной, то, хотя она пока и уступает американскому флоту по мощи, но постепенно сокращает отставание. Президент Си Цзиньпин пообещал в октябре прошлого года превратить Китай к 2050 году в первоклассную военно-морскую державу. Причем упор сейчас делается не столько на численность, которая, конечно же, важна, сколько на развитие высоких технологий, создание новейших ракет, самолетов-невидимок и строительство авианосцев.

В последний день зимы появились сообщения о том, что к 2025 году у Китая появится первый атомный авианосец. Его строительством будет заниматься компания China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Это та самая госкомпания, которая переоборудовала первый и построила второй китайский авианосец. Он был спущен на воду в прошлом году и сейчас проходит испытания. Авианосец должен поступить на вооружение НОАК в 2020 году. Конструкторы и инженеры CSIC также работают над созданием нового типа атомной подводной лодки, вооруженной технологиями искусственного интеллекта (AI). Сейчас Китай строит третий авианосец, который, как и два первых, работает на обычном топливе. Атомный авианосец будет пятым по счету.

По сообщениям китайских СМИ, Поднебесная нуждается как минимум в шести авианосцах. Для сравнения: у США сейчас в строю 10 авианосцев, а в планах строительство еще двух.

Вашингтон опоздал

Несмотря на недвусмысленные намеки Вашингтона, что Китай в Южно-Китайском море не один, американцы, похоже, опоздали. Поднебесная в целом, считает журнал National Interest, уже почти захватила все море. Снимки, сделанные со спутников и самолетов, свидетельствуют, что Пекин практически закончил милитаризацию искусственных островов в ЮКМ. КНР продолжает планомерно намывать отмели и рифы в ЮКМ. Китайские СМИ пишут, что в регионе скоро начнут работать гигантские «строители островов», которые значительно ускорят процесс строительства. Речь идет о супердраге «Тяньцзинь», «волшебной машине, создающей острова», и о других «волшебных машинах».

Несколько лет назад китайцы начали намывать при помощи драг и песка со дна моря искусственные острова и создавать на них опорные пункты. В первую очередь, искусственные островки создаются в двух группах островов в ЮКМ: в Спратли и Парасельских. На Парасельские острова претендуют КНР, Вьетнам и Тайвань, а вот на архипелаг Спратли — все шесть государств, берега которых омывает Южно-Китайское море.

Согласно аэрофотосъемке, сделанной военным самолетом ВВС Филиппин в июне-декабре 2017 года, пишет Philippine Daily Inquirer, у Пекина сейчас имеются военно-воздушные и военно-морские базы на семи островах архипелага Спратли: Огненном кресте (Fiery Cross), самом крупном искусственном острове Мисчиф (Mischief), Суби (Subi), Гавэне и Квартероне (Gaven и Cuarteron), Джонсоне (Johnson South) и Хьюзе (Hughes). Причем взлетно-посадочные полосы на трех крупнейших островах: Огненном кресте, Мисчифе и Суби или полностью построены, или находятся на последних стадиях строительства.

На Парасельских островах китайцы создали военную базу на острове Вуди (Woody) и построили радарные станции и вертолетные площадки на нескольких других островах архипелага.

«Процесс строительства продвигается планомерно, — сообщает Haiwainet, сайт рупора КПК, газеты „Жэньминь жибао“. — Достигнута серия поразительных результатов».

Автор подчеркивает, что китайские острова «полностью изменили лицо островов и рифов в Южно-Китайском море»: «Для улучшения жилищно-бытовых условий и условий труда для людей, живущих на островах, и для усиления необходимой защиты ряда районов Южно-Китайского моря, принадлежащих Китаю, мы расширяем наши острова и рифы».

В 2017 году Пекин намыл в общей сложности 290 тыс. м² суши и разместил на них инфраструктуру, которую в любой момент можно использовать в военных целях. Это подземные склады и хранилища, административные здания и постройки, огромные радарные установки. Строятся также пристани и взлетно-посадочные полосы, здания, очень похожие на казармы, и многое, многое другое.

Пекин сейчас строит и плавучую атомную электростанцию, которая будет снабжать электроэнергией полтора миллиона жителей Санши, города в ближайшей к ЮКМ провинции Хайнань. Санша находится на острове Вуди, который входит в Парасельский архипелаг. Этот город примечателен тем, что в 2012 году он получил в «подарок» ок. 2 млн км² акватории Южно-Китайского моря. Сейчас это самый большой по площади город не только в Поднебесной, но и на всей планете.

По словам представителей Asia Maritime Transparency Initiative, в прошлом году Китай приступил к следующей фазе островного проекта: строительству инфраструктуры для поддержки воздушных и морских баз. Это значит, что совсем скоро спорные районы будут так густо «усыпаны» военными объектами КНР, что поставят острова Спратли и Парасельские, а вместе с ними и большую часть всего Южно-Китайского моря под фактический контроль Поднебесной. Вашингтон сейчас стоит перед нелегким выбором. Только Америка может остановить КНР от фактического захвата ЮКМ, но это означает вооруженный конфликт между двумя странами, которого, естественно, ни в Вашингтоне, ни в Пекине не хотят.

Что касается России, то она в баталии вокруг ЮКМ не вмешивается. Москва советует сохранять нейтралитет и всем другим, поскольку такое вмешательство еще больше осложнит обстановку во взрывоопасном регионе.

«Наша позиция относительно территориальных споров в Южно-Китайском море не изменилась и не может измениться, — заявил посол России в КНР Андрей Денисов. — Она не может измениться, потому что эта позиция сбалансированная, выверенная и логичная… Мы сами в эти споры не вмешиваемся и других предостерегаем от вмешательстве».

Сергей Мануков

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