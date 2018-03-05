Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли!

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Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической речи Президента России Владимира Путина: "Вы слушали, но не услышали... Вы так ничего и не поняли!"

Нисколько не удивительно, что вслед за язвительными комментариями некоторых западных СМИ и визгом отечественных "отцов и матерей демократии из либеральной тусовки, от которых никто доброго слова в адрес главы государства, собственно и не ожидал. причем ни по какому поводу, к хору нытиков и критиков начали нет-нет, да и присоединяться вроде бы "патриоты". Собственно говоря, все "богатство" их аргументов сводится к трем нехитрым посылам:

1. Путин хотел всех напугать, но никто не испугался.

2. В мире ничего не изменилось - ни поведение"друзей" России, ни их отношение к ней (напрямую проистекающее из п. 1).

3. Президент пытается "запудрить людям мозги" военной риторикой, чтобы "снова не заниматься экономикой".

Разберемся по-порядку. Прежде всего, Владимир Владимирович никого не ПУГАЛ. Пугают не так... США пугали мир в 1945-м сжигая в ядерном пламени мирные японские города. Президент просто предупредил - и сделал это едва ли не в последний момент, когда угроза тотальной конфронтации буквально повисла в воздухе. И время выступления - перед самыми выборами, тоже совершенно не случайно. Пиар перед избирателями? Да помилуйте! Вы, что и вправду считаете, что у него есть реальные соперники?! А вот угроза, да не просто угроза - а, практически стопроцентная вероятность того, что после выборов кое у кого за океаном не выдержат нервы, была более, чем реальной.

Была... До выступления с очень наглядной демонстрацией причин. по которым "срываться" не стоит. Если бы Путин пугал, Америке было бы легче! Как раз вся, крайне неприятная для Вашингтона соль, и заключается в том, что если президент России настолько прямо он конкретно предупреждает о ее военных возможностях, то, скорее всего, в самом скором времени он намерен предпринять некие шаги, действия, изменения - называйте как хотите, которые США очень не понравятся. даже не так - не понравятся очень и очень! Причем гарантированно. И как и положено приличному человеку предупреждает: "даже не вздумайте реагировать РЕЗКО..." Потому, что в данных вопросах резкость реакции может исчисляться в дивизиях, эскадрах и, избави Бог, мегатоннах.

Теперь - что касается "ничего не изменилось, потому, Западу не страшно". А чего вы, собственно, ожидали?! Что все командование блока НАТО сделает себе ритуальную сеппуку австрийскими ножиками "Глок"? Что Америка 2 марта снимет с России все санкции и немедленно наложит... Их на себя же?! Что США уберутся из Сирии или публично предадут анафеме созданную ими Киевскую хунту и ее выкормышей-украинских нацистов? Еще чего -нибудь в таком же духе?

Так не бывает... Не говоря уже о том, что после сделанного официального заявления немедленно последует (можете не сомневаться - она уже началась!) титаническая работа разведслужб и военных ведомств всего з"западного мира" по добыванию подтверждений и доказательств, до окончания которой кое-кто будет тешить себя надеждой на то. что "Путин блефует". Так не бывает в принципе. В геополитике ничего не происходит одномоментно и вдруг.

Полноте, господа! Это даже не фантастика - это фэнтези. Жизнь - не "Властелин колец", где в одно мгновение Темный властелин пал, его твердыня сама собой рухнула, прислужники самоубились, а жуткие полчища - разбежались кто куда.Настоящее противостояние России с Западным миром только начинается! Но вот теперь-то оно начинается совершенно по новым правилам и в абсолютно других условиях. Америка бодрится и вещает, что там "все знали о новом русском оружии"? Не верю! знали бы - вели бы себя по-другому. Не лучше, не честнее, но- по-другому...

Взбесившийся Волкер начинает вещать о необходимости "ликвидации республик Донбасса"? А что ему прикажете говорить? Будь он уровня украинского Климкина - говорил бы о том, что украинцы должны занять Москву. Но, хоть оба "столпа мировой дипломатии" друг от друга убежали не очень далеко, Волкер все ж-таки не Климкин и какое-то поле видит. А его заявления... Знаете такое выражение: "отчаяние бессилия"? Вот-вот, оно и есть.

США вне всяких сомнений будут по-максимум стараться напакостить России и дальше - и даже еще более изощренно и жестко. Просто теперь перед их носом маячит оч-чень отчетливая "красная линия" и они в самом скором времени будут прекрасно представлять, ЧТО их ждет в случае ее пересечения. Уверен - соответствующие доклады, в которых возможные и вероятные потери в случае военного столкновения с новой Россией будут подсчитаны до человека и цента, уже составляются. И то, что в них прочтут те, кто еще 28 февраля мнил себя безраздельными властителями мира, им не понравится совершенно. Очень тяжело будет отказываться от казавшимся незыблемым и вечным миропорядка во главе с США и "западным миром" - но придется. Владимир Владимирович не оставил выбора.

Ну, и по третьему пункту. Никому и ничего Путин не "запудривал". Как раз наоборот - дал понять, что теперь можно трудиться и развиваться спокойно, зная, что все будет хорошо. Будет мир, будет стабильность. И если Россия. наплевав на санкции смогла создать оружие будущего, то и все остальное у нее получится теперь тоже. Потому, что не будет больше в России войны. И не придется больше ополченцам-мальчишкам ложиться с гранатами под танки, а можно будет им, и всем остальным, учиться, строить, любить. Жить...

Была в мире такая замечательная страна Чехословакия. Жила весьма даже небедно и сыто. Вот только защищать себя категорически то ли не умела, то ли не хотела. Хотя и делала прекрасное оружие. Вот и закончилось тем, что в 30-е годы разорвал и проглотил эту страну Третий Рейх - даже шакалам вроде Польши и гитлеровских сателлитов кое-что досталось. И весь ее промышленный, финансовый и экономический потенциал достался нацистам. Потом пришли русские - ну, то есть, СССР, и освободили. правда, потом в Чехословакии на СССР жутко обижались - за то, что жизни маленько поучили, "майдан" не дали устроить. Но не стало СССР - не стало и Чехословакии. Уже, наверняка, окончательно.

Это я все к тому, что строить экономику, богатеть и развиваться можно только тогда, когда страна надежно прикрыта непробиваемым щитом. А в ножнах покоится меч, от одного упоминания которого тем, кто хочет богатства страны отобрать, становится тошно. Тогда есть смысл в развитии и вера в то, что нажитое твоим трудом достанется твоим детям и внукам, а не "белым господам", решившим твою страну немножко колонизировать. да и, вообще-то, Владимир Владимирович об экономике, инновациях и развитии говорил куда больше, чем о ракетах и торпедах. Слушать надо было внимательно.

Просто в мире услышали - как раз про ракеты. И правильно! Потому, что богатства России теперь - для России. И точка. А кому непонятно - вот тем ракеты как раз и достанутся...

Александр Неукропный специально для Planet Today