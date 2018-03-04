Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада

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Информационные "волны", поднятые сенсационным и шокирующим выступлением Президента России Владимира 1 марта 2018 года, будут шириться и распространяться во всем мире еще долго. Однако, некоторые из первых откликов на него со стороны западных политиков и СМИ. вызывают, как минимум, недоумение и раздражение. Запад пытается изображать "невинность", в очередной раз "оскорбленную" грубыми и злыми русскими. Но так ли это?

Реакция Запада на ту часть ежегодного послания президента России, в которой описываются новые отечественные образцы вооружений, напоминает иллюстрацию к известному анекдоту. Один парень предлагает другому побить идущих навстречу чужаков. «А если они нас?» – отвечает тот. «А нас-то за что?» – искренне удивляется первый. Примерно так же и сейчас: «Россия без всякого повода угрожает всему западному миру»! Таков лейтмотив абсолютного большинства многочисленных западных комментариев по этому поводу.

Как будто только что не были приняты новая военная и ядерная доктрины США, где прямым текстом без всяких обиняков Россия обозначена, наряду с Китаем, в качестве главного врага. Соответственно, в указанных документах поставлена задача достижения над ней полного военного превосходства. Причём, что самое главное, порог применения военной силы против ясно обозначенного противника значительно понижен. И что тогда удивительного в том, что Россия вынуждена реагировать?

Уже, казалось, западные политики и руководители НАТО отбросили всякий стыд по поводу развёртываемой по периметру российских границ стратегической системы ПРО и перестали повторять нелепости о том, что её целью являются ракеты Ирана. И вот после выступления В. Путина они вновь не находят ничего более умного, как снова заявлять о том, что, дескать, их система против России не направлена. «Вы уж нам поверьте».

Это удивительным образом напоминает ситуацию с расширением НАТО, в отношении которого совсем недавно появились новые сенсационные разоблачения, о чем «киты» мирового медийного пространства предпочитают не упоминать.

Поскольку минул 25-летний срок, Национальный архив безопасности США опубликовал подборку документов о переговорах на пороге 80-90 годов прошлого века между руководством СССР и ведущих западных стран по поводу объединения Германии и будущего системы безопасности в Европе. Надо отдать должное президенту Трампу, который своё вето на данную публикацию не наложил. Хотя отдельные части указанных документов вымараны, но из оставшихся текстов отчётливо видно: с Москвой не просто говорили о нерасширении НАТО на восток, но обещали «железные гарантии» того, что экспансии не произойдёт.

А ведь все эти 25 лет западные политики – президент США Дж. Буш, госсекретарь Дж. Бейкер, канцлер ФРГ Г. Коль и другие – упорно твердили, что ничего такого они никогда не обещали и не говорили. Получается, что Москве постоянно лгали на высшем уровне. Да и сейчас никто из живых участников тех событий не думает каяться по поводу своей многолетней лжи в отношении России. Вот тема для проведения федерального расследования в США и пример попрания международного права, а заодно элементарной этики. Однако вместо покаяния Москве с какой-то маниакальной настойчивостью предлагают поверить в очередной детский миф о предназначении западной системы ПРО. Многажды солгавший, да кто-ж тебе поверит!

Показывать карту мира, по которому летят перспективные российские ракеты, нигде в принципе, в том числе на территории США, не приземляясь и не взрываясь, официальным американским представителям кажется «безответственным». А без конца тыкать пальцем в Россию как во врага, которого следует «обуздать», это, видите ли, «ответственно». На каждый продемонстрированный впервые во время выступления В. Путина ролик приходятся многие десятки широко демонстрируемых американских фильмов об испытаниях аналогичных систем оружия. И цели этих систем обозначены в доктрине. Однако полагать себя абсолютно безгрешными вплоть до анекдотических реакций – основа образа мысли и поведения современной политической верхушки США.

Примечательно, что американские военные эксперты и Пентагон в целом достаточно спокойно отнеслись к большинству представленных российским президентом образцов вооружений, включая сверхмощную ракету «Сармат». Они продолжают верить, что в рамках концепции «мгновенного глобального удара» США могут создать со временем такой потенциал, который в состоянии, будучи примененным первым, вывести из строя все системы управления на российской территории.

В результате якобы всё грозное оружие России, включая названное в послании В. Путина, окажется слепым и глухим. Мечты сомнительные, но под ними есть хоть какое-то теоретическое обоснование. А вот что в последние годы волнует пентагоновских плановиков по-настоящему и они этого не скрывают, так это беспилотный подводный аппарат с ядерной начинкой. Само существование подобной разработки представлялось американскому командованию сомнительным, уж больно фантастической она казалась. Однако выяснилось, что компактный атомный двигатель, являющийся главным условием для конструирования подводного беспилотника, уже не только создан, но и испытан. Все признают, что это главная сенсация выступления российского президента.

Ажиотаж вокруг именно этой системы не случаен. Дело в том, что это и есть абсолютно неуязвимое оружие неотвратимого возмездия или «Мёртвой руки». Смысл его в том, что данные устройства могут годами лежать на огромных океанских глубинах без всяких шансов на опознание, а затем, повинуясь заложенной программе, активироваться и скользить в заданном направлении вдоль дна, где перехват невозможен. В конечной точке они в состоянии полностью разрушить огромные прибрежные города. Не будем называть какие, чтобы никого не обидеть.

При этом данное оружие по определению является абсолютно оборонительным в отличие от систем «мгновенного глобального удара». Названия оно пока не имеет. В соответствии с предложением В. Путина о конкурсе на имена можно было бы назвать его «Незабудка», что верно и по смыслу, и по принципу высаживания на грунт. По-английски тоже красиво – Forget-me-not.

Превентивное применение такого оружия победы не гарантирует, но предотвратить внезапную ядерную агрессию фактом своего наличия вполне может. Перспектива такая: можно полностью уничтожить целую страну, но в ответ сами всплывут и нанесут удар по агрессору аппараты, которыми даже никто не будет управлять. И тот, кто решит напасть первым, без ответа не останется. Ему придётся много раз подумать, прежде чем что-то предпринять.

Следует признать, что звучит это всё довольно зловеще, но возможности не допустить создания подобного оружия есть. Вашингтону достаточно просто отказаться от концепции «мгновенного глобального удара». Тем более что в свете осуществленных в России разработок эта концепция полностью скомпрометирована. К переговорам о предотвращении ядерного Армагеддона, к ликвидации имеющихся и отказу от создания новых стратегических вооружений Москва, что тоже было подчёркнуто в послании В. Путина, вполне готова.

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