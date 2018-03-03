WADA рвется подмять по себя весь мировой спорт

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Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили общественности об изменениях,своего кодекса, которые, по задумке, должны включать в себя запрет на проведение международных соревнований странам, национальные агентства которых не имеют их аккредитации.

В соответствии с самолично принятыми WADA поправками, статья 20.3.11 кодекса агентства теперь обязует международные спортивные федерации «делать все возможное» для того, чтобы заявки на проведение масштабных состязаний принимались теперь только от стран, одобривших конвенцию ЮНЕСКО или присоединившихся к ней. При этом дополнительным обязательным условием должно быть соответствие национальных олимпийских комитетов и иных организации такого толка соответствующему кодексу WADA.

Ввиду того, что сейчас этим условиям не соответствует, собственно, именно Россия, поскольку РУСАДА лишено аккредитации WADA, представители всемирного агентства акцентируют внимание на том, что сейчас федерации «должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России».

Таким образом, в случае исполнения требований WADA, Россия в таких вопросах окажется в его руках, поскольку восстановление полномочий РУСАДА зависит только от него. И это при том, что в РФ сделали все для того, чтобы вернуть аккредитацию национального антидопингового агентства за одним только исключением: от РФ требуют признания сфабрикованных обвинений политического толка о якобы имевшей место «госпрограмме употребления допинга». Таким образом, новый шаг политически ангажированного агентства вновь укладывается в его антироссийскую кампанию, проводимую с 2015 года.

Тем не менее, все эти нововведения могут и не дать в руки WADA нового оружия против России.

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев отметил этот нюанс и прокомментировал вероятный запрет проведения спортивных соревнований международного уровня в РФ. Он указал на то, что в агентстве вновь амбициозно попробовали самолично расширить свои полномочия и влезть в вопросы, находящиеся не в их компетенции.

«WADA уполномочена на осуществление допингового контроля и, в случае выявления, наказание провинившихся спортсменов. Что касается развития спорта, развития международного спорта, организации и проведения международных соревнований, то WADA не уполномочено ограничивать это», - заметил юрист.

Изначально заложенные принципы спорта предполагают самостоятельную политику спортивных федераций. Фактически, агентство занимающееся вопросами допинга, теперь старается распространить свою власть в иные области, что соответствует их политическим интересам, не согласуется с юридически закрепленными нормами....

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